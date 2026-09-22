Další úder pro levné zásilky z Číny. Zásadně se změní celní kontroly

Nová pravidla reagují mimo jiné na prudký růst nakupování přes internet. Do Evropské unie dnes proudí obrovské množství zboží z různých částí světa a celníci musí kromě výběru cla a daní kontrolovat také to, zda výrobky splňují evropská pravidla.
Jde například o bezpečnost výrobků, ochranu zdraví a životního prostředí. Kontroly v členských státech přitom opakovaně ukázaly, že část dováženého zboží požadavky nesplňuje.
Nový systém má celníkům umožnit pracovat s mnohem větším množstvím informací. Budou moci propojovat údaje o pohybu zboží, přepravě a známých rizicích. Díky tomu se mají kontroly více zaměřit na zásilky, u kterých je skutečně důvodné podezření na problém.
Změna se dotkne i zboží z e-shopů mimo EU
Pro běžného zákazníka je důležité hlavně to, že nová pravidla mají pomoci lépe zachytit nebezpečné nebo nevyhovující výrobky ještě před jejich vstupem na evropský trh.
Celníci přitom neřeší jen clo. Vymáhají také dodržování stovek evropských předpisů týkajících se například bezpečnosti výrobků, ochrany zdraví, životního prostředí nebo sankcí. To může být důležité zejména u zboží objednávaného z internetových obchodů mimo Evropskou unii, kde se evropské požadavky nemusí automaticky dodržovat.
Firmám má ubýt papírování
Reforma nemá znamenat jen více kontrol. Jedním z jejích cílů je také zjednodušit legální obchod. Firmy budou moci předávat údaje prostřednictvím společného evropského rozhraní. Nebude přitom záležet na tom, přes který členský stát zboží do Evropské unie vstupuje nebo z ní odchází.
Místo současného systému, který využívá velké množství různých národních informačních řešení, má vzniknout jednotná evropská datová architektura.
Nový systém přijde postupně
Reforma nebude zavedena ze dne na den. Evropský celní úřad má zahájit činnost v roce 2027 a Celní datové centrum EU o rok později. Od roku 2031 má být nový systém připraven pro všechny druhy obchodních operací. Jeho používání bude nejprve dobrovolné. Od roku 2034 už bude povinné.
Cílem je vytvořit celní systém, který bude lépe využívat data a digitální technologie, rychleji odhalovat rizikové zboží a současně méně zatěžovat firmy, které obchodují v souladu s pravidly.
Od léta platí nové clo
Od 1. července 2026 platí nová pravidla Evropské unie pro výběr cla u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Skončilo tak dosavadní osvobození od cla u balíčků do hodnoty 150 eur. Nově se u většiny zásilek vybírá paušální clo ve výši 3 eur za každou položku zboží, nikoli za celý balík.