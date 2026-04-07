Další vysoká pokuta za švarcsystém, po programátorech si úřady vyšláply na kadeřnice

O několik týdnů dříve totiž potvrdil pokutu za tento nelegální způsob zaměstnávání programátorů. I v aktuálním rozsudku NSS zopakoval, že zásadním je faktický stav, nikoli formální nastavení spolupráce.
Inspekce udělila za švarcsystém kadeřnic 110 000 Kč pokutu
NSS před třemi týdny shledal pokutu 110 000 Kč pro firmu 100 CZK COMPANY za to, že od listopadu 2022 do srpna 2023 zaměstnala na švarcsystém tři kadeřnice, přičemž u jedné z nich šlo i o práci konzultantky, za souladnou se zákonem. Pokutu od Státního úřadu inspekce práce už potvrdil na konci loňského roku Městský soud v Praze, podle kterého kadeřnice sice formálně vystupovaly jako OSVČ, fakticky však byly v podřízeném vztahu k firmě, což vyplynulo nejen z výpovědí samotných kadeřnic, ale také z dokumentu nazvaného „Vnitřní směrnice pro kadeřníky“.
Městský soud dále uvedl, že je irelevantní, zda se místo výkonu práce nachází na pracovišti žalobkyně, či nikoli, čímž argumentovala firma.
Městský soud zároveň dodal, že samotná skutečnost, zda je práce vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, nepatří mezi definiční znaky závislé práce, ale toliko mezi vodítka, na jejichž základě lze usuzovat, zda jsou v daném případě znaky závislé práce naplněny. Stejně tak způsob vyplácení odměny je pouze dalším z vodítek pro stanovení existence závislého postavení, nikoli definičním znakem závislé práce. Nadto v řízení bylo prokázáno, že o cenách služeb, tržbách, resp. jejich následném přerozdělení kadeřnicím fakticky rozhodovala žalobkyně, shrnuje NSS výsledky jednání u pražského soudu.
Kadeřnice nedělaly v naší provozovně, hájila se firma
Firma se s rozsudkem pražského soudu nesmířila a podala kasační stížnost, ve které uvedla, že městský soud a správní orgány nesprávně posoudily znaky závislé činnosti a že soud učinil nesprávný a nepřípustný extenzivní výklad právně významných okolností v rozporu se skutečností. Podle společnosti dělaly kadeřnice v provozovně v Globusu, jejímž nájemcem a provozovatelem byla firma 100 CZK Krona, se kterou údajně společnost 100 CZ Company neměla nic společného (pozn. autora: obě firmy mají stejného majitele – firmu Tajga Trading Estate).
Městský soud se podle firmy nezabýval otázkou, v jakém vztahu byla s kadeřnicemi ke společnosti 100 CZK KRONA.
Pokud v místě provozovny Globus vykonávala činnost v oboru „Holičství a kadeřnictví“ společnost 100 CZK KRONA s.r.o., muselo se jednat o vztah závislé práce mezi kadeřnicemi a společností 100 CZK KRONA s.r.o. Kadeřnice nejednaly a ani nemohly jednat při výkonu tvrzené činnosti jménem stěžovatelky, a to soustavně a dle jejích pokynů, když jediným provozovatelem provozovny Globus byla společnost 100 CZK KRONA s.r.o., přičemž ta byla také jediným subjektem, který byl ve smluvním vztahu s kadeřnicemi, tvrdila dle rozsudku NSS firma.
Záleží na faktickém stavu, připomněl soud
Ani u NSS však společnost neuspěla. Soud nejprve připomněl, že v případě, kdy se smluvní strany snaží zastřít existenci pracovněprávního vztahu uzavřením občanskoprávní nebo obchodněprávní smlouvy, je namístě posuzovat jejich soukromoprávní vztah podle jeho pravé povahy.
Při posuzování, zda dochází v konkrétním případě k výkonu závislé práce, nemůže být rozhodujícím, na jakém formálním základě osoba svou činnost provádí. I pokud smluvní strany uzavřou občanskoprávní či obchodněprávní smlouvu, která splňuje veškeré zákonné náležitosti, bude nutno posoudit jejich vztah jako pracovněprávní, naplňuje-li činnost realizovaná na základě takových smluv znaky závislé práce, upozornil NSS.
Pro zhodnocení, zda se v konkrétním případě jedná o výkon závislé práce, je podle NSS třeba vždy komplexně posoudit všechny znaky závislé práce (za současného přihlédnutí k podmínkám jejího výkonu). Pokud správní orgány prokážou naplnění veškerých znaků plynoucích z § 2 odst. 1 zákoníku práce, půjde o výkon závislé práce i tehdy, neposkytuje-li zaměstnavatel svému zaměstnanci za jeho práci mzdu, plat či odměnu, případně nehradí-li zaměstnavatel náklady spojené s výkonem práce zaměstnance, odmítá-li zaměstnavatel přijmout odpovědnost za práci vykonanou zaměstnancem anebo není-li práce vykonávána v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě, jak vyžaduje § 2 odst. 2 tohoto zákona.
Posuzování, zda byly naplněny jednotlivé znaky, by přitom nemělo sklouznout k ryze formálnímu „škatulkování“, ale mělo by vycházet z materiálního posouzení vykonávané činnosti a charakteru vztahu mezi stranami, dodal NSS.
Faktický stav pak městský soud podle NSS skutečně zhodnotil a shrnul konkrétní skutečnosti, na jejichž základě se ztotožnil se závěry správních orgánů ohledně naplnění znaků závislé práce.
Ve vztahu ke konkrétním důkazům (zejména výpovědi kadeřnic a dokument „Vnitřní směrnice pro kadeřníky“, jímž byly kadeřnice v rámci výkonu své činnost vázány) sice městský soud odkázal na obsah správního spisu a prvostupňové rozhodnutí, v tomto postupu však nelze spatřovat žádné pochybení. Stěžovatelka ostatně nerozporovala věrohodnost, respektive pravdivost ve správním řízení provedených důkazů, které podporovaly závěr o naplnění definičních znaků závislé práce, podotkl NSS.
Na místě výkonu práce nezáleží, uvedl NSS
Soud také odmítl argument, že kadeřnice pracovaly na jiném pracovišti, jelikož místo výkonu práce není definičním znakem závislé práce.
Nad rámec nutného posouzení dodal, že ve správním řízení bylo prokázáno, že k výkonu práce docházelo na jiném dohodnutém místě ve smyslu § 2 odst. 2 zákoníku práce, a to v provozovně Globus. Až proti tomuto sekundárnímu závěru stěžovatelka v rámci své kasační argumentace brojí a uvádí, že žádnou dohodu o výkonu práce na jiném dohodnutém místě s kadeřnicemi, resp. se společností 100 CZK KRONA s.r.o. neuzavřela. Závěr o tom, že místo výkonu práce není definičním znakem závislé práce, ovšem stěžovatelka nijak nezpochybňuje, vysvětlil soud.
NSS tak nepřesvědčil kasační argumentaci firmy, že nemůže být odpovědná za vytýkaný přestupek, jestliže své živnostenské oprávnění „Holičství a kadeřnictví“ neprovozovala v provozovně Globus a s kadeřnicemi neuzavřela žádnou dohodu o výkonu závislé činnosti na tomto místě.
Závislá práce nemusí být vykonávána na jednom konkrétním místě, může jít i o více míst, zaměstnanec mezi nimi může mít možnost volby a zaměstnavatel k nim ani nemusí mít žádný právní vztah. Není proto potřeba zkoumat, zda místo, kde kadeřnice vykonávaly svou práci, je pracovištěm stěžovatelky či jiným dohodnutým místem. Plně postačovalo zjištění, že kadeřnice vykonávaly svou práci na nějakém místě sjednaném (mimo jiné) se stěžovatelkou (viz bod 1.2 vícestranných smluv o obchodní spolupráci), uzavřel NSS a kasační stížnost zamítl.
Pokuta padla i za švarcsystém programátorů
Rozsudkem ohledně švarcsystému kadeřnic navázal Nejvyšší správní soud na další nedávný rozsudek, který se týkal programátorů. Tehdy soud také potvrdil rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce a platnost pokuty a odmítl argumentaci, že si režim OSVČ programátoři vybrali dobrovolně, jelikož je pro ně výhodnější.