Další zvýšení důchodů kvůli inflaci. Víme, jak správně na výpočet

Od června 2022 se zvýší důchody. Důvodem je rostoucí inflace. Důchod se zvýší v průměru o 1017 Kč, a to automaticky. Lidé pobírající penzi nebudou muset o navýšení nikterak žádat.

Každý důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se stanovuje individuálně a v souvislosti s mimořádnou valorizací se bude všem zvyšovat o 8,2 %.

Výpočet důchodu si můžeme uvést na následujícím příkladu důchodce, který od ledna 2022 pobírá důchod ve výši 16 356 Kč. Ukázku najdete v tomto článku.

Obchodník Lidl musí z celé své sítě neprodleně stáhnout potravinu „PIKOK Chalupářské vepřové maso“.

Jedná se o šarši s označením data minimální trvanlivosti do 17.12. 2023. Daná konzerva uvádí na svém obalu, že obsahuje 89 % vepřového masa. Jenže to není pravda. Laboratorní zkouškou bylo potvrzeno, že obsahuje sotva 80 %.

Údaj na obalu potraviny tak byl pro spotřebitele zavádějící ohledně skutečného podílu vepřového masa, upozorňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Není to první případ, kdy polský výrobce dodal na české pulty potravinu s odlišným složením oproti informacím na obalu. Již v roce 2018 inspekce zjistila ve shodně označeném výrobku ošizené složení. I tehdy musel Lidl z celé své sítě tento výrobek neprodleně stáhnout. A výrobcem byla opět společnost Pamapol, která pochybila i v aktuálním případu. Přitom se již dříve dušovala, že je jí líto, že zákazníci musejí čelit této nepříjemné situaci . O pár let později stejný scénář jako přes kopírák. Celý případ popisujeme v samostatném textu.

Nejednomu zaměstnanci využívajícímu služební vozidlo se díky novele již brzy sníží daně i odvody sociálního a zdravotního pojistného.





Novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 204 upravuje (mimo jiné) takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům. Jde o nízkoemisní vozidla, jejichž využití by mělo být pro zaměstnance i pro zaměstnavatele výhodnější. Více se dočtete v tomto článku.

Pokud jste prodali nemovitost, můžete při splnění určitých podmínek příjem z prodeje osvobodit. Jaké podmínky musí být splněny a na co se nevyplácí zapomenout?

V zákoně o daních z příjmů najdeme mimo jiné úpravu příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Aby mohl být příjem osvobozen, musí být splněny zákonem stanovené podmínky. Jinak tomu není ani v případě prodeje nemovitých věcí. Od roku 2021 navíc došlo k významným změnám, které osvobození od daně mohou ovlivnit.

V případě prodeje nemovitostí se osvobození nejčastěji řeší ve třech případech, a to při splnění časového testu vlastnictví, splnění časového testu bydliště a využití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Nové podmínky vysvětlujeme v tomto textu.

Návrh novely počítá s možností dřívějších odchodů do důchodu. Vycházet se má z evidence směn od roku 2001. Část zaměstnavatelů už ji ale nemá.

Na podzim roku 2021 byla schválena novela zákona o důchodovém pojištění, díky které budou mít osoby, které se nejvíce podílely na výchově dětí (zejména ženy), 500 Kč k důchodu za každé vychované dítě. Stejná novela přinesla změnu v možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro záchranáře. Avšak tato změna byla od počátku považována za zmatečnou a v praxi neaplikovatelnou. Proto musí ještě před její účinností od roku 2023 dojít ke změnám. Současně se okruh osob, které by mohly odejít do důchodu dříve, výrazně rozšiřuje. Jak? Zjistěte v tomto článku.

Evidenční list důchodového pojištění je základním dokladem, kterým je prokázána doba důchodového pojištění, která plyne ze zaměstnání. Pokud ale chybí, může to mít negativní vliv při uplatnění nároku na důchod. Co s tím?

Každý zaměstnavatel má povinnost dobu důchodového pojištění svého zaměstnance vykazovat na evidenčním listu důchodového pojištění, a to za jednotlivý kalendářní rok. Zaměstnavatel je také povinen tento evidenční list odevzdat do evidence České správa sociálního zabezpečení po účetní uzávěrce (nejpozději do 30. května). Zároveň musí zaměstnavatel tento tiskopis předat zaměstnanci. Více v tomto textu.