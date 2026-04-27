Daňové přiznání v ohrožení? Podání vám může zkomplikovat přetížený systém

Finanční správa připomíná, že lhůta pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů končí v pondělí 4. května 2026. Stejný termín platí i pro zaplacení daně.
Úřady varují před přetížením systému
Podle Finanční správy ČR se tradičně ukazuje, že část poplatníků nechává podání na poslední chvíli. To může v závěru lhůty způsobit zpomalení nebo krátkodobé přetížení portálu MOJE daně.
Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál MOJE daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen, uvádí v tiskové zprávě generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Jak lze daňové přiznání podat
Elektronické podání je možné několika způsoby:
- Portál MOJE daně – nejčastější varianta s průvodcem a kontrolou chyb
- DIS+ (Daňová informační schránka) – předvyplněné údaje a rychlé odeslání
- Aplikace EPO – vyplnění bez přihlášení a odeslání datovou schránkou
- Datová schránka – rychlé odeslání hotového formuláře
Přiznání musí být odesláno v XML formátu. PDF ani naskenované dokumenty nejsou platným podáním.
Pozor na chyby i sankce
Pokud je přiznání podáno pozdě, může poplatník čelit sankcím. Pokuta činí 0,05 % daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % daně.
Při delším prodlení nebo ignorování výzev může sankce dosáhnout až 300 000 Kč.
Od čtvrtého dne po splatnosti navíc běží úrok z prodlení ve výši 11,5 % ročně.
Kdy stát vrací přeplatky
Finanční správa už nyní zpracovává podaná přiznání a žádosti o vratky.
- U včas podaných přiznání (do 1. dubna) chodí přeplatky do 30 dnů
- U elektronických přiznání podaných do 4. května se lhůta posouvá
- Při pozdějším podání běží 30denní lhůta od data doručení
Přeplatek může být navíc použit na úhradu případných nedoplatků.
Delší lhůta platí pro ty, kteří využívají daňového poradce nebo advokáta. V takovém případě je termín posunut až do 1. července 2026. Stejný termín platí i pro subjekty s povinným auditem.
Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů.
Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR.