Daňové přiznání v ohrožení? Podání vám může zkomplikovat přetížený systém

Jana Knížková
Dnes
Čas na podání daňového přiznání k dani z příjmů se krátí. Elektronicky ho mohou poplatníci odeslat nejpozději do pondělí 4. května 2026, stejně tak uhradit daň. Úřady zároveň upozorňují na možné komplikace.

Finanční správa připomíná, že lhůta pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů končí v pondělí 4. května 2026. Stejný termín platí i pro zaplacení daně. 

Úřady varují před přetížením systému

Podle Finanční správy ČR se tradičně ukazuje, že část poplatníků nechává podání na poslední chvíli. To může v závěru lhůty způsobit zpomalení nebo krátkodobé přetížení portálu MOJE daně.

Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál MOJE daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen, uvádí v tiskové zprávě generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Jak lze daňové přiznání podat

Elektronické podání je možné několika způsoby:

  • Portál MOJE daně – nejčastější varianta s průvodcem a kontrolou chyb
  • DIS+ (Daňová informační schránka) – předvyplněné údaje a rychlé odeslání
  • Aplikace EPO – vyplnění bez přihlášení a odeslání datovou schránkou
  • Datová schránka – rychlé odeslání hotového formuláře

Přiznání musí být odesláno v XML formátu. PDF ani naskenované dokumenty nejsou platným podáním.

Pozor na chyby i sankce

Pokud je přiznání podáno pozdě, může poplatník čelit sankcím. Pokuta činí 0,05 % daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % daně.

Při delším prodlení nebo ignorování výzev může sankce dosáhnout až 300 000 Kč.
Od čtvrtého dne po splatnosti navíc běží úrok z prodlení ve výši 11,5 % ročně.

Kdy stát vrací přeplatky

Finanční správa už nyní zpracovává podaná přiznání a žádosti o vratky.

  • U včas podaných přiznání (do 1. dubna) chodí přeplatky do 30 dnů
  • U elektronických přiznání podaných do 4. května se lhůta posouvá
  • Při pozdějším podání běží 30denní lhůta od data doručení

Přeplatek může být navíc použit na úhradu případných nedoplatků.

Delší lhůta platí pro ty, kteří využívají daňového poradce nebo advokáta. V takovém případě je termín posunut až do 1. července 2026. Stejný termín platí i pro subjekty s povinným auditem.

MM26_NL

Stahujte formuláře: 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Daňové přiznání pro fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví

Daňové přiznání pro fyzické osoby uplatňující paušál 

Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – bez přehledů

Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – jen zaměstnání

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Online školení: JMHZ, daňové změny, brigádníci, benefity, rovnost v odměňování
VÍC INFO
