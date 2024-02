Daňové zvýhodnění na děti za rok 2023 a v roce 2024

Čtěte také:

Uplatnění daňového zvýhodnění

Poplatníci si mohou uplatnit v ročním zúčtování daní či daňovém přiznání daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 22 320 Kč a u třetího a každého dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 27 840 Kč. Jde samozřejmě o roční částky.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Společně hospodařící domácnost – definice v ustanovení § 21e odst. 4 zákona o daních z příjmů (nejedná se o trvalé bydliště, ale o společenství osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby).

Formy uplatnění daňového zvýhodnění

Nezbytnou podmínkou k uplatnění daňového zvýhodnění je dosažení zdanitelných příjmů (nejedná se o sociální dávky). Poplatník, který nemá zdanitelné příjmy, daňové zvýhodnění neuplatní.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve formě:

roční slevy na dani (zaměstnanci mohou uplatnit po učinění prohlášení i měsíčně)

ročního daňového bonusu (zaměstnanci i měsíčně) – záporná částka, nevyužité daňové zvýhodnění

kombinace slevy a daňového bonusu.

Daňový bonus může v daňovém přiznání uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Jedná se o příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Od roku 2018 se zde již nepočítají příjmy dle § 8–10 zákona o daních z příjmů (kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu majetku a ostatní příjmy). Maximum daňového bonusu stanoveno není. Naopak je stanoveno minimum, a to 100 Kč.

Pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele musí příjmy zaměstnance dosahovat alespoň poloviny aktuální minimální mzdy. Měsíční bonus musí činit alespoň 50 Kč. Pokud roční příjmy zaměstnance nedosahují šestinásobku minimální mzdy, zaměstnanec v rámci ročního zúčtování daní u zaměstnavatele již vyplacené měsíční daňové bonusy (na rozdíl od podaného daňového přiznání) nevrací.

Diferencované daňové zvýhodnění

Diferencované daňové zvýhodnění není jednoduchou záležitostí. Mzdoví účetní musí být při jeho uplatnění velmi pečliví. Jestliže je v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro daňové účely dohromady. Ovšem „sčítání“ je nutné provést vždy z pohledu konkrétního poplatníka. Do součtu se zahrnují pouze děti, které jsou pro tohoto poplatníka vyživovanými. Například u druha se společně posuzují pouze děti, které má s družkou, a jeho vlastní děti, nikoliv děti družky z předchozích vztahů. Čtěte více: Daňové zvýhodnění v příkladech: Změny, druh/družka, střídavá péče

Daňové zvýhodnění Ročně Na každé první, druhé, třetí a další dítě ve společně hospodařící domácnosti 15 204 Kč, 22 320 Kč a 27 840 Kč Na dítě s průkazem nebo přiznáním průkazu ZTP/P 30 408 Kč, 44 640 Kč a 55 680 Kč Základní podmínky k vyplacení: – alespoň 6násobek minimální mzdy

- činí alespoň 100 Kč Daňové zvýhodnění Měsíčně u zaměstnavatele Na každé první, druhé, třetí a další dítě ve společně hospodařící domácnosti 1 267 Kč, 1 860 Kč a 2 320 Kč Na dítě s průkazem nebo přiznáním průkazu ZTP/P 2 534 Kč, 3 720 Kč a 4 640 Kč Základní podmínky k vyplacení: – alespoň polovina minimální mzdy

- činí alespoň 50 Kč

Střídavá péče rodičů

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče obou rodičů (neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů. Výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou apod.

Jestliže ale rodiče jiné děti ve společně hospodařící domácnosti nemají a uplatňují pouze jedno dítě ve střídavé péči, bude uplatněno ve výši na první dítě po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je však možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Vždy musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se rodiče nedohodnou, lze doporučit, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně.

Manžel pracující v zahraničí

Nárok na daňové zvýhodnění neztrácí rodiče ani v případě, kdy jeden z nich pracuje v zahraničí. Dokonce si zde může podle podmínek daného státu rovněž uplatnit přídavky na děti i daňové zvýhodnění. Náš zákon o daních z příjmů totiž nezakazuje postup, kdy jeden rodič ve společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle pravidel České republiky zde a druhý na stejné dítě, pracuje-li v zahraničí, uplatňuje daňové zvýhodnění v daném státě. Samozřejmě za splnění obecných podmínek dle ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů.

Změna v uplatnění od roku 2024

Vládní konsolidační balíček upravil § 35c odst. 8 zákona o daních z příjmů. Pokud zletilé a nově i nezletilé vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti uzavře manželství, může uplatnit manžel slevu na manžela při splnění podmínek pro její uplatnění. Nemá-li manžel dostatečné příjmy, z nichž by mohl uplatnit slevu na manžela při splnění podmínek pro její uplatnění, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě a vyživované dítě tohoto dítěte vymezené pro uplatnění slevy na manžela s ním žije ve společně hospodařící domácnosti.

Znamená to, že pokud vyživované dítě uzavře manželství, přestane zaměstnavatel uplatňovat daňové zvýhodnění a až při ročním zúčtování se případně posoudí možnost uplatnění daňového zvýhodnění, jestliže nebude mít manžel dostatečné příjmy k uplatnění slevy na manžela (ta se uplatní vždy přednostně).