Daňovou slevu 5000 Kč na EET budou moci využít jen OSVČ a navíc ne každá v plné výši

Sleva se navíc bude týkat jen OSVČ a nikoli firem. Slevu půjde uplatnit jen jednou, a to v prvním zdaňovacím období, ve kterém podnikatel poprvé zaevidoval tržbu.
Co se dozvíte v článku
Zavede se sleva na evidenci
Spolu s EET bude opětovně zavedena i sleva na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti, kterých se evidence týká. Pozor na to, že slevu mohou využít jen OSVČ, nikoli firmy. Výše slevy i podmínky jejího uplatnění budou obdobné jako při fungování první EET. Výše slevy na evidenci tržeb bude zpravidla činit 5000 Kč, bude však limitována výší kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. Pokud tedy částka 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů po snížení o základní slevu na poplatníka nedosáhne celých 5000 Kč, bude výše slevy na evidenci tržeb nižší.
Pokud tato částka naopak převýší 5000 Kč, půjde uplatnit slevu na evidenci tržeb v plné výši 5000 Kč. Pokud by částka 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti byla nižší než výše základní slevy na poplatníka (popř. ve stejné výši), a tedy by rozdíl mezi těmito částkami byl záporný (popř. roven nule), výše slevy na evidenci tržeb bude nulová. Jestliže má podnikatel příjmy z různých dalších činností, které se daní podle jiných paragrafů zákona o daních z příjmů (například také příjmy z pronájmu podle § 9), počítá se sleva jen z příjmů dle podnikání, přestože by celkový základ daně umožnil využít slevu v plné výši.
Slevu půjde uplatnit jen jednou
Slevu na evidenci tržeb půjde uplatnit pouze jednou, a to v prvním zdaňovacím období, ve kterém poplatník podle nového zákona o evidenci tržeb poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat. Tímto prvním zdaňovacím obdobím přitom může být s ohledem na účinnost nového zákona o evidenci tržeb nejdříve zdaňovací období započaté 1. ledna 2027.
Slevu na evidenci tržeb nemusí podnikatelé nijak prokazovat a není třeba dokládat například paragony za pořízené pokladní zařízení.
Co když jste slevu uplatnili už při první EET?
Slevu na evidenci tržeb bude moci uplatnit každý poplatník, který splňuje uvedené podmínky, tj. nejen poplatníci, kteří budou povinnost evidovat tržbu plnit vůbec poprvé, ale rovněž poplatníci, kteří povinnost evidovat tržby plnili již v rámci první EET.
Příklady uplatnění slevy
Příklad 1
Pan Dlátíčko se živí jako řemeslník, v lednu se ho dotkne EET a on hned začne evidovat. V roce 2027 bude činit jeho základ daně (příjmy – výdaje) 300 tisíc korun. 15 % z 300 000 je 45 000. Pan Dlátíčko tak v přiznání za rok 2027 uplatní základní slevu 30 840 korun a slevu na evidenci tržeb v plné výši 5000 Kč. Výsledná daň tak bude 9160 Kč.
Příklad 2
Pan Pecka se živí jako elektrikář a také jeho se od ledna týká EET a začne tržby evidovat. Za rok 2027 bude mít základ daně jen 220 000 korun. Také on uplatňuje jen základní slevu a slevu na evidenci tržeb. 15 % ze 220 000 je 33 000. Pan Pecka tedy uplatní základní slevu ve výši 30 840 Kč, avšak slevu na evidenci jen v hodnotě 2160 Kč. Výsledná daň tak bude nulová.