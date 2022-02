Dary poskytnuté po tornádu: Pozor na jejich uplatnění při zúčtování příjmů

Daňově uplatnitelná bezúplatná plnění

Je třeba si uvědomit, že možnost daňově uplatnit bezúplatná plnění (dříve označované jako dary) upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu daru poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na taxativně stanovené účely, které zahrnují, mimo jiné, též účely ekologické, zdravotnické, humanitární a charitativní, na policii, na požární ochranu, na ochranu zvířat či jejich zdraví,

fyzickým osobám , které poskytují zdravotní služby nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,

, které poskytují zdravotní služby nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

O kolik je možné snížit základ daně?

Je stanovena minimální, ale i maximální hodnota daru, kterou lze v daném zdaňovacím období uplatnit. U daru fyzických osob musí hodnota daru přesáhnout v úhrnu 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč (opět v úhrnu). Odečíst je možné nejvýše 30 % ze základu daně. Tento limit však platí pouze pro zdaňovací období 2020 a 2021, v roce 2022 se již z 30 % snižuje na 15 % (zvýšení bylo zavedeno pouze přechodně na dva roky novelou zákona o daních z příjmů s číslem 39/2021 Sb.).

Jak dar pro daňové účely prokázat?

Poskytnutí daru obecně prokazuje poplatník dokladem, ze kterého musí být zřejmé, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, účel a předmět, na který byl dar poskytnut, a datum poskytnutí. Je ale možné doložit i dokladem o poskytnutí platby, například příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem nebo výpisem telefonního operátora o poskytnutí dárcovské SMS/DMS atd.

Tím je doloženo, z jakého účtu na jaký byly prostředky zaslány. Ovšem pro daňově uplatnitelné účely je možné zasílat pouze na bankovní účty, které byly zřízeny na pomoc lidem v postižených oblastech, zřízeny k účelu veřejné sbírky, která je zaevidována v centrální evidenci veřejných sbírek vedené ministerstvem vnitra.

To platí jak pro podání daňového přiznání, tak pro roční zúčtování u zaměstnavatele. Podle § 38l odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů se dar u zaměstnavatele prokazuje potvrzením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu tohoto daru. I zde může být potvrzení nahrazeno např. dokladem prokazujícím zasláním finanční částky na bankovní účty zřízené v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Dar pro fyzické osoby zasažené tornádem

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud bude příjemcem daru obec, nadace, útulek, škola nebo invalidní důchodce, který dar využije na nákup zdravotnických prostředků nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, nebude s odečtem daru od základu daně problém. Avšak u daru poskytnutého v souvislosti s tornádem konkrétní fyzické osobě či rodině, to je složitější. Aby bylo možné o dar snížit základ daně, musí být poskytnut pro zákonem dané účely. A to v tomto případě splněno není. Dárce si tuto částku nemůže jako odčitatelnou položku od základu daně podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů uplatnit.

Osvobození u příjemce bezúplatného plnění

Poskytnutí daru konkrétní fyzické osobě nebo rodině bylo jistě nejrychlejší a velmi účinnou pomocí. Příjemce postižený tornádem nemusí tyto dary ve svém daňovém přiznání uvádět. V případě soukromého daru poskytnutého od jiné fyzické osoby je osvobozen od daně z příjmů podle § 4a písm. k) zákona o daních z příjmů.