Datové schránky přešly na novou adresu. Někteří uživatelé se teď nemohou přihlásit

Datové schránky jsou nově dostupné na adrese datovka.gov.cz. Pro většinu uživatelů se nic zásadního nemění, někteří ale při prvním přihlášení narazí na nečekaný problém. Prohlížeč po nich může chtít znovu zadat přihlašovací údaje.
Datové schránky mají novou adresu
Od 26. června 2026 jsou datové schránky dostupné na nové internetové adrese datovka.gov.cz. Původní adresa mojedatovaschranka.cz zůstává v provozu do 27. srpna 2026, poté budou uživatelé automaticky přesměrováni na novou doménu.
Samotná změna adresy nijak neovlivňuje fungování datových schránek ani dostupné služby. Jde především o sjednocení státních digitálních služeb pod doménu gov.cz.
Problém může nastat při prvním přihlášení
Pokud jste měli uživatelské jméno a heslo uložené v internetovém prohlížeči, může se stát, že je po přechodu na novou adresu budete muset zadat znovu.
Řada lidí si ale přihlašovací údaje nepamatuje, protože je roky nemusela používat. Dobrou zprávou je, že pokud jsou údaje stále uložené v prohlížeči, lze si heslo ve většině případů zobrazit v jeho správci uložených hesel. Právě tento postup doporučuje také Digitální a informační agentura.
Jak najít uložené heslo k datové schránce v prohlížeči?
Jednodušší a bezpečnější je využít Identitu občana
Digitální a informační agentura doporučuje přihlašovat se prostřednictvím Identity občana nebo Mobilního klíče eGovernmentu.
Výhodou je, že si už nemusíte pamatovat uživatelské jméno ani heslo do datové schránky. Přihlášení je navíc chráněno vícefaktorovým ověřením a po přihlášení se zobrazí všechny datové schránky, ke kterým máte oprávnění.
Pozor na podvodné e-maily
Se změnou adresy se mění také e-mail, ze kterého chodí upozornění na nové zprávy v datové schránce. Nově budou notifikace přicházet z adresy notifikace@datovka.gov.cz.
Právě této změny mohou zneužít podvodníci. Pokud vám přijde e-mail, který se tváří jako zpráva od datových schránek a vyzývá vás k ověření identity, zadání hesla nebo kliknutí na přihlašovací odkaz, buďte obezřetní.
Digitální a informační agentura upozorňuje, že nikdy nevyzývá uživatele k ověření identity prostřednictvím e-mailu. Taková zpráva je podvodná a může sloužit ke krádeži přihlašovacích údajů.
Nezapomeňte upravit e-mailové filtry
Pokud máte nastavené automatické třídění pošty nebo e-mailové filtry, je vhodné změnit adresu odesílatele upozornění na notifikace@datovka.gov.cz, aby vám oznámení z datové schránky i nadále chodila do správné složky.