Dead stock bude pro retail mrtvým pojmem. Ze slovníku ho vymaže startup Ydistri

Myšlenka projektu Ydistri vychází z předpokladu, že většina existujícího dead stocku v obchodech (source store) má vysokou pravděpodobnost úspěšného prodeje za plnou cenu bez zlevňování, pokud ho obchodník v rámci sítě přesune na jinou vhodnou prodejnu (target store), a to proto, že se tam buď lépe prodává z důvodu sociodemografických rozdílů, nebo proto, že někde má řetězec zásob moc a jinde mu už dochází, takže by daná pobočka musela objednávat u dodavatele. Proč kupovat další zásobu, když je možné prodat tu, která už někde je a zbytečně tam zabírá místo na skladu? Řešením je tedy redistribuce, a to všechno přímo mezi cílovými obchody, bez zatěžování centrálního skladu.

Ydistri svou technologii úspěšně pilotuje již v řadě nadnárodních řetězců po celém světě. Zaujalo i největší americké retailery a zároveň získalo investice od velkých jmen včetně švýcarského holdingu Falco Capital, v jehož čele stojí bývalý prezident General Electric.

Hostem serveru Podnikatel.cz byl Roland Džogan, výkonný ředitel a spoluzakladatel startupu Ydistri.

Rolande, váš byznys stojí na cloudovém řešení pro retail, které zvládne tzv. redistribuci mrtvých zásob na skladě. Mohl byste nám nejdříve přiblížit, co si máme představit pod pojmem dead stock, tedy “mrtvé zásoby”?

Dead stock je zásoba, která nemá prodej, respektive určitou dobu nemá prodej a u níž potenciál prodeje hodně poklesl. To znamená, že v obchodech stojí a neprodává se.

Takže obchodník nakoupí obrovskou paletu například limonád, o které není zájem a celá paleta ve skladě pouze stojí a zabírá zbytečně místo.

Je to tak.

Koho se tento problém nejčastěji týká? Je to maloobchod, respektive tedy kamenné prodejny, obchodní řetězce, anebo sem můžeme zařadit i e-shopy?

Tento problém se týká všech. V obchodech je tento problém umocněný tím, že kamenné obchody mají menší sortiment, než mají e-shopy, ale mají daleko víc prodejních míst. To znamená, že ta kombinace položek a prodejních míst je hodně velká. V e- shopech je možná jedno prodejní místo, respektive sklad, odkud ten e-shop funguje, ale sortiment je daleko širší. A čím je ten sortiment širší a větší, tak tím se více stává, že počet položek, které se prodávají sporadicky, je větší.

Jak tedy funguje ten váš systém? V čem spočívá jeho konkrétní výhoda?

Výhoda našeho systému spočívá v tom, že umí v daný čas, respektive v reálném čase vyřešit opravu a vybalancování zásoby, která je z nějakého důvodu jiná, než byla plánovaná. Umíme velkou část položek, které se neprodávají, prodat za plnou cenu tím, že je přesuneme na prodejny, které mají větší potenciál prodeje daných položek. To znamená, že řetězec je nemusí vyprodávat ve velkých slevách.

To znamená, že mrtvé zásoby jsou ohroženy tím, že na ně potom musí maloobchodník dávat velké slevy, aby se jich vůbec zbavil, aby tak mohl uvolnit místo jiným položkám. Díky vašemu systému tedy maloobchodník na mrtvých zásobách netratí?

Přesně tak. Ale dneska s ohledem na to, že supply chain, respektive dodavatelský řetězec, v dnešní době dost trpí, což bylo umocněno lockdowny a pandemií, teď zase válkou na Ukrajině, tak rozměr redistribucí je daleko širší než jen řešení nějakého dead stocku. Velký benefit je momentálně i v tom, že řetězcům vypadávají dodávky zboží, které pod tlakem objednávají, respektive chodí nespolehlivě. Častokrát se stane, že zboží přijde jenom na půlku obchodů, nebo dorazí do jednoho centrálního skladu a my dokážeme rozmístit toto zboží do obchodů, kde je zapotřebí.

Zmiňoval jste řetězce. Pro malého podnikatele, který má, řekněme, tři prodejny není tento systém určen?

Tři prodejny je málo a je to málo právě z toho důvodu, že síla toho systému je právě v množství kombinací. Protože to není jen o tom přesunout položku z místa A na místo B, ale je to o tom najít tu nejefektivnější kombinaci tak, aby se logisticky vyplatilo zboží přesouvat z jednoho místa na druhé, protože i ten převoz stojí peníze.

Čí to byl nápad vymyslet takový systém? Vy máte zkušenosti z retailu, že jste se pustil do takového projektu?

Byl to společný nápad, můj a Lukáše Eštvance, který je u nás jako CTO. Objednávkové systémy jsme implementovali dlouhé roky před tím, než jsme založili tento startup, a právě při implementaci jsme viděli, že stále vzniká jeden a ten samý problém. I když máte nejdokonalejší objednávkový systém, tak i ten nejdokonalejší objednávkový systém dnes neumí na sto procent předpovídat to, co se stane v budoucnosti. To znamená, že vždy bude docházet k tomu, že skutečnost se vyvine jinak, například se změní chování spotřebitelů a k tomu musíte dodržet dohody s dodavateli. To to znamená, že vy víte, že prodáte 10 kusů, ale musíte objednat daleko větší množství, protože chcete lepší cenu, je to podpořené marketingovými akcemi a dohodami s dodavateli a chcete mít jistotu, že zboží stále bude a nedojde, protože out of stocky jsou opravdu velký problém v retailu. Takže kombinací všech těchto faktorů a parametrů nakonec vždy obchody chtějí mít radši větší zásobu než menší. A v dnešní době, kdy dochází k problémům v supply chainu, to platí o to víc.

Takže jste nadstavbou objednávkového systému?

Ano, jsme nadstavbou, přesně tak.

Na druhou stranu, pokud má řetězec objednávkový systém a k tomu musí platit vaše řešení, nevyjde to řetězci mnohem dráž, než když bude riskovat to, že ty zásoby nebude mít tak, jak si představoval?

Ne, protože ten řetězec v podstatě nemá na výběr. A je to právě z těch důvodů, které jsem zmiňoval.

A k tomu se mi hned nabízí otázka, zda již máte v tomto oboru nějakou konkurenci, nebo jste zatím jediní?

Co se týká konkurence, tak v dnešní době konkurence je jakýkoliv start-up, protože…

Ne, já myslím teď v této konkrétní oblasti, to znamená tou nástavbou nad ten objednávkový systém, který dokáže vyřešit mrtvé zásoby. Máte nějakého konkrétního konkurenta nebo máte přímého konkurenta? Nebo už tady byl někdo před vámi?

Nesetkáváme se u našich zákazníků s nikým, kdo by to řešil stylem jako my.

Jak dlouho působíte na trhu?

Systém jsme začali vyvíjet už před třemi roky, dva roky jsme ho vyvíjeli. Na trhu jsme tedy jeden rok.

Takže jste rozjížděli byznys v průběhu pandemie, kdy i řetězce řešily spoustu problémů, které se právě zásob týkaly. Jak byste v budoucnu chtěl svůj projekt posunout dál?

V budoucnu bychom rádi chtěli vytvořit něco jako mezifiremní redistribuci. Chtěli bychom to tedy posunout na vyšší úroveň, kdy by se to redistribuovalo mezi jednotlivými i konkurenčními firmami.

Takže i konkurenční firmy by si zásoby mohly předávat mezi sebou tak, aby žádný z maloobchodníkům na tom neprodělal?

Přesně tak.

Vy působíte kromě České republiky i v dalších zemích. V kterých to je a kde máte největší ohlasy na váš projekt?

Asi 90 procent projektů, které máme, jsou v západní Evropě a v Americe. Není to tím, že bychom se nějak vyhýbali Česku, ale do západní Evropy a do Ameriky jsme se dostali tak, že jsme začali řešit lokální projekty. Navíc vzhledem k tomu, že v Čechách mají retailové firmy zahraniční matky, tak jsme se v rámci chvalovacích procesů vždy dostali na vyšší úroveň. A jakmile jsme se dostali do diskuse s matkami, tak raději chtěly začít řešit větší trhy než ty české. A ten ohlas v zahraničí? Ani bych to možná nedefinoval tím, že ohlas v zahraničí je lepší, ale rozhodovací pravomoc je právě v tom zahraničí, v západní Evropě a v Americe.

Bylo těžké přesvědčit obchodní řetězce o výhodách vašeho projektu, nebo když jste jim projekt představili, tak následoval tzv. wow efekt?

Nemyslím si, že bylo těžké je přesvědčit o výhodách systému. Přesvědčit top manažera o nápadu, že to dává smysl, je jedna věc, ale potom to naintegrovat přes celou firmu a přesvědčit dalších 25 lidí, kteří mají zase jiné projekty, zase věc úplně jiná. Je to těžká otázka.

V současné době zažíváme exodus úspěšných českých start-upů, kdy svoje centrály přesouvají do zahraničí. Pokud máte většinu zákazníků právě v zahraničí, neuvažovali jste také o přemístění vaší základy směr Západ?

To je otázka, na kterou se mi momentálně těžko odpovídá. Jakmile se dostaneme do bodu, že usoudíme, že dává smysl se přemístit, tak se přemístíme. V době covidové to bylo tak trochu jedno, protože i tak se nikdo nechtěl scházet a všechno se řešilo přes online cally a e-maily. Nevím, jak to bude pokračovat dál, jestli se online projekty přesunou do offlinu, ale pokud to bude nutné, tak nad tím budeme muset uvažovat.

A v tom případě byste přemístili celou firmu, nebo byste si zde nějakou pobočku nechali?

Nemyslím si, že bychom se museli kompletně přemisťovat. Co se týká developmentu a back officu, tak to si myslím, že může stále zůstat v Česku. Ale uvidíme.