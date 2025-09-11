Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Vše za předplatné. Poslech hudby, sledování filmů a seriálů a v poslední době také sledování oblíbených digitálních tvůrců. Předplatné bude hrát stále větší roli, jak odebírat obsah. Jenže platformy, kde si může tvůrce účet založit, častěji zvýhodňují videoobsah.
Co se dozvíte v článku
- Nové projekty Komunita a Vlny
- HeroHero, známá platforma, kde si uživatel kupuje zajíce v pytli
- Komunita je sice ambiciózní projekt, úspěch je nejistý
- Patreon nebo Forendors, další platformy pro monetizaci
- Substack s obrovským potenciálem ale bez české lokalizace
- Ghost jako vlastní platforma bez provize ale s vyššími náklady
- Gumroad jako nástroj pro prodej konkrétní digitálních produktů
Kvůli boomu sledování krátkých videí na sociálních sítích se i tvůrci zaměřují spíš na obsah, který lze konzumovat formou videa. Je pro uživatele jednoduše atraktivní a dokáže oslovit větší masu. Bude to po streamingu opravdu jediný obsah, za který budou uživatelé ochotni v budoucnu platit?
Nové projekty Komunita a Vlny
V posledních dnech se vyrojily zprávy o nově vzniklých projektech. Přišla například Komunita, která se snaží přetáhnout významná jména z platformy HeroHero. Stojí za ní Jan Strach, Zdeno Boureanu a Petr Žižka. Vznik nového projektu zdůvodňují dlouhodobými problémy tvůrců s výpadky služeb, nedostatečnou ochranou obsahu či nekomfortním rozhraním. Vycházejí údajně ze svých zkušeností, Strach a Žižka v případě online magazínu The Mag.
S novou digitální platformou mají spolupracovat jména jako je Mikýř, Ondřej Novotný, Majk Spirit, Lišák, David Luu, Willy Cao nebo také Vladimír Kadlec. Někteří digitální tvůrci budou tvořit obsah exkluzivně pouze pro Komunitu, někteří budou svůj obsah paralelně vkládat i na další již existující platformy jako je třeba HeroHero.
Aby toho v malém českém rybníčku nebylo málo, vznikl další projekt, za nímž stojí novinář Vladimír Piskáček. Jedná se o projekt Vlny, který má sdružovat několik videopodcastů do jednoho předplatného.
Nejviditelnějším jménem na Vlnách je Nora Fridrichová, která slibuje obsah zaměřený na českou politiku a úspěšně již vytváří videoobsah pro platformu HeroHero. Speciální série pro Vlny tvoří Martin Groman a Michal Stehlík, tvůrci podcastu Přepište dějiny. Obsah je dostupný přes web Vlny ale také v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.
HeroHero, známá platforma, kde si uživatel kupuje zajíce v pytli
Stále nejzavedenější značkou v oblasti placeného obsahu je platforma HeroHero. Její uživatelské rozhraní je sice velmi jednoduché, ale zároveň nešťastné. Na úvodní stránce, ale až po vytvoření uživatelského účtu, nabízí přehled nových tvůrců, nedávno aktivních, na vzestupu a populární. Po rozkliknutí příslušného filtru dostane uživatel pouze řádkový výpis jednotlivých tvůrců s krátkým popiskem. Jak se řadí například populární tvůrci se uživatel nedozví. Po rozkliknutí na konkrétního tvůrce není případný odběratel o moc moudřejší. Nevidí žádné ukázky tvorby, pouze výzvu k platbě.
Digitální tvůrci musí vynaložit velké úsilí při promování svého HeroHero účtu, kdy publikují ukázky na sociálních sítí, aby uživatelé věděli, co mohou očekávat. HeroHero stále vypadá jako platforma, kde si uživatel kupuje zajíce v pytli. Překvapení, které bude stát v průměru od 5 eur a výše.
Komunita je sice ambiciózní projekt, úspěch je nejistý
Při registraci do Komunity je uživatel překvapen tím, že kromě svého jména příjmení by měl doplnit i své datum narození a pohlaví. Odkaz na ochranu osobních údajů přitom v přihlašovacím formuláři zcela chybí. Po vyplnění všech informací dostane uživatel na výběr hned z několika komunit a zároveň je v rozhraní i odkaz na konkrétní komunity i prohledávání nejsledovanějších. Oproti HeroHero lze dohledat ukázky nebo promo jednotlivých komunit, respektive tvůrců. Problém však je, že při kliknutí na odkaz na „Prozkoumej“ jsou i ukázky uzamčeny. U účtu Sibiran se nám ukázka zdarma, obsahující hned v počátku mnoho vulgarit, zobrazila až při kliknutí na odkaz „Komunity“ a výběr konkrétního účtu.
Rozhraní je spíše jednoduchým videoportálem, který odemyká obsah až po uhrazení přeplatného, které je účtováno na rozdíl od HeroHero v českých korunách. Úspěch růstu platformy bude hlavně v ochotě tvůrců a jejich odběratelů migrovat na nové místo a v případě odběratelů zrušit dosavadní předplatné obnovou za zcela nové.
Patreon nebo Forendors, další platformy pro monetizaci
Digitální tvůrci, kteří se zaměřují na videoobsah, mohou svůj obsah zpeněžit také pomocí YouTube. Tam však musí pro monetizaci splnit přísné podmínky, nebo mohou volit další platformy jako je Patreon nebo Forendors. Tato česká platforma zdůrazňuje i možnost nahrávat fotografie, články nebo audiopodcasty.
Pro digitální tvůrce to však znamená výdělek ukrojený o 15 % z každého předplatného. Forendors nabízejí i možnost jednorázových plateb, u kterých si však říká o 20% provizi. U Komunity se digitální tvůrce o provizi pro platformu nedozví na hlavní straně nic. U HeroHero je poplatek 10 % + DPH.
Když se vrátíme k novému projektu Vlnám, zde možnost pro tvorbu účtu nového digitálního tvůrce neexistuje. Platforma sdružuje pouze již existující projekty pod jedno předplatné. Při registraci navíc chce už rovnou zahájit předplatné s týdenním užíváním zdarma. Připomíná spíše streamovací platformy.
Český uživatel se proto může v záplavě nabídek placeného obsahu ztratit a ne každý chce sledovat pouze videa. Někdo by si i rád četl, poslouchal nebo prohlížel fotografie, a to vše v jedné aplikaci.
Substack s obrovským potenciálem ale bez české lokalizace
Alternativu v tomto případě nabízí stále populárnější Substack. Aplikace, která doposud není lokalizována do češtiny, což by jí velmi slušelo, dává prostor hlavně tvůrcům, kteří se orientují na psaní. Substack podporuje i audiopodcasty, vkládání videoobsahu ale i fotografií. Každý post je zároveň i newsletterem, takže všechny nové příspěvky může odběratel dostávat do svého mailu.
V aplikaci je k dispozici i záložka Notes, což nápadně připomíná statusy z mikroblogovací platformy X (dříve Twitter), kterými si jednotlivý autoři hlavně promují svůj obsah a účet, aby se díky algoritmu dostali do popředí zájmu uživatelů.
I když by se počet českých uživatelů na Substacku dal počítat pouze na jednotky tisíců, přesto na něm existují zavedená česká jména, která mají na této platformě úspěch. Jednou z výrazných jmen je Miloš Čermák, který pod projektem Jedno procento sdružuje podcast, ale zároveň třeba i povídky nebo recepty.
Substack má obrovskou sílu v tom, že dokáže přitáhnou lidi, kteří nechtějí konzumovat pouze videoobsah, ale chtějí si i číst, poslouchat nebo prohlížet originální fotky. Pro tvůrce je navíc možnost nastavit si placený obsah, kdy vybrané příspěvky může nechat pouze placené. Oznámení do emailu pak chodí pouze těm, kteří si zaplatili předplatné. To musí startovat povinně od 5 eur a tvůrce si musí svůj účet spojit s aplikací Stripe, pomocí níž dochází k výplatě peněz. Substack si bere 10% provizi, Stripe další peníze za provedené transakce.
Výhodou Substacku je to, že dokáže kombinovat obsah zdarma i placený obsah a odběratelé nemusejí kupovat zajíce v pytli jako v případě HeroHero. Nadšení uživatelé podporují na Substacku své tvůrce i v případě, že veškerý obsah je zdarma. I toto si tvůrce ve svém profilu může nastavit, tedy dobrovolné předplatné.
Ghost jako vlastní platforma bez provize ale s vyššími náklady
Kam ještě vkládat svůj placený obsah? Existuje i platforma Ghost. Jedná se spíše o hosting s možností nastavení předplatného, ale je zde opět nutná a silná propagace na sociálních sítích, což například Substack dělá sám o sobě ve své aplikaci.
Ghost lze použít dvěma způsoby. Buď jako open source software na svůj vlastní server pod vlastní doménou, nebo využívat placeného hostingu přímo na platformě Ghost. Zatímco u vlastního serveru je nutné ještě vyřešit mailový server, aby se odběratelům správně odesílaly emaily, což znamená další náklady, u placeného hostingu jsou dle tarifu mailové servery nastaveny automaticky dle počtu odběratelů. Ghost navíc u své placené verze představil Fediverse, kdy lze nové posty automaticky federovat do otevřených sítí jako je například Mastodon.
Ghost nabízí velmi přehledné prostředí, které si tvůrce může přizpůsobit dle svého. Neplatí nikomu žádné provize, ale musí počítat s náklady na provoz systému, ať už na vlastní straně serveru či v placeném hostingu přímo na Ghostu.
Gumroad jako nástroj pro prodej konkrétní digitálních produktů
V zahraničí také stále stoupá popularita služby Gumroad, která má podobné výhody jako Patreon. Na rozdíl od platforem, které většinou nabízejí pouze předplatná, Gumroad umí i jednorázové poplatky, stejně jako český Forendors, na konkrétní digitální produkty. Může se jednat například o digitální sbírku receptů, audio průvodce meditací a další. Možnosti jsou téměř neomezené. Chybí však opět čeká lokalizace a u českých uživatelů není tato platforma tolik známá. Gumroad je hodně populární u tvůrců na Substacku, kteří nabízejí svým odběratelům i možnost platby za konkrétní a vybrané digitální produkty tak, aby nemuseli platit měsíční předplatné.
Počet platforem, které nabízejí možnost svůj digitální obsah monetizovat, stále stoupá. Chybí však propracované cílení na konkrétní digitální tvůrce. Z uživatelů se stávají nájezdní lovci obsahu migrující po internetu a aplikacích, aby získali za své peníze obsah, který je skutečně zajímá.