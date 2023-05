Díky práci si splnili svůj sen žít u moře. Jak se jim podniká ve Španělsku?

Od delegátů k vlastním apartmánům

Ve Španělsku se tato dvojice ocitla, když Radkova kamarádka přišla s návrhem, že by chtěla mít cestovní kancelář se specializací na Andalusii. Vyslala tak Radka s Luďkem, víceméně s prstem po mapě, vybrat nějaké místo kolem Malagy. Takto našli Cala del Moral, kde jsou nyní. Jeli jsme sem v únoru před devíti lety. To místo se nám vůbec nelíbilo. Tehdy pršelo. Nakonec jsme tady našli dům, ve kterém jsme si pronajali ve spolupráci s majitelkou první dva apartmány pro českou cestovku, vzpomíná Radek Řezáč.

Radek s Luďkem jako delegáti vyzvedávali klienty na letišti, vozili je do apartmánů a starali se o ně. Podle Radka na tom byla nejtěžší komunikace s lidmi. Byli to klienti cestovní kanceláře, kteří neuměli žádný jazyk. Oni jim museli být k dispozici 24 hodin denně. Mnohdy po nich klienti chtěli věci, které by mohli zvládnout sami. Přiznám se, že to byla velká zkušenost. Klobouk dolů před všemi delegáty, kteří se starají o stovky klientů v destinacích. Je to pravdu náročná práce. A spousta klientů si myslí, že je to pohodička u moře. Ale není. My jsme z toho moře a z těch pláží nic neměli, popisuje Radek dále.

Výše zmíněná cestovní kancelář provozovala dva roky svoji činnost pro českou klientelu, ale vzhledem k tlaku klientů na cenu se projekt nakonec nevyplatil. Cestovní kancelář tam však s projektem zůstala a Radek s Luďkem také. Nechtělo se jim zpátky do Česka, chtěli si splnit společný sen žít u moře. Nakonec nás oslovila majitelka těch dvou domů, kde jsou apartmány. Chtěla nám pomoct. Viděla, že toužíme žít u moře. Jestli bychom si tedy nepronajali ty dva apartmány. A to se taky stalo, doplňuje Radek.

V propagaci dobře funguje Facebook

Apartmány jsou ve výjimečné lokalitě. A navíc jsou v první linii, což znamená, že je před nimi už jen pláž. Když klientům slibují, že budou 10 metrů od pláže, tak opravdu budou. Apartmánů je celkem 16 a nejoblíbenější jsou ty, které mají terasu a vířivku. Protože jsou terasy velké, tak jsou samozřejmě nejdražší, ale paradoxně nejobsazovanější. Většina z nich má výhled na moře. Pak jsou zde apartmány s výhledem do ulice. Ty jsou nejlevnější, ale pořád jsou 10 metrů od pláže. Co se týče služeb, Varadero nabízí transfer z letiště, výlety do okolí a nově nabízí možnost koupě bytu. Klienti jsou téměř ze 70 procent Španělé, asi 15 procent jsou Češi, zbytek jsou zahraniční turisti, vyjmenovává Radek Řezáč. Klientelu tvoří taky celebrity.

Facebook jim zajišťuje 80 procent rezervací a zbytek jsou rezervační systémy, jako je Booking nebo Airbnb. O profil na této sociální síti se stará Radek sám a věnuje se mu tři až čtyři hodiny denně. Profil má přes 30 000 sledujících. Nárůst sledujících byl nečekaný, protože s tím začali za covidu a velmi rychle se to nabalilo. Navíc zde nemají žádné hejtaře, ale naopak lidi, které opravdu zajímá Španělsko, kteří se chtějí podívat na jejich videa, lifestreamy nebo fotky. V příspěvcích lidem ukazují, jak to na místě vypadá. Prezentují výlety, ze kterých přinášejí živá vysílání a podobně.

Každý klient je jiný

Radek Řezáč podotýká, že každý, kdo by chtěl pronajímat ubytování, musí počítat se dvěma věcmi. Zaprvé, že každý klient je úplně jiný. Za druhé, že bude muset neustále obnovovat vybavení apartmánů, protože ho klienti ničí. Ne vždy je to však úmyslně. My třeba vynaložíme přibližně 1000 euro měsíčně na obnovu věcí, které se v apartmánech rozbijí, upřesňuje Radek. Počítat se musí například také s náklady na malování zdí. Navíc každý klient a každá národnost je specifická v tom, co požaduje a co si představuje pod tím, jaká bude jeho dovolená. Je potřeba to vybalancovat. Zatímco Češi jsou nadšení z výhledu na moře a pláže, kde tráví většinu času, pro Španěla je důležitý bazén, dobré jídlo v restauraci a tolik neřeší ubytování nebo pláž. Není to pro něj podstatné.

Rozdíl mezi českým a španělským klientem je podle Radka v tom, že španělský klient je míň náročný, v mnoha ubytováních snese nepořádek nebo starý nábytek. Ten v Apartmánech Varadero nemají, protože se snaží nabízet ubytování tak, jak by si ho na dovolené představovali sami. Naopak Češi jsou nároční na komfort. Španěl snese klidně špinavý a hnusný apartmán nebo penzion, jenom aby to stálo pět euro na noc. Zahraniční klienti včetně Čechů jsou ochotni zaplatit výrazně víc, ale musíte jim poskytnout kvalitní služby, kvalitní ubytování, dobrou klimatizaci, hezkou terasu, designově vybavený apartmán. Cizinci jdou po moderních věcech, popisuje Radek.

Mentalita Španělů je výrazně rozdílná, než je ta česká. Při týdenní dovolené se zdá být všechno snové a krásné, ale je potřeba si zvykat na to, že spousta věcí nefunguje tak, jako jsme zvyklí v Česku. Například donáška z Košíku.cz nebo Rohlíku.cz není do dvou hodin, ale ta z Carrefouru trvá čtyři dny. Podle Radka zde moc nefungují služby a vysoké je také daňové zatížení. Největší kulturní šok se týkal výchovy. Často se setkáváme s tím, že chybí základní výchova, jako je pozdrav nebo respekt k ostatním. Španělé jsou zvyklí vyhazovat všechno na zem, protože jsou vychovávaní k tomu, že někdo jiný přijde a uklidí to za ně, vysvětluje Radek. Ale jestli je podle něho něco, co bychom se od Španělů my Češi mohli naučit, je to vztah k rodičům a prarodičům, které oni bezmezně milují. A taky se umí bavit, i když mají málo peněz. To, co nám Čechům trochu chybí, je víc ten život prožít a ne přežít. My bychom jim zase mohli dát takovou tu naši spolehlivost, výchovu a respekt, shrnuje.

S byty je hezká práce

Luděk Hauner s Radkem Řezáčem si ve Španělsku založili realitní kancelář. A to na popud klientů, kteří se stále častěji obraceli s dotazem na možné investice do bytů nebo domů v této lokalitě. Mají tedy licenci a pod značkou Rincon Property ve spolupráci s developery nabízí nemovitosti jak přímo v Cala del Moral, tak v Malaze, Esteponě nebo Marbelle. S byznysem začali v dubnu loňského roku, od té doby prodali desítky nových bytů, hlavně Čechům. Důvod je podle Radka jasný. Byt, který tady bude 800 metrů od pláže, s dvěma ložnicemi a výhledem na moře, je v ceně 1+KK v Praze. Opravdu tady za 150 000 euro pořídíte dvouložnicový byt – sice 800 metrů od pláže, ale je to nové a vybavené a za cenu toho, co by v Praze bylo za 1+1, uvádí.

Prodej nemovitostí oba vítají. Po devíti letech byznysu s apartmány, kdy denně ubytovávají klienty a musí se starat o úklid, je to konečně hezká a zajímavá práce. Navíc ubytovaným klientům nabízí možnost si byt koupit.

Realitní trh ve Španělsku má svá specifika

Češi a Slováci si můžou zajistit byt i přes hypotéku, ale musí mít roční příjem 45 tisíc euro. Poté se dá hypotéka vyřídit snadno. Aktuální procentuální úroková sazba je kolem 3 procent, což je oproti Česku výrazně míň. Spousta klientů, i přesto, že mají hotovost, si bere hypotéku. Je to pro ně levný úvěr. Řada bytů se prodá už ve fázi výstavby.

K moři se dvojice příliš nedostane

Volného času moc nezbývá. Loni v létě byli u moře dvakrát. A to ho mají před barákem. Výhodou však je, že je v Andalusii stabilní počasí. V zimě je zde kolem 17 stupňů. Apartmány tak mohou naprosto bez problémů pronajímat 365 dní v roce. Jediné dva měsíce, kdy je to trochu horší, je listopad a březen. Spousta lidí si myslí, že žít u moře je pohoda. Asi je, ale ne, pokud podnikáte s šestnácti apartmány a děláte nemovitosti. Je kolem toho spousta práce. Prostě, bez práce nejsou koláče, shrnuje s úsměvem Radek.

Žít u moře je splněný sen, kterého se nechtějí vzdát. Nad návratem do České republiky neuvažují, i když mají někdy pocit, že je toho na ně moc. Ve Španělsku je obrovské daňové zatížení, to znamená, že přibližně 47 procent z toho, co vyděláme, jde do daní. Je to obrovská částka. Někdy si říkáme, jestli se nám vyplatí za tolik práce dát 50 procent pryč, zdůrazňuje Radek. Oba se nebrání možnosti podnikat v jiné zemi, pokud by se tam našla podobná podnikatelská možnost.

„Zvedněte zadek a zkuste to!“

I přesto, že nemají na růžích ustláno, nelitují. Naopak. Těm, kteří přemýšlí o tom, že opustí Českou republiku a zkusí štěstí jinde, vzkazují: Zvedněte zadek a zkuste to! Pořád se můžete vrátit. Jestli máte sen, jakýkoliv, splňte si ho, protože nikdy nevíte, co se může stát.