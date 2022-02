Díky programu ELENA ušetříte na rekonstrukci starých budov. Zjistěte o něm více

Program se zaměřuje na ECP projekty

Do nehospodárných budov lze investovat prostřednictvím takzvaných EPC (Energy Performance Contracting) projektů. Ty umožní splacení investic z uspořených nákladů souvisejících se spotřebou energie. Výhodou EPC projektů je, že investice je splácena z ušetřených nákladů na spotřebu energie, a přitom vybraná realizační firma smluvně ručí za to, že úspor bude skutečně dosaženo. Specialista na EPC projekty pro Národní rozvojovou banku Vladimír Sochor vysvětluje, že výše úspor závisí na velikosti objektů, které jsou do projektu zahrnuté, a na objemu energie v nich spotřebovávané a obecně lze říci, že snížení energetické náročnosti dokáže ušetřit až polovinu nákladů.

S projekty ECP je však spojen složitý a nákladný proces. A právě s ním pomůže v rámci programu ELENA Národní rozvojová banka. Příprava EPC projektu může dosahovat několika set tisíc až dvou milionů korun. V průměru ale náklady na přípravu dosahují kolem jednoho milionu korun. Program ELENA nabízí uhrazení devadesáti procent vynaložených nákladů. Takže částka, kterou se klienti podílí na přípravě, zcela jistě nepřekročí dvě stě tisíc korun, upřesňuje Vladimír Sochor.

Zapojit se mohou podnikatelé i města

Do programu ELENA se mohou zapojit všichni od živnostníků až po korporace s tím, že Národní rozvojová banka podnikatelům poskytne profesionální pomoc s přípravou projektu a uhradí 90 procent nákladů. Pomůžeme také s financováním investice, kdy lze dosáhnout na bezúročné financování z našich stávajících programů Úspory energie nebo Energ, doplňuje koordinátor programu ELENA Čestmír Hrdinka. Z veřejného sektoru se už zapojilo více než deset zájemců jako například města Kladno a Děčín. Program zahrnuje všechny nehospodárné budovy v majetku města, přičemž se nejčastěji jedná o školy, bazény, nemocnice, kulturní zařízení a další veřejné budovy. Tlak na úspory nesouvisí jen s raketovým růstem cen energií. Požadavky klade také New Green Deal. Čím dříve se začne s přípravou projektu, tím rychleji se uspoří, dodává Vladimír Sochor.

V České republice se uskutečnilo přes 260 EPC projektů a mezi nejzajímavější realizace patří budovy Národního divadla. Tam díky revitalizaci ročně uspoří 27 procent dřívějších nákladů na energie a v průběhu 10 let ušetřilo téměř 50 milionů korun, s tím, že původní investice se pohybovaly v řádu třech desítek milionů. Mezi další projekty patřila rekonstrukce Národního pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice, Kongresové centrum Praha nebo hotel Thermal v Karlových Varech.

Jak konkrétně pomůže program podnikatelům?

Národní rozvojová banka do podnikatelského sektoru uvolní osm milionů korun v rámci až 120 projektů. Podnikatelům nabídne především zajištění energetického posudku a pomoc při přípravě projektu a kompletaci žádosti o bezúročné financování z programů ENERG a Úspory energie. Ty napomáhají financovat podnikatelské projekty zaměřené na úsporu energie pro Prahu a další místa po celém Česku. Poradenství je určeno pro podnikatele, kteří plánují investovat do energeticky úsporného projektu, který je spojený buď s obálkou budovy (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.), nebo s jejím užíváním (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace a řízení budov).

Podnikatelé tak v rámci programu získají předběžné posouzení jejich záměru z hlediska úspor energie, zajištění energetického posudku, kompletaci žádosti o bezúročné financování z programu Úspory energie, resp. Energ a 90% úsporu finančních prostředků spojených s přípravou projektu a méně administrativy. K výhodám podle Čestmíra Hrdinky patří, že podnikatelům nabízí pokrytí až devadesáti procent nákladů na přípravu projektu a navazující bezúročný úvěr na vlastní investici. Navíc toto poradenství nezakládá veřejnou podporu a nečerpá tak podnikatelům prostředky z de minimis, doplňuje.

Kolik peněz vězí v projektu?

Národní rozvojová banka má k dispozici k přerozdělení 63 milionů korun. Z nich do veřejného sektoru půjde 55 milionů a mezi podnikatele se přerozdělí 8 milionů. Celkem má jít až o 180 projektů. V ČR je stále velké množství nehospodárných budov. Důležité ovšem je, jaká je motivace k energeticky úsporným projektům. Současná doba nahrává zájmu o takové projekty, protože zvyšování cen za energii zvyšuje tlak na možnosti snižování spotřeby energie, zdůraznil v rozhovoru pro Enviweb Vladimír Sochor.

Parametry programu ELENA Dostupné prostředky programu (celkem) 63 milionů Kč Dostupné prostředky pro veřejný sektor (obce, kraje, veřejné instituce) 55 milionů Kč Dostupné prostředky pro podnikatelský sektor 8 milionů Kč Počet projektů ve veřejném sektoru až 60 projektů Počet projektu v podnikatelském sektoru až 120 projektů

Jak o podporu požádat?

Vladimír Sochor zdůrazňuje, že je primárně důležité projevit zájem o poradenství v rámci programu ELENA. To se dá udělat využitím některého z kontaktů vůči Národní rozvojové bance nebo vyplněním žádosti o poradenství, která je dostupná na webu instituce. Žádost také přijímají všechna obchodní místa nebo je možné ji zaslat na e-mailovou adresu elena@nrb.cz, e-mailovou adresu příslušného obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB. Prostředky, které NRB získala, jsou omezené. Tedy, čím dříve zájemci o podporu požádají, tím je větší šance na čerpání příspěvku z programu ELENA, upozorňuje v závěru Čestmír Hrdinka s tím, že realizace prvních projektů pro podnikatele začne během roku 2022.