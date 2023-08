Díky těmto podnikatelům je český trh rozmanitější. Zjistěte, co nabízejí

Na skladě má stovky vín

Jan Horešovský se v byznysu pohybuje už téměř dvacet let. Začínal s provozováním vinného sklepa u Karlova mostu, kde organizoval degustace vín. Dnes má několik unikátních vinných barů a také Vinoshop. Například v provozovně v Korunní ulici na Vinohradech je speciální eventový sklep, ve kterém je k dispozici kompletní výbava pro jakýkoliv typ večírku s vínem. Jsme schopni oslovit a uspokojit jak firemní, tak privátní zájemce. Je tu poměrně diskrétní a atraktivní prostředí v suterénu, sklep, který je ovšem špičkově vybavený, doplňuje Jan Horešovský.

Vinograf je tedy podnik, který pracuje primárně s vínem. Velká část jeho dodavatelů jsou ti, které si sám vybral. Dováží vína i ze zahraničí. Vína vybíráme tak, že si v podstatě vždycky nejdříve testujeme vzorky předtím, než dané víno zařadíme na lístek. Máme velký tým someliérů, kuchařů a dalších lidí. Sedneme si tak jednou za měsíc a věnujeme dopoledne na ochutnávání a společné hodnocení nových vín, popisuje Jan s tím, že se prodávají taková vína, která vyhovují jejich someliérům. Mají na lístku zhruba tisíc vín a mezi nimi se samozřejmě projevují osobní preference. Někdo má rád Itálii, někdo Česko, někdo naturální vína atd. Ale ta vína, která preferují, ta také pak doporučují. Je to cesta k úspěchu, protože nějaké administrativní nařízení, co se teď bude prodávat a co je výhodné koupit a podobně, to u nás nefunguje, shrnuje Jan Horešovský.





Prodávají opasky bez dírek

Manželský pár Daniela a Michal Červenákovi si založili značku REDFIR zaměřenou na unikátní opasky. Jak vysvětluje Michal Červenák, originální je na nich zapínání. Je tam všitý speciální mechanismus, který umožňuje oproti klasickým opaskům, které mají zpravidla pět až sedm dírek, mnohem přesnější nastavení zapnutí opasku. Ocení to člověk, který má kalhoty různého střihu, vysvětluje a doplňuje, že tím, že opasek nemá dírky, nedochází ani k jejich roztahovaní, natrhnutí, tedy ani k vizuálnímu znehodnocení produktu. Navíc je díky odepínacímu mechanismu možné spony různě měnit, kombinovat. Opasky navíc prodávají stylem, že je možné zakoupit samostatně koženou část, samostatně spony anebo si nakombinovat celý set.

Michal Červenák je vystudovaný chemický inženýr, ale pracoval také jako obchodní zástupce. Mí kolegové si objednávali tento typ opasků z Ameriky a zeptali se mě, jestli se k nim nepřidám. Přišlo mi to zajímavé. Ale poštovné bylo vysoké, tak jsem si řekl, že zkusím najít jinou alternativu, kterou jsem nenašel. Jsou zde sice nějaké značky, které jsou evidentně dováženy z Číny, nebyla to však lokální výroba, popisuje, jak to v tuto chvíli celé začlo. S manželkou si řekli, že je to něco, co je zajímá a mohlo by zajímat i ostatní. Danielu přitom Michal nemusel přemlouvat. Ona byla ta, která řekla, ať to jdou zkusit. Bylo to v době, kdy se Michal snažil najít své vlastní podnikání. A já jsem typ člověka, kterého kam položí, tam zůstane. A dělám to, co mi řeknou. A u tohoto jsem si opravdu řekla: Hurá, pojďme do toho, doplňuje.

Nenechal se zastrašit negativními reakcemi

Adam Dostál je zakladatelem e-shopu Grig.cz, kde prodávají jedlý hmyz. Hlavním bestsellerem jsou parmezánoví červíčci, kteří se podle Adama nad očekávání prodávají úplně dokonale. Když s tímto byznysem v roce 2020 začínali, tak si vůbec nedokázali představit, že lidé jednou budou chtít konzumovat hmyz ve fyzické podobě. Všechny státy v Evropě, které začaly dělat potraviny z hmyzu, šly strategií používat to jako mouku, kterou následně přidávaly do různých produktů. Proto jsme si ani nedokázali úplně představit, že dokážeme přesvědčit lidi o konzumaci fyzického hmyzu. Ale opak byl pravdou. Naopak se nám dnes prodává lépe fyzický hmyz, to znamená sušení cvrčci a sušení červíčci, dodává.

Když e-shop oficiálně začínal, tak se Adam Dostál i s ostatními setkával s docela velkou vlnou nevole. Lidé nadávali, že jsou prasata a jak to můžou jíst, že je to hnusné a že to sem do České republiky vůbec nepatří. Podle Adama to bylo náročné a nepříjemné. Tenkrát někde slyšel úžasnou poučku, že pokud spousta lidí na začátku neříká, že váš nápad je šílený, tak to nikdy nebude dobře fungovat, protože už to znamená, že někdo další to dělá a není tam ta díra na trhu. Postupem času jsme produkt pilovali a pilovali jsme i komunikaci. A dnes musím říct, že když jsme na nějaké akci, festivalu nebo na farmářském trhu, lidé mají velký zájem. Jsou k tomu výrazně otevřenější a všechna čísla rostou více než jenom optimisticky, prozrazuje.

K vlastnímu obchodu vedly špatné zkušenosti z nákupů

Za značkou Caresse zaměřenou na spodní prádlo stojí Klára Hroušková, která tak nyní má čtyři kamenné pobočky a jeden e-shop. V obchodech i online pomáhají zákaznicím vybrat tu správnou podprsenku, což se označuje výrazem brafitting. Kvalitní podprsenka dá prsům dost místa v košíčku a obvod drží. Je to podobné, jako když se jde do hor a člověk má batoh. Batoh je těžký, ale místo, aby ho nesl na ramenou na popruzích, tak si zapne přezku na bedrech, aby tíhu toho batohu rozložil na bedra a kyčle. A stejným způsobem to funguje s podprsenkou, jenom s tím rozdílem, že tíha těch prsou nesmí být na ramínkách, ale rozložená na celém obvodu, vysvětluje Klára.

Ta dále přiznává, že prvním impulsem pro založení Caresse bylo to, že s kamarádkou v Praze nenašly obchod, kam by chtěly chodit nakupovat. A to jak z hlediska rozumné ceny, tak zacházení. Pamatuje si, jak se na ni ještě jako na studentku v jednom obchodě dívali skrz prsty. Chtěla jsem chodit nakupovat někam, kde bych se cítila dobře, prodavačky by byly milé a já bych se před nimi nestyděla, že jsem tlustá. Abych se tam cítila dobře a cena byla odpovídající, vzpomíná. Dnes tak v obchodech dodavatele vybírají podle toho, co samy nosí a chtějí nosit. Vybírají tedy něco, v čem je jim dobře a co má dobrý poměr cena a výkon. Mají nabídku v několika cenových hladinách, ale v každé musí tento poměr fungovat. Pro značku je dále důležité, aby dodavatel měl jak kvalitní prádlo, tak dostatečnou zásobu velikostí, protože velký rozsah zaručuje, že o tom něco ví.