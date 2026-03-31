Diskriminace místo posouzení: Firma uchazečku rovnou odepsala

Jana Knížková
Dnes
Uchazečka o práci skladnice nedostala šanci jen kvůli sluchovému postižení. Zaměstnavatel ji odmítl bez ověření schopností i zdravotní způsobilosti. Případ skončil u ombudsmana a ukazuje, jak snadno může při náboru docházet k diskriminaci.

Stačila jediná informace o zdravotním omezení a dveře do zaměstnání se zavřely. Přesně to se stalo ženě, která se ucházela o práci skladnice u přepravní společnosti. Přestože měla s podobnou prací zkušenosti, zaměstnavatel ji odmítl ještě předtím, než by vůbec prověřil její schopnosti.

Rozhodnutí bez šance a bez prověření

Zamítavá odpověď přišla krátce po pohovoru. Firma ženě napsala, že s jejím hendikepem práci vykonávat nemůže a že by stejně neprošla vstupní lékařskou prohlídkou.

Problém je, že k žádnému skutečnému posouzení nikdy nedošlo. Zaměstnavatel pouze předpokládal, že sluchové postižení výkon práce znemožňuje.

Předsudky místo reálného posouzení

Během pohovoru zaznělo, že firma neslyšící uchazeče nepřijímá kvůli práci se čtečkami čárových kódů. Ty vydávají zvukový signál, který měl být podle zaměstnavatele pro práci klíčový.

Žena přitom nebyla zcela neslyšící. Zvuky vnímala a měla zkušenosti s obdobnou prací. V minulosti obsluhovala vysokozdvižný vozík i skenovala balíky.

Jednalo se o diskriminaci

Případem se zabýval ombudsman Stanislav Křeček, který dal ženě za pravdu. Zaměstnavatel ženu odmítl jen na základě informace, že má sluchové  postižení. Neověřoval, jaké zvuky slyší, a její zdravotní způsobilost neposoudil lékař, uvedl veřejný ochránce práv. Podle něj tak šlo o jasný případ diskriminace při přijímání do zaměstnání.

Jak uvádí § 4 zákona o zaměstnanosti, při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace. 

Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.

Firma uznala chybu a slíbila změnu

Po zásahu ombudsmana společnost přiznala, že postup nebyl správný. Ženě se omluvila a zároveň přislíbila změnu přístupu. Do budoucna chce zdravotní způsobilost uchazečů posuzovat individuálně, podle konkrétní práce, schopností i možností přizpůsobení pracovních podmínek.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

