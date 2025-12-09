Dnes je den proti korupci. Zjistěte, proč je integrita klíčová i pro váš byznys

Dalším smyslem Mezinárodního dne boje proti korupci je upozornit veřejnost na korupci s tím, aby společně pracovala na vymýcení korupce ve vládním, ale i soukromém sektoru.
Co se dozvíte v článku
- Kde se vzal Mezinárodní den proti korupci?
- Jaký má Mezinárodní den boje proti korupci význam?
- Proč je korupce problém?
- Nejen loňský rok patřil mládeži
- Letos je tématem i umělá inteligence
Kde se vzal Mezinárodní den proti korupci?
Mezinárodní den boje proti korupci je spojen s Úmluvou OSN proti korupci. Ta byla přijata na konci října 2003 jako první a jediný právně závazný protikorupční nástroj na světě a k jejímu plnění se zavázalo 190 stran. Podepsána následně byla 9. prosince 2003, s čímž souviselo i vyhlášení mezinárodního dne. To bylo způsobem, jak zvýšit povědomí o korupci a o roli Úmluvy v boji proti ní a její prevenci.
Jaký má Mezinárodní den boje proti korupci význam?
1. Podporuje etické povědomí
Pomáhá lidem pochopit, jak vypadá korupce. Tedy od drobných úplatků až po rozsáhlé podvody.
2. Podporuje odpovědnost vlády
Vyvíjí tlak na veřejné činitele, aby jednali s integritou a čestností.
3. Inspiruje zapojení mládeže
Mladí lidé se učí, že mlčení není neutrální a naopak pomáhá utlačovatelům.
4. Sjednocuje globální úsilí
Od Afriky po Asii, od Latinské Ameriky po Evropu se lidé scházejí, aby řekli „dost“ korupci.
5. Podporuje poctivé podniky
Prostředí bez korupce podporuje zdravé podnikání a spravedlivou hospodářskou soutěž.
Proč je korupce problém?
Korupce je komplexní problém ovlivňující sociální, politické a ekonomické aspekty všech zemí. Podkopává demokracii tím, že narušuje volby a právní stát, a také vytváří nestabilitu a zpomaluje hospodářský růst. Jak uvádí jedna z definic,
korupce je zneužívání svěřené moci k soukromému zisku, které poškozuje veřejný zájem, obvykle porušuje zákony, předpisy a standardy integrity. Existuje mnoho jejich forem jako je například úplatkářství nebo zpronevěra. Korupce se může objevit v politice, průmyslu nebo napříč společnostmi a podobně a může tedy být škodlivá pro ekonomiku nebo volný trh.
Transparency International definuje korupci jako
zneužívání svěřené moci k soukromému zisku s tím, že narušuje důvěru, oslabuje demokracii, brzdí hospodářský rozvoj a dále zhoršuje nerovnost, chudobu, sociální rozdělení a environmentální krizi.
Někteří označují korupci jako mor nebo virus, protože nakazí každou instituci, které se dotkne. Může ovlivnit spoustu oborů, například zdravotnictví padělanými léky, úplatky či zneužíváním finančních prostředků na veřejné zdravotnictví, vzdělávání zase falešnými tituly nebo zmanipulovanými zkouškami. Ve vládě pak může jít o protekci a úplatky a v soudnictví třeba může vlivem korupce docházet k zpoždění nebo odepření spravedlnosti pro chudé a zástupce menšin.
Transparency International každoročně sestavuje žebříček vnímání korupce. V něm se Česká republika umístila na 46. příčce z celkem 180 zemí. Oproti loňsku se propadla o pět pozic a důvodem je podle společnosti nedostatečná vládní strategie proti korupci nebo nedostatečná morální zásadovost politiků.
V Česku jsme pravidelně svědky situací, kdy vláda Petra Fialy (ODS) přijímá protikorupční legislativu až v momentě, kdy hrozí sankce za neplnění zahraničních závazků plynoucích z členství v EU či po tlaku Skupiny státu proti korupci (GRECO), uvedl v únoru pro ČT24 David Kotora, ředitel české pobočky Transparency International.
Nejen loňský rok patřil mládeži
V roce 2023 se slavilo 20 let od přijetí úmluvy, a tématem daného Mezinárodního dne bylo zdůraznění souvislostí mezi bojem proti korupci a mírem, bezpečností a rozvojem. Cílem tehdy bylo propagovat myšlenku, že boj proti korupci je právem a odpovědností každého s tím, že bez akcí ze strany všech částí společnosti, institucí a vlád nemůžeme překonat negativní dopady korupce.
V loňském roce se Mezinárodní den boje proti korupci zaměřoval na mládež a její sjednocení. Jako cíl bylo stanoveno zapojení mládeže do protikorupčního úsilí, a v rámci toho docházelo ke vzdělávání o korupci a jejich dopadech, ale i motivaci mladých k akci. Kromě toho bylo jedním ze stěžejních témat také klima, konkrétně tedy boj proti korupci a opatření v této oblasti. Mládež tak pomohla upozornit například na nepatřičný vliv, úplatkářství nebo zpronevěru u klimatických opatření.
V rámci Mezinárodního dne boje proti korupci 2024 vyzýváme globální lídry, aby chránili klimatické procesy zajištěním větší transparentnosti ohledně toho, jak probíhají klimatická jednání, uvedla společnost Transparency International.
Česká republika, konkrétně její vláda, loni Mezinárodní den boje proti korupci symbolicky oslavila schválením Akčního plánu boje proti korupci na roky 2025 a 2026. Ten měl konkretizovat protikorupční opatření zakotvená Vládní koncepcí boje proti korupci na léta 2023 až 2026.
Akční plán je rozdělen do čtyř prioritních oblastí:
- Výkonná a nezávislá veřejná moc,
- Transparentnost a otevřený přístup k informacím,
- Hospodárné nakládání s majetkem státu,
- Rozvoj občanské společnosti.
Letos je tématem i umělá inteligence
Oslavy v roce 2025 navazují na loňské téma a také kladou důraz na roli mladých. Heslem je Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity, tedy Sjednocení s mládeží proti korupci: Formování integrity zítřka. Letošním hashtagem k použití na sociálních sítích je pak #UnitedAgainstCorruption.
Jak uvádí přímo Organizace spojených národů,
utváření integrity zítřka vyžaduje, aby se vlády, podniky, vzdělávací instituce, občanská společnost a mladí lidé spojili pro společný cíl: budoucnost, kde korupce již neblokuje příležitosti, nepodkopává pokrok ani nepodkopává důvěru a kde integrita vede cestu vpřed.
V kampani by měly zaznít hlasy budoucích lídrů v oblasti integrity, kteří se podělí o své poznatky o vazbách mezi organizovaným zločinem a korupcí, ale také o klíčové roli umělé inteligence a nově vznikajících technologií a o spojení mezi korupcí, mírem a bezpečností. Měli by tak ukázat, proč je boj proti korupci nezbytný pro spravedlivou a bezpečnou budoucnost.