Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Dnes je den proti korupci. Zjistěte, proč je integrita klíčová i pro váš byznys

Dnes je den proti korupci. Zjistěte, proč je integrita klíčová i pro váš byznys

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena odmítá peníze - úplatek
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Na úterý 9. prosince připadá Mezinárodní den boje proti korupci, jehož cílem je šířit povědomí o korupčních praktikách. Zjistěte o něm více.

Dalším smyslem Mezinárodního dne boje proti korupci je upozornit veřejnost na korupci s tím, aby společně pracovala na vymýcení korupce ve vládním, ale i soukromém sektoru.

Co se dozvíte v článku
  1. Kde se vzal Mezinárodní den proti korupci?
  2. Jaký má Mezinárodní den boje proti korupci význam?
  3. Proč je korupce problém?
  4. Nejen loňský rok patřil mládeži
  5. Letos je tématem i umělá inteligence

Kde se vzal Mezinárodní den proti korupci?

Mezinárodní den boje proti korupci je spojen s Úmluvou OSN proti korupci. Ta byla přijata na konci října 2003 jako první a jediný právně závazný protikorupční nástroj na světě a k jejímu plnění se zavázalo 190 stran. Podepsána následně byla 9. prosince 2003, s čímž souviselo i vyhlášení mezinárodního dne. To bylo způsobem, jak zvýšit povědomí o korupci a o roli Úmluvy v boji proti ní a její prevenci.

Jaký má Mezinárodní den boje proti korupci význam?

1. Podporuje etické povědomí

Pomáhá lidem pochopit, jak vypadá korupce. Tedy od drobných úplatků až po rozsáhlé podvody.

2. Podporuje odpovědnost vlády

Vyvíjí tlak na veřejné činitele, aby jednali s integritou a čestností.

3. Inspiruje zapojení mládeže

Mladí lidé se učí, že mlčení není neutrální a naopak pomáhá utlačovatelům.

4. Sjednocuje globální úsilí

Od Afriky po Asii, od Latinské Ameriky po Evropu se lidé scházejí, aby řekli „dost“ korupci.

5. Podporuje poctivé podniky

Prostředí bez korupce podporuje zdravé podnikání a spravedlivou hospodářskou soutěž.

Proč je korupce problém?

Korupce je komplexní problém ovlivňující sociální, politické a ekonomické aspekty všech zemí. Podkopává demokracii tím, že narušuje volby a právní stát, a také vytváří nestabilitu a zpomaluje hospodářský růst. Jak uvádí jedna z definic, korupce je zneužívání svěřené moci k soukromému zisku, které poškozuje veřejný zájem, obvykle porušuje zákony, předpisy a standardy integrity. Existuje mnoho jejich forem jako je například úplatkářství nebo zpronevěra. Korupce se může objevit v politice, průmyslu nebo napříč společnostmi a podobně a může tedy být škodlivá pro ekonomiku nebo volný trh.

Transparency International definuje korupci jako zneužívání svěřené moci k soukromému zisku s tím, že narušuje důvěru, oslabuje demokracii, brzdí hospodářský rozvoj a dále zhoršuje nerovnost, chudobu, sociální rozdělení a environmentální krizi.

Někteří označují korupci jako mor nebo virus, protože nakazí každou instituci, které se dotkne. Může ovlivnit spoustu oborů, například zdravotnictví padělanými léky, úplatky či zneužíváním finančních prostředků na veřejné zdravotnictví, vzdělávání zase falešnými tituly nebo zmanipulovanými zkouškami. Ve vládě pak může jít o protekci a úplatky a v soudnictví třeba může vlivem korupce docházet k zpoždění nebo odepření spravedlnosti pro chudé a zástupce menšin.

Transparency International každoročně sestavuje žebříček vnímání korupce. V něm se Česká republika umístila na 46. příčce z celkem 180 zemí. Oproti loňsku se propadla o pět pozic a důvodem je podle společnosti nedostatečná vládní strategie proti korupci nebo nedostatečná morální zásadovost politiků. V Česku jsme pravidelně svědky situací, kdy vláda Petra Fialy (ODS) přijímá protikorupční legislativu až v momentě, kdy hrozí sankce za neplnění zahraničních závazků plynoucích z členství v EU či po tlaku Skupiny státu proti korupci (GRECO), uvedl v únoru pro ČT24 David Kotora, ředitel české pobočky Transparency International.

Graf se skóre vnímání korupce - Česká republika

Vnímání korupce v České republice 

Autor: Transparency International

Nejen loňský rok patřil mládeži

V roce 2023 se slavilo 20 let od přijetí úmluvy, a tématem daného Mezinárodního dne bylo zdůraznění souvislostí mezi bojem proti korupci a mírem, bezpečností a rozvojem. Cílem tehdy bylo propagovat myšlenku, že boj proti korupci je právem a odpovědností každého s tím, že bez akcí ze strany všech částí společnosti, institucí a vlád nemůžeme překonat negativní dopady korupce.

V loňském roce se Mezinárodní den boje proti korupci zaměřoval na mládež a její sjednocení. Jako cíl bylo stanoveno zapojení mládeže do protikorupčního úsilí, a v rámci toho docházelo ke vzdělávání o korupci a jejich dopadech, ale i motivaci mladých k akci. Kromě toho bylo jedním ze stěžejních témat také klima, konkrétně tedy boj proti korupci a opatření v této oblasti. Mládež tak pomohla upozornit například na nepatřičný vliv, úplatkářství nebo zpronevěru u klimatických opatření. V rámci Mezinárodního dne boje proti korupci 2024 vyzýváme globální lídry, aby chránili klimatické procesy zajištěním větší transparentnosti ohledně toho, jak probíhají klimatická jednání, uvedla společnost Transparency International.

Česká republika, konkrétně její vláda, loni Mezinárodní den boje proti korupci symbolicky oslavila schválením Akčního plánu boje proti korupci na roky 2025 a 2026. Ten měl konkretizovat protikorupční opatření zakotvená Vládní koncepcí boje proti korupci na léta 2023 až 2026.

Akční plán je rozdělen do čtyř prioritních oblastí:

  1. Výkonná a nezávislá veřejná moc,
  2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  3. Hospodárné nakládání s majetkem státu,
  4. Rozvoj občanské společnosti.
Babišův střet zájmů opět potvrdil soud, celkově už Agrofert přišel o stovky milionů Přečtěte si také:

Babišův střet zájmů opět potvrdil soud, celkově už Agrofert přišel o stovky milionů

Letos je tématem i umělá inteligence

Oslavy v roce 2025 navazují na loňské téma a také kladou důraz na roli mladých. Heslem je Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity, tedy Sjednocení s mládeží proti korupci: Formování integrity zítřka. Letošním hashtagem k použití na sociálních sítích je pak #UnitedAgainstCorruption.

AI Visibility 1

Hashtag s letošním tématem Den boje proti korupci

Oficiální hashtag letošního ročníku 

Autor: Organizace spojených národů

Jak uvádí přímo Organizace spojených národů, utváření integrity zítřka vyžaduje, aby se vlády, podniky, vzdělávací instituce, občanská společnost a mladí lidé spojili pro společný cíl: budoucnost, kde korupce již neblokuje příležitosti, nepodkopává pokrok ani nepodkopává důvěru a kde integrita vede cestu vpřed.

V kampani by měly zaznít hlasy budoucích lídrů v oblasti integrity, kteří se podělí o své poznatky o vazbách mezi organizovaným zločinem a korupcí, ale také o klíčové roli umělé inteligence a nově vznikajících technologií a o spojení mezi korupcí, mírem a bezpečností. Měli by tak ukázat, proč je boj proti korupci nezbytný pro spravedlivou a bezpečnou budoucnost.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Proč přichází éra suverénních datových center?

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Těžba dat versus strojové učení

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).