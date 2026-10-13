Do důchodu se nepočítá každý rok stejně. Některé vám stát zkrátí o pětinu

O tom, jak vysoký důchod člověk dostane a zda na něj vůbec dosáhne, rozhoduje mimo jiné doba důchodového pojištění. Nejde přitom jen o roky strávené v zaměstnání nebo podnikáním. Stát za určitých podmínek uznává také další životní období, například studium, péči o děti nebo evidenci na úřadu práce. Háček je v tom, že některé doby se započítávají celé, zatímco jiné jen zčásti.
Některá životní období se do důchodu počítají stejně, jako by člověk po celou dobu odváděl pojistné. U jiných stát uzná jen 80 procent skutečně stráveného času. Rozdíl může být důležitý zejména pro lidi, kteří si potřebují splnit podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu.
Které doby se započítávají ze 100 %?
Plně se započítává především osobní péče o dítě do čtyř let věku. Nezáleží přitom na tom, zda se o dítě starala matka, nebo otec. Za určitých podmínek se může započítat také péče jiné osoby, například babičky, a to na základě společného písemného prohlášení s rodiči.
Do této skupiny patří rovněž péče o osobu závislou na pomoci druhých, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Plně se hodnotí také příslušná doba základní vojenské služby v ozbrojených silách ČR a některé případy nezprostředkovaného pěstounství.
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Kdy stát uzná jen 80 %?
Do této skupiny patří řada takzvaných náhradních dob pojištění. Jde o období, během nichž člověk nemusel odvádět pojistné, přesto se mu mohou započítat do potřebné doby pro důchod.
Typickým příkladem je studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole před rokem 2010. U studia po dosažení 18 let se hodnotí nejvýše prvních šest let. Za určitých podmínek se započítává také úspěšně dokončené prezenční doktorské studium po roce 2009, nejvýše však po dobu čtyř let.
Jen z 80 procent se hodnotí také doba evidence na úřadu práce, pokud splňuje podmínky pro uznání jako náhradní doba pojištění. Započítat se může i období pobírání nemocenských dávek po skončení výdělečné činnosti, civilní služba vykonávaná do konce roku 2004 nebo některé další zákonem vymezené doby.
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Co znamená krácení v praxi?
Pokud člověk získal například 100 dnů náhradní doby pojištění, která se hodnotí z 80 procent, pro důchod se mu uzná 80 dnů. Zbylých 20 dnů se do této doby nezapočítá.
Konkrétní pravidla se však liší podle druhu náhradní doby i období, kdy ji člověk získal. U evidence na úřadu práce například záleží na tom, zda člověk pobíral podporu, případně jak dlouho byl evidován bez ní.
Přehled evidovaných dob si mohou lidé zkontrolovat prostřednictvím ePortálu ČSSZ, například ve službě Moje konto. Pokud některé období chybí, je vhodné zjistit, jak ho doložit, ještě před podáním žádosti o důchod.