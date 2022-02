Do jakých bankomatů lze peníze vložit a kde ostrouháte? Máme přehled vkladomatů

Řada podnikatelů pracuje s hotovostí a často ji i ukládá do banky. Jedná se především o různé restauratéry a obchodníky, ale výjimkou nejsou ani podnikatelé z jiných oborů. Řada bank nabízí v dnešní době možnost vložit peníze na účet skrze bankomat, který přijímá i vklady, tzv. vkladomat. Podívejte se na náš přehled, jaké banky vkladomaty mají, kolika disponují a jak jsou vklady případně zpoplatněny.

Komerční banka

Komerční banka (KB) má aktuálně přes 180 bankomatů s depozitní funkcí. Měsíčně se prostřednictvím vkladových bankomatů Komerční banky uskuteční 60 tisíc transakcí (meziroční nárůst o polovinu) s průměrným vkladem přes 17 tisíc Kč (před rokem to bylo necelých 15 tisíc Kč).

Zatímco občané mají vklad v hotovosti v Kč prostřednictvím vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena, zdarma, podnikatele stojí 9 Kč. Zároveň platí omezení, že lze vložit maximálně 200 kusů bankovek (počet se může lišit v závislosti na stavu opotřebení bankovek) v maximální výši 300 000 Kč. Prostředky lze vložit pouze na účty KB.

ČSOB

Jen o něco méně vkladomatů má ČSOB, a to konkrétně 156. Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB je zdarma. Limit na jedno vložení činí 350 tisíc Kč a nelze hotovost vložit na jiný než ČSOB účet. ČSOB na konci září též zprovoznila první bankomat, který umožňuje nejen vkládání bankovek, ale i mincí. Bankomat je umístěn na pobočce ve Zlíně na náměstí T. G. Masaryka.

Česká spořitelna

Česká spořitelna momentálně nabízí 139 vkladových bankomatů. Vložení peněz na vlastní účet mají klienti zdarma, na jiný účet v České spořitelně pak za 5 Kč. Limit pro jedno vložení je stanoven na 350 tisíc Kč. U vkladomatů České spořitelny jde peníze vložit i na účet u libovolné české banky. Vklad je pak zpoplatněn 80 Kč.

Air Bank

Air Bank nabízí v současnosti 59 vkladomatů, přičemž naprostá většina z nich je na pobočkách. Vložení peněz na účet je zdarma. Vkladomat najednou přijme maximálně 200 bankovek, pokud má klient bankovek víc, může vklad opakovat a další bankovky vložit dodatečně. Platební karta umožňuje do vkladomatu vložit maximálně 600 tisíc korun za den. Ale pokud klient potřebuje vložit více, náš bankovní asistent na pobočce mu vytvoří vkladový kód, se kterým opět vloží na účet až 600 tisíc korun. A pokud to zas nestačí a klient potřebuje vložit třeba dva miliony korun, asistent mu vytvoří kódů víc, dodal Vladimír Komjati, mluvčí Air Bank. Stejně jako u většiny bank nelze vložit peníze na účet u jiné banky.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank má aktuálně 15 vkladomatů, ale do konce roku jich zprovozní dalších pět. Do konce roku 2017 jich pak chce mít více než 50. Vklad je zdarma a limit činí 350 tisíc korun. Do vkladomatů RB mohou peníze vkládat jen klienti RB.

UniCredit Bank

Informace ohledně počtů vkladomatů neuvedla serveru Podnikatel.cz UniCredit Bank, která jimi ale rovněž disponuje. Jak uvedl Měšec.cz, vkládat do nich ale lze hotovost pouze na účet v rámci banky. Maximálně se dá vložit 200 ks bankovek v maximální výši 300 000 Kč.

Kdo vkladomaty nemá

Žádný vkladomat nemá Equa bank, Fio banka ani J&T Banka.

Vkladomaty mají i další

Před několika měsíci oznámila vstup do vkladového byznysu také soukromá bankomatová síť Euronet, která v Česku provozuje 250 bankomatů. První vkladomaty začala v rámci OK Pointů nabízet i mBank, která před rokem uzavřela strategické partnerství s finančně-poradenskou společností Broker Consulting.

