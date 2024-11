Do penze se půjde až v 67 letech. Které další novinky přináší důchodová reforma?

Důchodová reforma prošla Sněmovnou

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která by dle vlády měla posílit finanční a sociální udržitelnost důchodového systému. Díky reformě zajistíme důstojné a férové důchody nejen dnešním seniorům, ale i jejich potomkům. Zároveň platí, že současných důchodců se reforma nijak nedotkne a její náběh bude postupný. Každý rok v lednu se budou důchody i nadále zvyšovat o inflaci a třetinu růstu reálné mzdy, uvedl pro schválení ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Prodlouží se věk odchodu do důchodu

Aktuálně platí, že se věk pro odchod do důchodu neustále zvyšuje, přičemž by se měl v roce 2035 zastropovat na 65 letech. Schválená důchodová reforma ale počítá s tím, že se strop posune na 67 let. Původně mělo dojít k navázání hranice pro odchod do starobního důchodu na naději dožití, během projednávání ve Sněmovně však došlo ke změně. Kromě zvýšení limitu na 67 let se nakonec bude důchodový věk zvyšovat mezi ročníky maximálně o 1 měsíc.

Zároveň i nadále platí, že se změny nedotknou všech ročníků. Konkrétně se prodloužení věku odchodu do důchodu nebude týkat ročníků 1965 a starších. Tabulka odchodu věku do důchodu bude nově vypadat následovně:





Rok narození mužů žen s počtem vychovaných dětí 0 1 2 3 a 4 5 a více 1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 1966 65r+1m 65r+1m 65r+1m 65r+1m 63r+8m 62r+2m 1967 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 64r+2m 62r+8m 1968 65r+3m 65r+3m 65r+3m 65r+3m 64r+8m 63r+2m 1969 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+2m 63r+8m 1970 65r+5m 65r+5m 65r+5m 65r+5m 65r+5m 64r+2m 1971 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 1972 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+2m 1973 65r+8m 65m+8m 65+8m 65r+8m 65+8m 65+8m

VIDEO: O důchod je možné žádat i online

U pojištěnců narozených po roce 1973 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 65 let a 8 měsíců přičte takový počet kalendářních měsíců, který se stanoví jako rozdíl v počtu let mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1973. Do důchodu v 67 letech by tak měli jít prvně lidé narození v roce 1989.

Snížení hranice pro odchod do starobního důchodu u náročných profesí

Ke změně také došlo u náročných profesí a pro dřívější odchod do důchodu. Původně návrh počítal s tím, že se to bude týkat i osob pracujících na pracovištích s výskytem vybraných rizik kategorie 3 – celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem (například kováři, zedníci nebo skláři). Tato skupina však nakonec z novely vypadla a dříve do důchodu tak budou moct jít jen zaměstnanci na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4. Jde třeba o horníky, svářeče nebo o laboranty ve specifických biologických laboratořích.

Bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při odpracování 2200 směn. Snížení věku až o 30 měsíců bude možné po odpracování 4400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce. Zároveň bude platit, že zaměstnavatelům s rizikovými profesemi v kategorii 4 se postupně o 5 p. b. zvýší sociální pojištění placené za tyto zaměstnance.

Postupné zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů parametrickými úpravami

Dále dojde ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů. Cílem je, aby se průměrná úroveň nově přiznávaných důchodů v relaci k průměrné mzdě i přes další nárůst dosahované doby pojištění v důsledku zvyšování důchodového věku nezvyšovala.

Konkrétně to znamená, že se sníží úroveň zápočtu příjmů do první redukční hranice ze stávajících 100 % na 90 % a že rovněž poklesne úroveň procenta za rok pojištění ze stávajících 1,5 % na 1,45 %. Snížení nicméně bude probíhat postupně, a to od roku 2026 až do roku 2035.

Místo zvýšení důchodů bude sleva na pojistném

Součástí novely je i nahrazení trvalého zvyšování důchodů snížením sazby pojistného o 6,5 p. b. pro všechny starobní důchodce s výdělečnou činností. Snížení pojistného se tak bude týkat jak zaměstnaných seniorů, tak důchodců OSVČ. Reforma myslí na zvýšení motivace lidí, kteří chtějí a mohou pracovat v seniorním věku. Právě na vrcholu své kariéry mají lidé trhu práce stále co nabídnout, zejména pak své bohaté celoživotní zkušenosti a expertízu. Profitovat pak mohou nejen oni sami v podobě dalšího příjmu, ale také třeba samotné firmy, doplnil Marian Jurečka.

Ocenění za péči ve formě tzv. fiktivních vyměřovacích základů

Původně mělo být výchovné nahrazeno institutem fiktivních vyměřovacích základů. Nakonec se ale provede srovnávací výpočet, kdy rodiče, podle toho, co bude výhodnější, dostanou buď výchovné, nebo fiktivní vyměřovací základ.

Fiktivním vyměřovacím základem se rozumí částka, která sice není ani nebyla příjmem započitatelným do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění (příspěvky do důchodového systému z ní tedy nebyly odváděny), avšak při výpočtu procentní výměry důchodu se bude počítat, jako by jím byla. Výše fiktivního vyměřovacího základu se bude odvozovat od všeobecného vyměřovacího základu určeného pro rok, do kterého péče spadá.

Dobrovolné sdílení vyměřovacích základů mezi manžely a registrovanými partnery

Další novinku tvoří možnost sdílení vyměřovacích základů mezi manžely a registrovanými partnery. Od roku 2027 se budou moct rozhodnout, že si rozdělí dosažené vyměřovací základy napůl za období, kdy oba pracovali s účastí na pojištění. Rozhodnutí je dobrovolné a musí být písemně potvrzeno oběma partnery. Současně ale půjde sdílení ukončit samostatně. Sdílení za minulá období se tím sice nezruší, vyloučí se ale do budoucna.

Zvýšení minimální výše důchodu na 20 % průměrné mzdy

Novela dále zvyšuje minimální výši starobního důchodu, a to na 20 % průměrné mzdy. Bude však nutné mít odpracováno aspoň 35 let a řádně platit odvody. Kdyby nová pravidla platila už pro letošek, znamenalo by to minimální penzi ve výši 8800 Kč (oproti reálnému minimálnímu důchodu ve výši 5170 Kč).

Mírnější krácení tzv. předčasného starobního důchodu při získání 45 let pojištění

Loňská novela, která snižovala mimořádné valorizace, zpřísnila i podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Nyní by se pravidla měla opět zmírnit, a to pro pro osoby, které získaly velmi dlouhou příspěvkovou účast na důchodovém pojištění, popř. také účast nepříspěvkovou, která vyžaduje fyzickou aktivitu pojištěnce (péče o děti do čtyř let věku, péče o závislé osoby a základní vojenská služba), a to v úhrnném rozsahu aspoň 45 let.

Pro osoby, které tuto podmínku splní, bude krácení za předčasnost poloviční (tedy 0,75 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů předčasnosti).

Snížení věku potřebného pro vznik nároku na tzv. odložený starobní důchod

Zmírní se také podmínky pro nárok na tzv. odložený starobní důchod. V současnosti je nutné kromě dalších podmínek dosáhnout věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození. Nově bude stačit dosažení věku aspoň o 2 roky vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození.

Hodnocení doktorského studia jako náhradní doby pojištění

Mezi náhradní doby pojištění se nově bude řadit i úspěšně dokončené první studium v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR v prezenční formě studia v období po 31. 12. 2009, a to v maximálním rozsahu trvání standardní doby doktorského studia, tj. v rozsahu 3 nebo 4 let podle stanovené délky studia pro jednotlivé obory. Podobně jako u ostatního studia se bude náhradní doba pojištění započítávat pro účely nároku na důchod i pro účely jeho výše jen v rozsahu 80 %. Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu půjde o vyloučenou dobu.

Prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod z 2 let na 5 let

Staronovým opatřením má být od roku 2025 zmírnění podmínky pro obnovu nároku na vdovský důchod tím, že se lhůta pro obnovu prodlouží z dosavadních 2 roků na 5 roků od zániku předchozího nároku. Stejná úprava platila do roku 2012.

Omezení zasílání informativních osobních listů důchodového pojištění v listinné podobě

Sociálka už nebude mít nově za povinnost vyhotovovat informativní osobní listy důchodového pojištění v papírové podobě, pokud předmětné údaje zpřístupní prostřednictvím elektronické aplikace s využitím jím určené elektronické identifikace klienta.

Zpoplatnění tzv. valorizačních oznámení zasílaných v listinné podobě

U valorizačních oznámení zase dojde v případě, kdy má senior zřízenou datovou schránku, ke změně a valorizační oznámení mu bude vždy zasláno do datové schránky. Dalším možným způsobem bude zpřístupnění údajů o nové výši důchodů prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení. Tyto dvě možnosti budou pro poživatele důchodu zdarma. Jestliže bude senior chtít, bude moci požádat o zasílání valorizačních oznámení nadále v listinné formě. Bude ale muset platit náklady na zasílání poštou.

Zjednodušení postupů při prokazování žití u výplat důchodů do zahraničí

V neposlední řadě by mělo dojít ke zjednodušení postupů při prokazování žití u výplat důchodů do zahraničí. Kontrola žití se například omezí tak, že potvrzení o žití bude ČSSZ vyžadovat od osob žijících v EU pouze jednou ročně.

