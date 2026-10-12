Do schránek chodí předžalobní výzvy od advokátů kvůli údajným dluhům za energie

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se v posledních dnech obrací spotřebitelé, kteří obdrželi výzvy k zaplacení údajných dluhů za energie. Advokátní kancelář v nich zastupuje společnost, která vymáhá pohledávky po někdejších dodavatelích. Požadované částky přitom mohou pocházet z několik let starých vyúčtování a samotné dopisy často neposkytují dostatek informací k ověření oprávněnosti nároku.
Regulátor se dosud setkal s pohledávkami vztahujícími se ke společnostem Lidová energie a ELGAS Energy. Oba dodavatelé již na trhu nepůsobí a v minulosti čelili velkému množství stížností. ERÚ jim dokonce zrušil licence k obchodování s elektřinou a plynem.
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Dokumenty mají podobu předžalobních výzev, které upozorňují na možnost soudního vymáhání v případě nezaplacení. To může v příjemcích vyvolat obavy a přimět je k rychlé úhradě, přestože si nejsou jistí, zda dluh skutečně existuje.
Spotřebitelé by určitě neměli domnělý starší dluh automaticky uhradit pouze na základě doručené výzvy. Zejména tehdy, pokud si nejsou jistí, z čeho pohledávka vznikla, kdy byla splatná a zda je osoba, která ji nyní vymáhá, skutečně jejím věřitelem, upozorňuje radní ERÚ Markéta Zemanová.
Jak ověřit, zda je požadovaný dluh oprávněný?
Prvním krokem by mělo být vyžádání konkrétních dokladů od společnosti, která peníze požaduje. Spotřebitel by měl chtít původní vyúčtování s údajně neuhrazeným nedoplatkem, případně podrobný výpočet vymáhané částky. Pokud pohledávku převzala jiná společnost, měla by doložit také její převod na současného věřitele.
Samotná skutečnost, že dluh vymáhá jiná společnost než původní dodavatel, ještě neznamená, že je pohledávka neplatná. Spotřebitel však musí mít možnost ověřit, kdo po něm peníze požaduje a na základě čeho je k vymáhání oprávněn.
V první řadě bychom měli požadovat, aby nám dotyčný doložil, jak náš dluh vznikl. Konkrétně například vyúčtováním s nedoplatkem, který jsme údajně nezaplatili, případně výpočtem požadované částky. Doložen by nám měl být i převod pohledávky na současného věřitele, vysvětluje Markéta Zemanová.
Vhodné je komunikovat písemně a uchovávat si kopie dopisů i dalších dokumentů. Pokud jsou okolnosti nejasné, není rozumné rozhodovat se pouze na základě obav z možného soudního sporu.
Promlčení starých pohledávek
Protože se některé případy týkají několik let starých závazků, upozorňuje ERÚ také na možnost promlčení. U běžných pohledávek se obecně uplatňuje tříletá promlčecí lhůta, jejíž počátek se odvíjí od splatnosti dluhu a konkrétních okolností případu.
Pokud od splatnosti uplynuly více než tři roky, může být pohledávka promlčená. Neznamená to však automaticky, že je tomu tak v každém případě. Rozhodující je individuální posouzení konkrétního závazku.
Důležité je rovněž vědět, že promlčením dluh nezaniká. Věřitel ho může dál vymáhat, ale pokud se spor dostane před soud, musí dlužník promlčení namítnout. Soud k němu totiž nepřihlíží automaticky.
Pokud má být dluh spotřebitele starší tří let, doporučujeme, aby se o promlčení zmínil již při komunikaci s právním zástupcem, čímž dá jasně najevo, že ho hodlá namítat i v případném soudním řízení. Pokud by přesto na soudní spor došlo, je nutné námitku uplatnit i přímo před soudem, radí Jakub Med, ředitel sekce správních řízení ERÚ.
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O existenci dluhu rozhoduje soud
Energetický regulační úřad nemůže závazně rozhodnout, zda konkrétní pohledávka skutečně existuje nebo jaká je její výše. Tyto spory může rozhodovat pouze soud. Spotřebitelé by proto měli každou podobnou výzvu nejprve prověřit, vyžádat si potřebné doklady a u starších pohledávek posoudit také možnost promlčení. Pokud hrozí soudní spor nebo zůstávají pochybnosti, mohou se obrátit na právníka či spotřebitelskou poradnu.