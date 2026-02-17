Do schránek teď chodí e-maily o přeplatku ze sociálky. Úřad ale žádné neposílá

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varuje před novou vlnou podvodných e-mailů, které se snaží z lidí vylákat přístup k účtům.
E-mail s předmětem „Vrácení daně“ působí věrohodně. Oslovuje jménem, potvrzuje údajné přijetí daňového přiznání a slibuje, že peníze budou zaslány na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ. Nechybí ani podpis vedoucího pracovníka okresní správy sociálního zabezpečení.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že podobné zprávy nejsou pravé. Jejich cílem není vyplatit přeplatek, ale získat vaše citlivé údaje.
Detail, který většina lidí přehlédne
Podvodníci si dávají záležet. E-mail může obsahovat osobní údaje, falešný výpis z účtu nebo odkaz na údajný zákon. Dokonce vyzývá adresáta, aby při „nesouladu kontaktních údajů“ kontaktoval pobočku.
Přesto se v něm často skrývá nenápadná chyba. Například datum napsané v azbuce nebo podezřelá e-mailová adresa. Právě tyto drobnosti mohou být jediným vodítkem, že nejde o oficiální komunikaci, ale o pokus o podvod.
Jedno kliknutí může znamenat ztrátu peněz
Cílem útočníků je získat přihlašovací údaje nebo přístup k bankovnímu účtu a platební kartě. Jakmile je oběť zadá, může přijít o peníze během několika minut. ČSSZ zdůrazňuje, že po klientech nikdy nežádá hesla ani citlivé údaje prostřednictvím e-mailu.
