Podnikatel.cz  »  Právo  »  Do schránek teď chodí e-maily o přeplatku ze sociálky. Úřad ale žádné neposílá

Do schránek teď chodí e-maily o přeplatku ze sociálky. Úřad ale žádné neposílá

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Šokovaný senior, který se dívá do notebooku, který drží v levé ruce.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Na první pohled se to zdá být jako oficiální zpráva, která informuje o vrácení peněz ze sociálky. Ve skutečnosti může jít ale o past.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varuje před novou vlnou podvodných e-mailů, které se snaží z lidí vylákat přístup k účtům.

E-mail s předmětem „Vrácení daně“ působí věrohodně. Oslovuje jménem, potvrzuje údajné přijetí daňového přiznání a slibuje, že peníze budou zaslány na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ. Nechybí ani podpis vedoucího pracovníka okresní správy sociálního zabezpečení.

České důchodce teď obcházejí "kontroloři" jejich důchodů Přečtěte si také:

České důchodce teď obcházejí "kontroloři" jejich důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že podobné zprávy nejsou pravé. Jejich cílem není vyplatit přeplatek, ale získat vaše citlivé údaje.

Detail, který většina lidí přehlédne

Podvodníci si dávají záležet. E-mail může obsahovat osobní údaje, falešný výpis z účtu nebo odkaz na údajný zákon. Dokonce vyzývá adresáta, aby při „nesouladu kontaktních údajů“ kontaktoval pobočku.

Přesto se v něm často skrývá nenápadná chyba. Například datum napsané v azbuce nebo podezřelá e-mailová adresa. Právě tyto drobnosti mohou být jediným vodítkem, že nejde o oficiální komunikaci, ale o pokus o podvod.

Zaplaťte, nebo přijde exekutor. Nový trik s nevyzvednutými balíky děsí Přečtěte si také:

Zaplaťte, nebo přijde exekutor. Nový trik s nevyzvednutými balíky děsí

Jedno kliknutí může znamenat ztrátu peněz

Cílem útočníků je získat přihlašovací údaje nebo přístup k bankovnímu účtu a platební kartě. Jakmile je oběť zadá, může přijít o peníze během několika minut. ČSSZ zdůrazňuje, že po klientech nikdy nežádá hesla ani citlivé údaje prostřednictvím e-mailu.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Konec soukromí jak ho známe?

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Máslo bude levné až do podzimu

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).