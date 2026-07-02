Do schránek teď chodí zprávy od sociálky. Tvrdí, že máte nárok na 240 tisíc korun

Podvodné e-maily se v posledních dnech šíří z neoficiálních adres a zneužívají jméno České správy sociálního zabezpečení. Adresáty lákají na údajnou možnost získat více než 240 tisíc korun. Ve skutečnosti jde o phishingový útok, jehož cílem je vylákat osobní údaje.
Chtějí občanský průkaz i další citlivé informace
Součástí e-mailu je výzva, aby příjemce zaslal kopii občanského průkazu, uvedl svůj věk a vysvětlil, na co chce slíbené peníze použít. Právě podobné požadavky jsou podle ČSSZ typickým znakem internetových podvodů.
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že:
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neposílá nevyžádané nabídky na vyplacení peněz,
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nekomunikuje prostřednictvím běžných freemailových e-mailových adres,
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nevyžaduje e-mailem kopie občanských průkazů ani jiné citlivé osobní údaje,
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nežádá občany, aby vysvětlovali, na co chtějí získané peníze využít.
Pokud podobný e-mail obdržíte, nereagujte na něj.
Co dělat, když vám zpráva přijde
ČSSZ doporučuje na podvodný e-mail vůbec neodpovídat, neposílat žádné osobní údaje a neotevírat odkazy ani přílohy, které obsahuje. Nejbezpečnější je zprávu ihned smazat.
Máte-li pochybnosti, ověřujte si informace výhradně prostřednictvím oficiálních kontaktů České správy sociálního zabezpečení.
Už jste údaje odeslali? Jednejte co nejrychleji
Pokud jste na podvodný e-mail odpověděli nebo odeslali požadované údaje, doporučuje ČSSZ neprodleně kontaktovat svou banku. Vhodné je také podat oznámení Policii ČR, aby se minimalizovalo riziko zneužití osobních údajů.