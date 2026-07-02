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Do schránek teď chodí zprávy od sociálky. Tvrdí, že máte nárok na 240 tisíc korun

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v brýlích stojí s počítačem v ruce a tváří se překvapeně
Autor: Depositphotos.com
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Lidem začaly do e-mailových schránek chodit zprávy, které se tváří jako oficiální komunikace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Slibují vyplacení částky přesahující 240 tisíc korun.
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Podvodné e-maily se v posledních dnech šíří z neoficiálních adres a zneužívají jméno České správy sociálního zabezpečení. Adresáty lákají na údajnou možnost získat více než 240 tisíc korun. Ve skutečnosti jde o phishingový útok, jehož cílem je vylákat osobní údaje.

Chtějí občanský průkaz i další citlivé informace

Součástí e-mailu je výzva, aby příjemce zaslal kopii občanského průkazu, uvedl svůj věk a vysvětlil, na co chce slíbené peníze použít. Právě podobné požadavky jsou podle ČSSZ typickým znakem internetových podvodů.

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Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že:

  • neposílá nevyžádané nabídky na vyplacení peněz,

  • nekomunikuje prostřednictvím běžných freemailových e-mailových adres,

  • nevyžaduje e-mailem kopie občanských průkazů ani jiné citlivé osobní údaje,

  • nežádá občany, aby vysvětlovali, na co chtějí získané peníze využít.

Pokud podobný e-mail obdržíte, nereagujte na něj.

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Co dělat, když vám zpráva přijde

ČSSZ doporučuje na podvodný e-mail vůbec neodpovídat, neposílat žádné osobní údaje a neotevírat odkazy ani přílohy, které obsahuje. Nejbezpečnější je zprávu ihned smazat.

Máte-li pochybnosti, ověřujte si informace výhradně prostřednictvím oficiálních kontaktů České správy sociálního zabezpečení.

Už jste údaje odeslali? Jednejte co nejrychleji

Pokud jste na podvodný e-mail odpověděli nebo odeslali požadované údaje, doporučuje ČSSZ neprodleně kontaktovat svou banku. Vhodné je také podat oznámení Policii ČR, aby se minimalizovalo riziko zneužití osobních údajů.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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