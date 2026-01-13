Podnikatel.cz  »  Právo  »  Dobrovolné důchodové pojištění: Jak si „dokoupit“ roky do důchodu v roce 2026?

Dobrovolné důchodové pojištění: Jak si „dokoupit“ roky do důchodu v roce 2026?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Studium, práce v zahraničí nebo období bez zaměstnání mohou v důchodovém pojištění zanechat mezery. Dobrovolná účast na pojištění je jedním ze způsobů, jak je řešit. Co se mění pro rok 2026?

Dobrovolné důchodové pojištění může pomoci lidem, kteří nemají souvislou pracovní historii nebo si chtějí doplnit chybějící roky pro nárok na důchod. Zapojit se mohou osoby starší 18 let a účast je možná nejdéle do dne před vznikem nároku na starobní důchod. 

Kdy je možné se přihlásit a zpětně doplácet

Zákon rozlišuje dva typy dobrovolné účasti – s kvalifikovaným důvodem a bez uvedení důvodu. Mezi kvalifikované důvody patří například evidence na úřadu práce, studium po dosažení 18 let, práce v zahraničí, výkon dobrovolnické služby nebo pobyt v cizině s vyslaným partnerem, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení

Situace, kdy je vhodné platit si důchodové pojištění dobrovolně

Situace, kdy je vhodné platit si důchodové pojištění dobrovolně

U některých z těchto situací lze pojištění doplatit i zpětně bez časového omezení, u jiných maximálně dva roky nazpět. Pokud nejde o konkrétní období, je možné doplatit nejvýše jeden rok před podáním přihlášky.

Dobrovolné pojištění bez uvedení důvodu

Dobrovolnou účast bez uvedení důvodu mohou využít lidé, kteří sice aktuálně nesplňují žádnou zvláštní podmínku, ale už mají za sebou alespoň jeden rok povinného důchodového pojištění z práce nebo podnikání. Tento typ pojištění lze platit maximálně 15 let a zpětně jej lze uhradit nejvýše za jeden rok. Pokud po uplynutí patnácti let člověk pojištění neukončí, účast automaticky skončí a přeplatky se vrací.

Kolik zaplatíte v roce 2026

Výše pojistného se odvíjí od vyměřovacího základu, který si pojištěnec určuje sám. Nesmí však být nižší než jedna čtvrtina průměrné mzdy. V roce 2026 tak minimální měsíční vyměřovací základ činí 12 242 Kč a sazba pojistného je 28 %. 

Nejnižší možné měsíční pojistné vychází pro rok 2026 na 3428 Kč

Pojistné se platí za každý kalendářní měsíc, ve kterém je osoba alespoň jeden den dobrovolně pojištěna.

Nebyl mu přiznán důchod. Rozhoduje totiž i pár měsíců chybějícího pojištění

Nebyl mu přiznán důchod. Rozhoduje totiž i pár měsíců chybějícího pojištění

Jak se přihlásit a na co si dát pozor?

Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění lze podat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení nebo online prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí elektronické identity. U pojištění z kvalifikovaného důvodu je nutné doložit příslušné dokumenty. Pokud důvod pomine, má pojištěnec povinnost se do osmi dnů odhlásit.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

