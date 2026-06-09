Dobrý web jako značka končí, nabízí všechna školení zdarma

Značka Dobrý web má za sebou více než dvacetiletou historii a v průběhu let se stala jedním z pilířů české digitální scény. Původně začínala jako přední konzultační agentura pro web a digitální marketing, která v Česku formovala standardy v oblasti použitelnosti webu, UX a online strategií.
V listopadu 2017 prošla značka zásadním rebrandingem a rozdělením. Klientské a agenturní služby se tehdy přesunuly pod nově vzniklou značku Sherpas, zatímco Dobrý web si ponechal a dále rozvíjel všechny vzdělávací aktivity, odborná školení a kurzy.
Nyní se však tato kapitola definitivně uzavírá a značka Dobrý web končí. Její vzdělávací aktivity nezanikají úplně, ale transformují se do zcela nového formátu pod hlavičkou značky WebTop100, jejímž partnerem je i server Podnikatel.cz.
Konec působení na trhu doprovází i jedno zásadní gesto pro celou digitální komunitu.
Ale ať má to rozloučení trochu styl, tak veškeré know-how na www.dobryweb.cz dáváme do prázdnin zadarmo pro všechny, říká Luboš Plotěný, CEO agentury Sherpas.
Všechna online školení a kurzy jsou bezplatně k dispozici až do 30. června, a to z oblastí user experience (UX) a designu, obsahového marketingu a copywritingu, webové analytiky, online reklamy a SEO, a také sociálních sítí či e-mail marketingu.