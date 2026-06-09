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Dobrý web jako značka končí, nabízí všechna školení zdarma

Michael Hovorka
Dnes
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Muž sedí u notebooku.
Autor: Christin Hume/Unsplash.com
Ilustrační obrázek
Po více než 20 letech zaniká značka Dobrý web, spadající pod agenturu Sherpas. Do konce června nabízí všechna online školení zdarma.

Značka Dobrý web má za sebou více než dvacetiletou historii a v průběhu let se stala jedním z pilířů české digitální scény. Původně začínala jako přední konzultační agentura pro web a digitální marketing, která v Česku formovala standardy v oblasti použitelnosti webu, UX a online strategií.

V listopadu 2017 prošla značka zásadním rebrandingem a rozdělením. Klientské a agenturní služby se tehdy přesunuly pod nově vzniklou značku Sherpas, zatímco Dobrý web si ponechal a dále rozvíjel všechny vzdělávací aktivity, odborná školení a kurzy.

Nyní se však tato kapitola definitivně uzavírá a značka Dobrý web končí. Její vzdělávací aktivity nezanikají úplně, ale transformují se do zcela nového formátu pod hlavičkou značky WebTop100, jejímž partnerem je i server Podnikatel.cz.

Konec působení na trhu doprovází i jedno zásadní gesto pro celou digitální komunitu. Ale ať má to rozloučení trochu styl, tak veškeré know-how na www.dobryweb.cz dáváme do prázdnin zadarmo pro všechny, říká Luboš Plotěný, CEO agentury Sherpas.

Všechna online školení a kurzy jsou bezplatně k dispozici až do 30. června, a to z oblastí user experience (UX) a designu, obsahového marketingu a copywritingu, webové analytiky, online reklamy a SEO, a také sociálních sítí či e-mail marketingu.

VIDEO: Luboš Plotěný ke konci značky Dobrý web

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Autor článku

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

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