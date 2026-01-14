Dochází k revizi NACE, týká se více než milionu ekonomických subjektů

Zavádí se revidovaná klasifikace NACE. Několik let nicméně budou k dispozici i hodnoty současné NACE.
Co se dozvíte v článku
Zavádí se nové NACE
V současnosti probíhá zavádění aktualizované verze NACE Rev. 2.1, která vstoupila v platnost 1. ledna 2025 na základě nařízení Evropské komise. Jako první se nová klasifikace projeví v Registru ekonomických subjektů (RES), který eviduje všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby.
Pro Český statistický úřad představuje hlavní zdroj informací pro přípravu statistických zjišťování v oblasti ekonomických statistik. Na základě údajů vedených v RES se sestavují výběrové soubory subjektů, které ČSÚ následně oslovuje a zasílá jim formuláře k vyplnění. Aby formuláře obdržely pouze subjekty, jichž se dané šetření týká, je nutné evidovat u nich v RES správné kódy činnosti podle klasifikace NACE. Pokud by tomu tak nebylo, ČSÚ by zbytečně obtěžoval podnikatele a firmy, které vybranou činnost nevykonávají, a naopak by mohl při šetření opomenout ty, které činnost vykonávají, ale v RES ji mají zatříděnou chybně, vysvětlil Český statistický úřad (ČSÚ) ve svém časopise Statistiky a my.
Změna se týká více než milionu subjektů
Změna kódu hlavní činnosti se podle ČSÚ týká více než 1,15 milionu ekonomických subjektů. Pro plynulejší přechod bude RES nicméně minimálně do konce roku 2028 evidovat obě zařazení, tedy novou i současnou klasifikaci NACE.
Přechod na novou klasifikaci NACE nebude pro podnikatele znamenat žádné nové povinnosti. Od 15. ledna 2026 budou pro všechny ekonomické subjekty publikovány nové hodnoty NACE (označené jako NACE2025) ve veřejně dostupné internetové aplikaci RES, kde si je bude možné zkontrolovat.
Vzhledem k tomu, že ČSÚ bude zatřídění do nové NACE provádět bez speciálního šetření, může se stát, že přidělený kód NACE2025 nebude v některých případech odpovídat realitě. Pokud ekonomický subjekt zjistí, že jeho zatřídění není správné, může se prostřednictvím datové schránky nebo (v současnosti zatím ještě připravovaných) digitálních reklamačních služeb RES obrátit na ČSÚ se žádostí o změnu, doplnil ČSÚ.
Informace o novém NACE přijde do datové schránky
Už v půlce prosince navíc ČSÚ začal zasílat do datových schránek ekonomických subjektů výpisy o změně jejich údajů v RES.
Zasíláním výpisů o změnách údajů v RES nechceme pouze splnit požadavky vyplývající ze zákona o právu na digitální služby, ale také zlepšit celkovou informovanost ekonomických subjektů o údajích, které jsou o nich v tomto registru uvedeny, dodal Michal Čigáš, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ.
Od 15. ledna budou rovněž uživatelé datových exportů dostávat informace o hodnotách nové i současné NACE.
Tato změna si vyžaduje, aby se uživatelé na novou strukturu datových exportů připravili a přizpůsobili jí své informační systémy, které data z RES čerpají. V této souvislosti ČSÚ připravil popisy nových datových struktur a více než 5000 dat pro jejich otestování, uzavřel ČSÚ.