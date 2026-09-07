Dopis o vašem důchodu není zdarma. Musíte o něj žádat a také zaplatit za doručení

Ještě donedávna měli důchodci informace o zvýšení penze automaticky ve schránce. Pravidla se ale změnila. Česká správa sociálního zabezpečení přesunula valorizační oznámení především do elektronické podoby a papírový dopis zůstal jako možnost pro ty, kteří ho chtějí dál dostávat poštou.
Právě tady ale přichází na řadu rozdíl mezi jednotlivými ročníky seniorů, zatímco jedni za dopis nezaplatí nic, druhým se jeho cena odečte přímo z důchodu.
Cena za zaslání papírového valorizačního oznámení je 26 korun. Částka se přitom neplatí samostatně, u některých důchodců bude jednoduše odečtena z první valorizované splátky důchodu.
Někteří senioři mají výjimku
Poplatek se totiž netýká všech. Lidem narozeným před rokem 1955 zašle ČSSZ papírové valorizační oznámení zdarma. U mladších ročníků už se náklady na poštovní doručení účtují. Rozhodující tedy není výše důchodu ani to, zda senior používá počítač. Podstatný je rok narození.
Papírové oznámení navíc není jediný způsob, jak zjistit novou výši důchodu. ČSSZ ho od roku 2026 vydává především elektronicky. Informaci lze získat prostřednictvím datové schránky nebo po přihlášení do ePortálu ČSSZ. Oznámení je možné také uložit nebo vytisknout.
Kdo chce dopis domů, musí si o něj říct
Pro ty, kteří dávají přednost klasickému dopisu, ale možnost zůstává. Je však potřeba podat žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě.
A pokud chcete, aby se žádost vztahovala už na lednovou valorizaci, musí ji ČSSZ obdržet nejpozději 30. září 2026. Později podaná žádost se použije až pro další valorizaci.
Žádost lze poslat poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo ji podat osobně na správě sociálního zabezpečení.
Za dopis 26 korun
Za obyčejný dopis do 50 gramů v ekonomickém režimu se nyní účtuje 26 korun. Tedy částka, která se blíží třiceti korunám. U důchodců narozených v roce 1955 a později bude odečtena z první valorizované splátky.
Kdo nechce za doručení platit vůbec nic, má ještě jednu možnost. Papírové oznámení si může zdarma vyzvednout a vytisknout na kterékoliv správě sociálního zabezpečení.
Nová pravidla tak přinášejí poměrně jednoduchou volbu: elektronicky bez poštovného, osobně zdarma, nebo dopis až domů za 26 korun. A pro nejstarší skupinu seniorů zůstává zaslání poštou bez poplatku.