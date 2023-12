Doprava zdarma je strašně nezdravý fenomén, říká Menky z DODO

Blížící se vánoční období představuje pro logistický sektor obrovskou výzvu. Klíčová je dostupnost kapacit, efektivita a pokrytí špičky, která v předvánočním období přichází.

Zákazníci mají specifické požadavky na doručení. Chtějí rychlé a přesné doručení v konkrétní čas, což je výzvou zejména v menších městech a vesnicích, říká v podcastu Podnikatel PLUS Peter Menky, komerční ředitel logistické společnosti DODO.

Přesné doručení se špatně realizuje v menších obcích

Realizace přesného doručení v menších obcích je totiž ekonomicky náročnější. I přesto by se e-shopy na přesné doručení měly zaměřit. Zákazník se pak cítí komfortněji, pokud e-shop podmínku rychlého doručení nebo doručení v konkrétní čas splňuje.





Kromě času je pro zákazníka také důležitý způsob případného vrácení zboží. Ten by měl být co nejjednodušší. Zákazník ocení, když nemusí hledat informace na webových stránkách e-shopu, říká Menky, podle kterého je nejlepší, pokud e-shop přikládá do balíků samolepicí štítky pro rychlé vrácení. To lze dnes realizovat skrze výdejní místa, ale i prostřednictvím samoobslužných boxů.

Pro vánoční období je nutná perfektní příprava

Naopak čeho by se měly e-shopy obecně vyvarovat, je doprava zdarma. Menky tento fenomén kritizuje, protože neustálé nabízení dopravy zdarma u zákazníků vytváří nerealistická očekávání, což pak oslabuje důraz na kvalitu a rychlost doručování. Je to o nákladech, které jsou naopak reálné, připomíná Menky.