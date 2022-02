Dotklo se vás ukončení dodavatele energií? Zažádejte si o podporu

Komu je produkt určen?

Produkt Vynucená změna dodavatele energie mohou využít podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat své služby v podobě dodávek elektřiny nebo plynu z důvodu náhlého ukončení své činnosti a kteří tak byli případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií. V důsledku toho u nich mohlo dojít k nárůstu jednotkových cen energií o více než 100 %, ve srovnání s jednotkovými cenami původního dodavatele.

Seznam dodavatelů energií, kteří ukončili nebo ukončují činnost:

A-PLUS Energie obchodní

Bohemia Energy entity

COMFORT ENERGY

EAGLE ENERGY

Energie ČS

Europe Easy Energy

Kolibřík Energie

Ray Energy

X Energie

Seznamte se s parametry produktu

Národní rozvojová banka bude poskytovat záruky až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše může být dva miliony korun. Doba ručení bude až dva roky. Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis na základě nařízení Komise (EU) č. 1407/2013). Záruku je možné použít k úhradě nákladů na dodávky elektřiny a plynu, k úhradě ostatních provozních nákladů, jako jsou např. dodavatelsko-odběratelské faktury, pořízení zásob a materiálu a podobně nebo k úhradě nákladů na dodávky dalších energií.

Ve spolupráci s MPO jsme připravili program, který podnikatelům pomůže překlenout nelehké období spojené s prudkým nárůstem cen energií a umožní jim snadnější přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytí takto zvýšených provozních nákladů, aby mohli i za těchto zhoršených podmínek pokračovat v podnikatelské činnosti, dodává Jiří Jirásek, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

Parametry programu Vynucená změna dodavatele energie Výše záruky až 80 % Výše zaručeného úvěru Až 2 miliony korun Lze hradit Provozní výdaje Doba ručení Až dva roky Cena za poskytnutí záruky 0 Kč Výše poplatků 0 Kč Úrok z prodlení 9 % p. a.

Jde o úvěr od komerčních bank

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s Národní rozvojovou bankou uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk. Úroková sazba zaručovaného úvěru záleží na dohodě mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou a také zajištění zaručovaného úvěru je podle požadavků spolupracující banky.

Seznam spolupracujících bank:

Česká spořitelna

Československá obchodní banka

Equa bank

Fio banka

Komerční banka

MONETA Money Bank

Oberbank AG pobočka Česká republika

Raiffeisenbank

Sberbank CZ

TRINITY BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

Souběh podpor je možný

Ve výzvě k tomuto programu Národní rozvojová banka uvádí, že poskytnutí veřejné podpory, včetně podpory de minimis, v tomto programu nevylučuje možnost poskytnutí další veřejné podpory. A to včetně podpory de minimis na stejné způsobilé výdaje projektu z jiného programu podpory. Podmínkou je, že nedojde k překročení maximální možné intenzity podpory dle Nařízení Komise č. 651/2014, s výjimkou případu, pokud by záruka v tomto programu měla být poskytnuta k úvěru, který je veřejnou podporou dle článku 107(1) Smlouvy o fungování EU či podporou de minimis dle Nařízení Komise č. 1407/2013.

Jak o záruku žádat?

Příjem žádostí probíhá od 17. prosince 2021 do 30. listopadu 2023. Žádost je dostupná na webu Národní rozvojové banky a přijímají ji osobně všechna obchodní místa. Dokumenty vyžadované elektronicky je možné zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky a webové podatelny NRB. Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Co je potřeba doložit k žádosti?

Pro poskytnutí této záruky musí podnikatel nebo společnost doložit, že k navýšení záloh na energie došlo po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 %. Pokud podnikatelé odebírají energie od dodavatele poslední instance, mohou požádat o podporu až poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem.