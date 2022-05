Dovolená u moře jen pro majetné? Týden na Krétě stojí v akci až 60 tisíc korun

Cestovní kanceláře očekávají rekordní sezónu

Jak uvádí Aleš Kotek, marketingový ředitel CK České kormidlo, oni roky v covidovém režimu věnovali investicím do vývoje IT a minulou sezónu měli historicky rekordní zisk, protože prodávali kapacity, které měli nakoupené na více let dopředu, a oproti jiným cestovkám nakoupili další kapacity. Byli totiž o letní sezóně 2021 pevně přesvědčeni, což byl obchodně agresivní a zdánlivě šílený krok, který se jim vyplatil nadplán. My jsme v době, kdy cestovky nenakupovaly dopředu, koupili obří kontingent Bulharska a Chorvatska, protože jsme byli ve skvělé kondici a protože se na trhu objevila příležitost skvěle nakoupit a upevnit a zásadně rozšířit obchodní vazby v zahraničí, doplňuje. Cestovní kancelář Travel Family ustála situaci v covidové době a nyní již jede ve svých aktivitách a prodejích na plno a také získali pojištění proti úpadku, které je hlavní podmínkou pro podnikání. Prodeje se výrazně zvyšují oproti roku 2021 i oproti každému minulému měsíci až o 40 %. Pevně věřím, že tento vzrůstající trend poptávek a prodejů udržíme po celé léto. Ale již nyní hodnotíme započatou sezonu 2022 jako velmi pozitivní, říká Blanka Hrubá, ředitelka cestovní kanceláře Travel Family.

U Čedoku se těší a připravují se na rekordní sezónu a po dvou letech také na sezónu, která bude u řady destinací bez koronavirových pravidel a také bez omezení po návratu z dovolené do České republiky. Bude se tak konečně cestovat do některých míst bez dodatečných pravidel. Rekordní výsledky prodejů, které jsou vyšší než před pandemií, tak podle tiskové mluvčí Kateřiny Pavlíkové potvrzují nejen enormní poptávku po cestování, ale také správně nastavenou strategii společnosti v jednotlivých produktových řadách, komunikaci i marketingu. Díky dobrému rozhodování managementu i úsporám v době pandemie se Čedoku za rok 2021 podařilo přehoupnout do zisku. Ale s propady prodejů z uplynulých dvou let se vypořádávají postupně.

Je potřeba klienty co nejvíce informovat

Petr Šatný, marketingový ředitel cestovní kanceláře ALEXANDRIA, uvádí, že pandemie covidu ještě zvýšila tlak na cestovní kanceláře v otázce pružnosti, rychlosti reakce a flexibility. Díky tomu a ještě většímu důrazu na spokojenost zákazníků a vstřícný přístup k nim i během těžkého a složitého období se k nám dnes zákazníci vrací a můžeme směle hovořit o tom, že letošní rok by měl být velmi úspěšný, dodává. V Travel Family se změny dotkly hlavně nastavení další spolupráce a podmínek s obchodními partnery v zahraničí, nakupování garančních kapacit a strategie prodeje a plánování. V prodeji dochází k posílení hlavně na straně zaměstnanců, aby uspokojili co nejvíce klientů, jejich poptávek a požadavků. Soustředíme se hlavně na komunikaci s klientem, aktuálnost všech informací uváděných na webových stránkách, abychom naše potencionální klienty již předem neodradili, upřesňuje Blanka Hrubá.

V CK České kormidlo odbavují mnohem více objednávek a klientů v mnohem menším počtu zaměstnanců. Vedle expanzní obchodní strategie se intenzivně věnují automatizacím a vývoji technologie. Podle Aleše Kotka se museli naučit “číst” a přesně interpretovat vládní nařízení ohledně covidu nejen naše, ale hlavně ty zahraniční, a tomu se musel věnovat v podstatě dva roky jeden člověk v kuse. Rozešli jsme se s největším srovnávačem dovolené, z našeho pohledu provizním prodejcem, naučili jsme se investovat obrovské částky do online marketingu a teď tvoří více než 90 % tržeb naše vlastní prodejní kanály, popisuje dále.

V Čedoku dobu během pandemie využili a proměnili produktovou nabídku, vyjednávali o nových destinacích a zařadili nové hotely a další koncepty. Zároveň investovali do modernizace poboček. Co se týká samotného prodeje zájezdů, klientům začali poskytovat aktuální informace o dodatečných vstupních podmínkách do jednotlivých zemí zavedených v souvislosti s pandemií. Také podle nich byla nutnost zorientovat se v častých změnách a jiných pravidlech pro každou destinaci. Pro cestující to byla jedna z nejdůležitějších informací. I v této době stále aktualizujeme tato pravidla na našich webových stránkách a před odjezdem klienty informujeme. Zároveň jsme museli v době pandemie flexibilně reagovat a upravovat nabídku zájezdů, podle toho, jaká destinace byla pro turismus otevřená, doplňuje Kateřina Pavlíková.

Zákazníci si vybírají kvalitnější a dražší hotely

Petr Šatný říká, že ačkoliv aktuální ceny odpovídají cenám loňským, průměrná cena prodaných zájezdů je vyšší než loni, a to díky rostoucímu zájmu o kvalitnější hotely, ideálně přímo u pláže nebo v její těsné blízkosti a se službami al inclusive. Zákazníci si letos vybírají více kvalitnějších a tím pádem i dražších hotelů, s tím souvisí i růst průměrné ceny. Prodeje rostou také u klubových hotelů, kde působí jejich čeští animátoři. Nejvíce zájezdů se prodává se stravou all inclusive. Tento trend je tu už několik let a letos opět zesílil. Jedním z důvodů může být právě i celosvětová inflace, kdy zákazníci, kteří mají stavu all inclusive, nemusí řešit růst cen stravy na místě. Inflace se jim tak projeví maximálně při nákupu suvenýrů nebo během výletů, upřesňuje. Podle údajů Čedoku Češi utrácí za dovolenou více peněz, a to přibližně až o 25 % více než dříve. Mají opět chuť cestovat, vynahrazují si uplynulé dva roky s omezeným cestováním. Chtějí si dopřát další zážitky a vybírají luxusnější a dražší hotely s dalšími službami, výlety v destinacích, ale mají zájem i o nové a méně prozkoumané destinace, popisuje Kateřina Pavlíková.

Podle Aleše Kotka je jednoznačným posunem způsob nakupování dovolené – lidi se naučili rezervovat dovolenou online z jejich stránek. V cestovním ruchu jde o poměrně složitý proces, který nelze technologicky srovnávat s běžným e-shopem a lidi nebyli zvyklí na takovou samoobsluhu. V Čedoku také vidí, že se lidé vrátili k rezervacím zájezdů v rámci first minute. Podle Blanky Hrubé je chování zákazníků po době covidu určitě jiné. Klienti jsou opatrnější, nakupují rozvážně a jsou velice ovlivněni aktuálními informacemi a současnou situací. Největší vliv měl covid, nutnost PCR testů, vstupní formuláře do destinací, nyní je to spíš válka na Ukrajině a různé zprávy přímo od moře, dodává.

V prodejích vede Řecko a Bulharsko

Ilona Topolová, tisková mluvčí cestovní kanceláře Blue Style, serveru Podnikatel.cz potvrdila, že tento rok je enormní zájem o letecké dovolené. Aktuálně jsou prodeje zájezdů třikrát větší než za stejné období minulý rok a srovnatelné se sezónou před vypuknutím covidové pandemie. Klienti nejčastěji vybírají pobytové zájezdy v délce 7 nocí, do 4* a 5* hotelů se stravováním all Inclusive. Mezi nejoblíbenější cíle patří řecké ostrovy, Egypt, Turecko, Tunisko a Bulharsko. Zájem je také o netradiční destinace, jako jsou Kapverdy, Madeira či Severní Kypr, vyjmenovává. Podle Petra Šatného je vidět, že si Češi letos touží vše vynahradit a jejich prodeje se pohybují výrazně nad úrovní prodejů ve stejném období roku 2019. V jejich případě je největší zájem o Řecko a Bulharsko a do popředí zájmu se opět dostává také Turecko. Podobně to mají se zájmem i v Travel Family, kde je pestrá i nabídka leteckých zájezdů. Létají do Řecka, na ostrovy, na Kypr, do Bulharska, Chorvatska a oživili i letecké zájezdy do Černé Hory a Albánie.





Klienti CK České kormidlo letní dovolenou rezervují od zimy, kdy si mohli vybírat. Cestovní kancelář je v tuhle chvíli v režimu doprodeje posledních kapacit, ze zahraničí chodí stop stavy (vyprodáno) a zlevňování a nějaké last minutové slevy nehrozí. Lidi teď začínají kupovat cokoliv, cena v uvozovkách nerozhoduje. Největší zájem je o Chorvatsko, obrovsky silná je poptávka po leteckém Bulharsku a pro všechny destinace platí zájem o rodinné pokoje ideálně se stravováním all inklusive, uvádí Aleš Kotek. V Čedoku padají rekordy, jak u poznávacích, tak i u pobytových zájezdů. Za duben prodali o 300 % zájezdů více než v roce 2019. U leteckých pobytových zájezdů je aktuálně pro letošní léto největší zájem o Turecko, výrazný nárůst prodeje zájezdů je letos i u Chorvatska. Hitem letní sezóny jsou rovněž přímé lety do exotiky, jako je Dominikánská republika, Zanzibar nebo Madagaskar. U poznávacích zájezdů je největší zájem o klasické eurovíkendy, zejména v Londýně, Paříži, Lisabonu nebo v Římě. Ty nabízíme navíc i s programem pro děti, během kterého navštíví například různé zábavné parky, upřesňuje Kateřina Pavlíková dále.

Vyplatilo se nakupování dovolené s předstihem

Petr Šatný podotýká, že celosvětová inflace ovlivňuje ceny všeho kolem nás. A s rostoucí cenou ropy lze očekávat, že ani ceny dovolených nemohou odolávat věčně. Nemůže zastírat, že tlak na růst cen je obrovský. Nyní však prodáváme za předinflační ceny, které vycházejí z cen loňských. Doporučujeme tedy zákazníkům neváhat a na inflaci vyzrát tím, že si zájezd objednají již nyní za aktuálně platné, tedy předinflační ceny, radí. Kdo nakupoval s předstihem, nakupoval za staré ceny, protože kapacity jsme nakupovali na podzim 2021 a mohli jsme si dovolit ceny držet. Ceny oproti loňskému roku jsme měli plus mínus stejné, přidává Aleš Kotek s tím, že dokupují za běhu a koncová cena pro klienty je v těchto případech o 10–15 % vyšší. Tedy nic dramatického na úrovni inflace. Takovou cenovou politiku si však mohou dovolit proto, že nakupují obrovské množství kapacit a mají v zahraničí dobré spolupráce.

Ceny zájezdů u Čedoku zůstávají na stejné úrovni a v letošní sezóně je neplánují zdražovat. Kateřina Pavlíková zdůrazňuje, že se aktuální vývoj nedotkne ani klientů, kteří si svůj zájezd již zakoupili. Jejich uzavřené smlouvy v souvislosti s nárůstem ceny paliva upravovat nebudou. Kontrakty s hotely i leteckými společnostmi se uzavírají dlouhodobě dopředu a pro letošní rok se tak alespoň pro ně nemění. Také v Blue Style dělají maximum pro to, aby mohli klientům stále nabízet zájezdy za atraktivní ceny. Vzhledem k tomu, že se většina kontraktů s hotely uzavírá s předstihem, k výraznému zdražování cen v tuto chvílí nedochází a průměrná cena prodaných zájezdů se tak oproti minulému roku zásadně nezměnila. Ani v Travel Family se ceny dovolených, které měli předem zasmluvněny, nezměnily. U nově uzavřených smluv a poptávaných nových ubytovacích kapacit je již trend navýšení cen patrný. V současné době očekáváme zvýšení cen palivových příplatků u letecké dopravy, u autobusové dopravy máme již zvýšení paliva zakomponované ve smlouvě. Snažíme se držte ceny na stejné úrovni jako při zahájení prodeje. Uměle určitě nenavyšujeme, dodává Blanka Hrubá v závěru.

Přehled aktuálních cen za dovolenou

Pro ilustraci přinášíme přehled cen za dovolenou v průběhu prázdnin (červenec, srpen) pro dvě osoby v délce osmi dní v Řecku (konkrétně na Krétě) s leteckou dopravou s ubytováním ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all Inclusive. Většina ze zmíněných cen je v rámci slevové akce last minute.

Ceny za letní dovolenou Cestovní kancelář Destinace Cena Alexandria Kréta, Gouves 48 360 Kč Blue Style Kréta, Kokini hani 59 980 Kč Čedok Kréta, Heraklion 41 980 Kč Fischer Kréta, Skaleta/Rethymnon 38 580 Kč Marco Polo Kréta, Sisi 61 300 Kč Travel Family Kréta, Kokkini Hani 51 502 Kč