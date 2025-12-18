Podnikatel.cz  »  Právo  »  Čím vyšší věk, tím vyšší důchod. Novinka, která potěší nejstarší seniory

Čím vyšší věk, tím vyšší důchod. Novinka, která potěší nejstarší seniory

Muž v důchodovém věku stojí u okna a kouká s vážnou tváří z něj
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Vysoký důchodový věk už nebude znamenat jen rostoucí starosti a výdaje. Od roku 2026 se mění pravidla, která se dotknou těch nejstarších důchodců.

Stát seniorům, kteří se dožijí vysokého věku, začne automaticky zvyšovat penzi v okamžiku, kdy dosáhnou důležitých životních milníků. A toto zvýšení není zanedbatelné. 

Navýšení důchodu ve vyšším věku

Od roku 2026 začne platit nové opatření, které přinese vyšší důchody seniorům ve velmi pokročilém věku. Stát tím reaguje na skutečnost, že právě tito lidé často čelí vyšším nákladům na zdravotní péči, léky i každodenní služby.

Přilepšení už od 85 let

První zvýšení důchodu se bude týkat seniorů, kteří dovrší věk 85 let. Od tohoto okamžiku se jejich starobní důchod zvýší o 1000 korun měsíčně. Navýšení bude přiznáno automaticky, bez nutnosti podávat žádost nebo cokoli dokládat.

Další zvýšení při výjimečném jubileu

Ještě vyšší podporu získají lidé, kteří se dožijí 100 let. V tomto věku stát přidá k důchodu dalších 2000 korun měsíčně. Celkové zvýšení příjmu tak může pro nejstarší seniory znamenat citelnou finanční úlevu.

Doplatek i zvýšený důchod budou vyplaceny obvyklým způsobem, tedy na bankovní účet nebo prostřednictvím České pošty, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení

Změna se týká i dílčích důchodů

Opatření se nebude vztahovat pouze na plné starobní důchody vyplácené z českého systému. Navýšení se dotkne také takzvaných dílčích důchodů, které pobírají lidé, kteří část svého pracovního života strávili v zahraničí. V těchto případech se částka navýšení vypočítá podle poměru získaného českého pojištění.

Pomoc pro seniory s rostoucími výdaji

Navýšení důchodů ve vysokém věku má zmírnit finanční tlak, kterému senioři často čelí. Vyšší náklady na léky, zdravotní pomůcky nebo pečovatelské služby mohou rozpočet výrazně zatížit. Pravidelné zvýšení penze tak může pomoci udržet důstojnou životní úroveň i v pokročilém věku.

Důchod by neměl být závislý na věku, ale na zdravotním stavu. V tomto věku zdraví už moc neslouží a tak je tu u potřebných příspěvek na bezmocnost.
Michal Štěpánek

