Dražší nákupy na státní svátek: Nakoupíte na benzínkách nebo ve večerkách

Zákaz se vztahuje na prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Zavřít proto musí velké supermarkety a další obchody, které tuto hranici překračují.
Naopak menší prodejny mohou mít otevřeno. Právě tady přichází na řadu například večerky a další malé obchody, kde si můžete během svátku koupit základní potraviny nebo další drobnosti. O jejich otevření ale rozhoduje konkrétní provozovatel.
Vláda nechce bizár jako v Německu, bezobslužných obchodů se zákaz prodeje týkat nemá
Na nákup můžete například na benzínku
Zákaz prodeje se netýká ani čerpacích stanic. Pokud tedy během svátku zjistíte, že vám doma něco chybí, benzínka může být jednou z možností, kam se vydat.
Otevřeno mohou mít také lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Výjimku mají rovněž obchody na letištích, vlakových a autobusových nádražích, kde se počítá se zvýšeným pohybem cestujících.
Naopak zákaz se netýká jen klasických obchodů. Bez ohledu na velikost prodejní plochy musí mít zavřeno také zastavárny, provozovny s použitým zbožím a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů.
Pozor na 200 metrů čtverečních
Rozhodující není celková velikost budovy, ale prodejní plocha. Do ní se přitom započítávají prostory přístupné zákazníkům, včetně zkušebních místností, plochy u prodejních pultů a výkladů. Počítá se také plocha za prodejními pulty, kterou využívají prodavači.
Na Den české státnosti tak 28. září platí jednoduché pravidlo: velký obchod zavřený, malá prodejna otevřená být může. Kdo si tedy chce udělat klasický velký nákup, měl by ho stihnout před svátkem.
Co hrozí za porušení zákazu
Podle zákona jde o přestupek a ČOI může uložit pokutu až 1 milion korun. Pokud podnikatel zákaz poruší opakovaně, může pokuta vystoupat až na 5 milionů korun. Dozor nad dodržováním zákona provádí právě Česká obchodní inspekce.