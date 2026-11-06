Dříve výsada králů, dnes součást svateb i dezertů. Barbora oživuje tradici pečetění

Z jedné osobní potřeby se postupně zrodila značka OBYCHEY. Barbora Bezděková dnes dodává rukodělná pečetidla snoubencům, luxusním značkám i cukrárnám, které díky jejím unikátním pomůckám pečetí vlastní vizitky přímo do čokolády.
Co se dozvíte v článku
- Jak se ze školního projektu stal unikátní byznys
- Od prvního nápadu ke spolupráci
- Oživení zapomenutého řemesla
- Ergonomie a světové unikáty
- Poctivá česká výroba
- Svatební elegance i pečetění dezertů
- Symboly s příběhem
- Křupavý nebo ohebný vosk
- Pečeti, které přežijí pračku
- Kdo pečetidla využívá a proč?
- Tip na další příběh
Jak se ze školního projektu stal unikátní byznys
Barbora Bezděková první pečetidlo vyrobila v únoru 2019. To byla ještě studentka střední školy zaměřené na průmyslový design v maturitním ročníku. Měla tedy zkušenost s tím, něco si vymyslet, vyrobit, představit si, jak to vypadá a obhájit svůj nápad.
Pamatuju si moment, kdy jsem jela ze školy v tramvaji a viděla jsem na internetu video, kde někdo pečetí. A řekla jsem si: ty jo, já si chci vyrobit minimalistické pečetidlo, vzpomíná s tím, že díky studiu designu k tomu měla přirozeně tendenci. A první design, který tehdy vymyslela, prodávají dodneška.
Idea za tímto skleněným pečetidlem byla taková, že stará pečetidla měla většinou dřevěnou rukojeť, která je různě tvarovaná a vyřezávaná a podle Barbory působí staře a archaicky. Proto začala vymýšlet minimalistické pečetidlo. Také jí vadila pečetidla z Číny, která nebyla kvalitní a ona chtěla přijít se špičkovou kvalitou. Její design je založený na rovné skleněné rukojeti z českého skla z Jablonce nad Nisou.
Barbora v tom vidí minimalismus, i přesto, že se dobře drží a používá.
Tím se dostávám k poslání mé značky: že se snažím moderním designem přiblížit dnešním generacím a mladším lidem. Právě od těch archaických tvarů k těm moderním, zdůrazňuje Barbora. Toto pečetidlo se jmenuje Signature, protože bylo první. Vyrábí jej ve zlaté a rosegold variantě, přičemž ta zlatá je vyrobená z mosazi a průhledného skla. Naopak rosegold je z mědi a matného skla. Jsou to tedy hodně elegantní pečetidla, která se například hodně používají na svatby.
Od prvního nápadu ke spolupráci
Pro Barboru jako průmyslovou designérku je úplně přirozené něco vymýšlet a tvořit. Baví ji, jak jsou jednotlivé činnosti různorodé: od myšlenky přes výrobu až po zabalení do luxusní krabičky zákazníkovi a odeslání.
A později se z toho čistého designu stalo i podnikání, že to musíte vyfotit, vystavět e-shop, vymyslet tomu cenu, umět to prodat, poslat zákazníkům, komunikovat se zákazníkem, dále nějaký marketing, účetnictví a strašně moc dalších přidružených profesí, které jsem se musela naučit, vyjmenovává Barbora s tím, že ji na obojím baví ta komplexita.
Návrh prvního pečetidla byl tím pádem pro Barboru snadný, protože tuto kreativní tvorbu ovládá. Nejsložitější však bylo najít kolegu, který by jí pomáhal s výrobou pečetidel a raznic.
Měla jsem štěstí, že mám kolegu kováře, který obrábí kovy, má veškeré nástroje, přístroje a zkušenosti. Už společně sedmým rokem spolupracujeme a jsme kamarádi. Je výborný řemeslník a já můžu jenom navrhovat nové tvary pečetidel nebo motivy na míru, dodává Barbora. Jejím denním chlebem je navrhovat lidem pečetní motivy na přání a jejich logo, monogram nebo například rodinný symbol přetvořit tak, aby se dal použít do pečetidla.
Na dobu, kdy Barbora vyráběla první pečetidlo, vzpomíná se slovem bezstarostnost. Byla totiž ještě studentka a jednalo se o první projekt. První pečetidlo vyrobila sama pro sebe a později jej začala sdílet na sociálních sítích. Na základě toho se jí začali ozývat lidé, že by si pečetidlo chtěli také pořídit. Úplně první motiv byl „Láska“, který je i dodnes nejprodávanější.
Poté jsem začala přemýšlet nad svatebními motivy jako je holubička, pan a paní nebo bereme se. Díky Instagramu se mi začali ozývat lidé přes zprávy a objednávat si. A mě překvapilo, že o to někdo má zájem, a musela jsem vymyslet cenu, prozrazuje Barbora. Přirozeně poté nastalo rozšiřování nabídky, začátek prodávání na Fleru a o něco později vlastní internetový obchod. Díky zájmu veřejnosti a cizích lidí z toho mohlo vzniknout podnikání.
Je to hezká cesta, kdy jsem na začátku vůbec netušila, že by se tím dalo živit nebo že budu jezdit na trhy, výstavy a podobně, usmívá se Barbora.
Oživení zapomenutého řemesla
Prací Barbory je také oživení tradice a vůbec navázání na tradici něco pečetit.
Spousta lidí, kteří to u mě vidí, vzpomíná na to, že to viděli naposledy před mnoha a mnoha lety, že si třeba pamatují od svých babiček, ale sami nikdy nezkoušeli si něco zapečetit. Takže já je s tím seznamuju, doplňuje Barbora. V čem je podle ní cesta složitá a trnitá, je to, že musí neustále vysvětlovat hodnotu svých výrobků. A to právě proto, že jsou vysoce kvalitní a vyrobené v České republice.
Barbora navíc věří, že je její značka velice prémiová i v přístupu k zákazníkům. Má e-shop opravdu zaměřený jen na pečetění. Volají jí proto lidé, jak správně rozpustit vosk, chtějí po ní návody a poradenství. Je v tom tedy i nějaká expertiza.
Zároveň jim nabízím zážitek i tím, že všechna pečetidla jsou luxusně zabalená. A mají celý servis pod naší značkou. Rozhodně to u nás nekončí nákupem, přidává.
Ergonomie a světové unikáty
U pečetidel je velmi důležitá kvalita otisku a je to také o tom, jak se drží a jak se vlastně používají.
U těch mých pečetidel je unikátní, že v nich je zboku takový důlek, vybrání materiálu. A vy podle jeho směřování poznáte, že třeba nápis „Láska“ bude směrem k vám. Když pečetíte dopis, tak nechcete mít nápis vzhůru nohama, vysvětluje Barbora s tím, že je to maličkost, na které je vidět, že designer přemýšlel nad uživatelskou zkušeností. Zákazníci si to hodně chválí.
OBYCHEY má v nabídce několik pečetidel různých designů, průměrů, velikostí, ale i materiálů. Postupně vznikla i verze s dřevěnou rukojetí, v nabídce je několik typů dřev. Pečetidlo Magnetic Shapes je světově unikátní v tom, že má dřevěnou, ručně soustruženou rukojeť, ve které je skrytý magnet. Do ní je možné vyměňovat raznice s různými motivy, průměry i tvary. Ty se odjímají magnetickou silou, která velmi pevně drží. Díky tomu je možné mít jednu rukojeť a k tomu několik vyměnitelných raznic. Takže jak zmiňuje Barbora, je to pro lidi, kteří chtějí více motivů nebo a raznice sbírají.
Postupně přibyla i různá kovová pečetidla, například design Classy patří mezi nejprodávanější. Mají i menší oboustranné pečetidlo, které je podle Barbory vhodné pro děti a začátečníky. Další hodně unikátní věcí, se kterou je OBYCHEY jediný na trhu, je pečetidlo Aluminium 2v1. To je také oboustranné, má tvar přesýpacích hodin a je vyloženě navrženo do gastro provozu a do potravinářství. Barbora jej navrhla pro majitele cukráren, kaváren, ale i restaurací a zážitkových hotelů, kteří nyní díky tomuto pečetidlu mohou pečetit čokoládu.
Je to úplně nový segment zákazníků a nový trend, kdy si cukrárny nebo kavárny mohou pečetit svou jedlou vizitku do čokolády. Mít tam svoje logo nebo název kavárny. A pak ty čokoládové pečetě s různými barvami podle čokolád dávají na své dorty, zákusky, ale i makronky, čokolády, pralinky a podobně, vysvětluje. Jedná se tak o jedlou vizitku, ale zároveň velice luxusní detail na moderních dezertech.
Poctivá česká výroba
Pečetidla jsou výjimečná také tím, že jsou vyrobená v České republice. Už první pečetidlo Signature je vyráběno z českého skla a Barbora tak navazuje na další tradici českého sklářství. Dále používají surové kovové slitiny v podobě mosazi, mědi a hliníku.
Veškerá výroba z těch surových materiálů probíhá v České republice, ať už kovovýroba nebo dřevovýroba, potvrzuje Barbora. Vše poté v dílně kompletují do finálních pečetidel. Barbora je hrdá na lokální výrobu a hodně jí záleží také na tom, že i veškeré obaly včetně luxusních krabiček vystlaných saténem jsou vyrobené v tuzemsku.
Jak je zmíněno výše, velmi důležitý je kvalitní otisk. Člověk si totiž pořizuje pečetidlo proto, že chce zachovat svůj rodinný symbol, erb, své jméno, monogram nebo obecně něco hodnotného a osobního. Barbora vysvětluje, že jejich otisk je nejkvalitnější na trhu právě díky tomu, že vyrábí v České republice.
A také díky tomu, že když mi pošlete vaše logo, tak ho upravuji, aby ten otisk byl co nejdokonalejší. Můžu přizpůsobovat různé hloubky rytí a tak dále, dodává. Sama vždycky říká, že jejich pečetidlo a otisk je jako, když se díváte na ostrou fotku místo rozmazané.
Svatební elegance i pečetění dezertů
Pečetidel je tedy hned několik druhů. Pečetidlo Signature má skleněnou rukojeť a je tak spíše designový, elegantní kousek, který Barbora doporučuje hlavně na svatby. Je to nástroj, kterým může pečetit, ale zároveň vám zůstane po generace.
Myslím si, že moje pečetidla jsou cenově dostupná. Jsou sice luxusně zpracovaná, ale cena je stále rozumná, podotýká Barbora. Další pečetidlo Classy je celokovové, vyrobené z mosazi a tím pádem těžké a robustní. Obě mají průměr 25 milimetrů a kulatou raznici. Pečetidlo Double Mini je také celokovové, má jen 18 milimetrů, je oboustranné a slouží pro různé ikonky. Výše popsané pečetidlo Magnetic Shapes umožňuje různé tvary a průměry. Do čokolády je určeno oboustranné pečetidlo Aluminium ve dvou velikostech průměrů – Dessert (motivy 25 a 30 mm) a Praliné (motivy 25 a 18 mm) má menší velikost a slouží na menší zákusky a sladkosti jako jsou třeba pralinky nebo makronky.
Při výběru by se zákazník měl řídit tím, jak velkou pečeť chce. Rozhodující je také složitost požadovaného motivu. Barbora vždy zákazníkovi poradí, aby se vše perfektně otisklo. Objednávání funguje tak, že si zákazník objedná pečetidlo na e-shopu, zašle jim logo nebo představu motivu a designérka navrhne motiv, anebo logo zhodnotí a připraví ho tak, aby ho zákazník viděl v kruhu nebo v jiném tvaru raznice.
A vždy potřebujeme schválení předtím, než pečetidlo jde do výroby. Takže zákazník vidí veškeré úpravy a vždycky odsouhlasí svůj motiv. Naše výroba trvá dva až tři týdny od objednání, upřesňuje Barbora.
Symboly s příběhem
V OBYCHEY mají na výběr několik designů pečetidel. Zákazníci si mohou vybrat z motivů, které jsou ve stálé kolekci. Jedná se o kolekci univerzálních motivů pro různé příležitosti. Konkrétně jde o nápisy jako je láska a děkuji, dále florální motivy nebo například včelička nebo holubice. V nabídce je i vánoční kolekce. Nejčastěji však dělají výrobu na přání, což je podle Barbory skvělý dárek hlavně pro náročné, kdy lidé neví, co jim darovat.
Barbora si hodně váží toho, že mohou zachycovat rodinné symboly, například i staré erby. Spolupracovali také s různými zámky, hotely a podobně. Milá vzpomínka je podle Barbory, jak si jedna rodina nechala udělat rodinný symbol.
Nebyl vůbec obvyklý. Jednalo se o ptáčka kivi, který měl kolem sebe rostlinku kapradí. Přišlo mi hezké, že se to rozhodli zachytit zrovna tohle. Pečetidlo si pořídili jako něco, co chtějí, aby dědily jejich děti, dodává.
Křupavý nebo ohebný vosk
Kromě pečetidel nabízí OBYCHEY i příslušenství. Barbora vysvětluje vlastnosti odlišných typů pečetních vosků. Jeden je tradiční poštovní nebo také bankovní vosk, který je známý z pohádek, kde ho používali králové. Je typický tím, že když otevřete dopis, pečeť křupne. Díky tomu v minulosti šlo poznat, že to psaní někdo narušil.
My tento vosk nabízíme, najdete ho pouze u nás ve dvanácti odstínech. Připomíná keramickou glazuru, je hodně unikátní, má jedinečnou atmosféru a vyzdvihuje zážitek z rozbalování, vysvětluje Barbora. Jeho nevýhodou je, že nepřežije dopravu poštou a podobně. Proto mají i flexibilní ohebné vosky, a to ve více než 130 odstínech. Jsou matné i třpytivé a dají se používat různě. Stejně jako tvrdý vosk se dají nahřívat nad svíčkou v pečetní lžíci nebo je ve formě speciálních tyčinek, které se dají nahřívat i v tavné pistoli.
Tavnou pistoli doporučuju, když vyrábíte více než 100 kusů jedné barvy, takže třeba na svatby, nebo když firma používá jenom jeden odstín vosku. Když si chcete více hrát a být kreativnější nebo používat více barev, tam doporučuju nahřívání v pečetní lžíci nad svíčkou. Máme na to i speciální stojánek, radí Barbora. Na to nabízí i hranaté vosky nebo takové ve speciálních granulích.
Pečeti, které přežijí pračku
Pro hotely, firmy nebo další výrobce může společnost vyrobit samolepicí pečetě na míru. Mohou si od nich odebrat jakýkoliv motiv, tvar razidla, velikost a vybrat si ze 130 různých odstínů.
My jim dodáme kvalitní samolepky už připravených voskových pečetí, které jsou zároveň velice odolné při přepravě poštou, různým teplotám nebo vlhkosti. Mně se stalo, že jsem pečetě i vyprala a ony stejně držely, takže samolepky skvěle drží, doplňuje se smíchem Barbora.
Zájemci o pečeti tak nemusejí kupovat pečetidlo, nahřívat vosk a trápit se s tím, ale nechají tuto práci na ruční výrobě v OBYCHEY. Poté dostanou precizně vyrobené pečeti s dokonalým otiskem, které si poté nalepí, kam potřebují. Firmy tyto samolepicí pečeti používají na různé obaly svých produktů. A je to marketingová přidaná hodnota a odlišení od konkurence. Obrací se na ně především firmy, které mají buď dlouhou tradici nebo velice kvalitní výrobky a chtějí na to zákazníky upozornit. Samolepicí pečetě se dají použít také jako ozdoba vánočních dárků nebo balíčků pro partnery. Podle Barbory je to takový milý detail a konkurenční výhoda, když si rozbalujete dárek a víte, že do toho někdo dal i něco navíc.
Na e-shopu se nachází vše k pečetění, od základní výbavy k pomůckám pro ty, kteří se do pečetění zamilovali, rádi tvoří a chtějí si práci zjednodušit. Jedná se například o míchátka na rozpouštění vosku nebo různé zdobení pečetí. Rozšiřování sortimentu je podle Barbory u nich spíše neplánované, ale přirozené: podle potřeb zákazníků. Pečetidla se dnes dají objednat pouze na internetovém obchodě. Dále je možné sledovat sociální sítě, kde OBYCHEY sdílí různé trhy a akce.
Nejbližší trh bude na konci listopadu Papírfest v Praze, kam všechny čtenáře zvu, usmívá se Barbora.
Kdo pečetidla využívá a proč?
Častými zákazníky společnosti jsou snoubenci, kteří plánují svatbu, budou vyrábět svatební oznámení a chtějí tam mít svou pečeť. Tam jim vyrábíme buď monogram, jejich společné příjmení nebo nějaký rodinný symbol. Dále se jedná o firmy nebo podnikatele nabízející služby a produkty. U nich se podle Barbory může pečeť stát součástí jejich firemní identity. A nejenom na produktech, ale například na dárkových poukazech. Další zákazníci jsou majitelé restaurací, hotelů, kaváren nebo čokoládoven poptávající pečetidlo do čokolády.
Kromě toho patří mezi kupující blízcí a rodinní příslušníci, kteří chtějí někoho obdarovat pečetidlem jako luxusním dárkem.
Potom jsou našimi zákazníky i různí tvůrci a kreativci, kteří chtějí proniknout do tohoto klidného tvoření, kdy potřebujete hodně trpělivosti, když čekáte, než se rozpustí vosk. Můžete si hrát s barvičkami a je to opravdu uklidňující a relaxační činnost, dodává s úsměvem Barbora s tím, že zná spoustu lidí, kteří už tomu propadli.
Barbora potvrzuje, že spousta lidí skrze ně objevila pečetění a mohla si to vyzkoušet. Dělají i workshopy, kde si to lidé mohou osahat a často přivádějí i děti. Děti to vidí poprvé a Barbora věří, že si třeba za pár let vzpomenou, že už pečetění zkoušeli a není pro ně neznámé.
Doufám, že jsem aspoň trošku svou prací přispěla k tomu, aby tato tradice nezanikla, uzavírá.
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