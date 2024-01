Drony, roboti, cargo-kola i více boxů: Jaká je budoucnost doručování zásilek?

Obliba boxů stále roste

Podle Aleše Kučery, Sales Managera ze společnosti WE|DO, se dá obecně říci, že stále převažuje poptávka po doručení domů – tzv. Home Delivery (HO). A rozdíl mezi Home Delivery (HD) a Out of Home (OOH) Delivery – tedy doručením do boxu nebo na výdejní místo, se stále zmenšuje. Trend je tak podle něj v posledních letech jasný. Stále rostoucí obliba doručování do výdejních míst a boxů, přičemž obzvlášť oblíbené je pak doručení do boxů, kde příjemce není limitován otevírací dobou. Tedy do takových boxů, které jsou v provozu non-stop. Dle mého názoru brzy vyměníme poštovní schránky u domů za vlastní boxy. A stejně tak v bytových domech nahradí schránky na dopisy schránky na balíky. V některých nových bytových domech toto aktuálně supluje recepce, což se dá do budoucna jednoduše automatizovat, popisuje.

Také Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika, zmiňuje, že obliba výdejních boxů, ale také výdejních míst, rok od roku strmě roste. Očekává, že tento trend se bude projevovat i v nejbližších letech. Když to uvedu na datech, ještě v roce 2019 využívalo balíkomaty pouhých 8 % lidí, dnes je to již 30 %. A podobně je to i u výdejních míst. V roce 2019 si tam zásilky nechalo posílat 29 % lidí, nyní 46 %, doplňuje.

Zásilkovna přišla v roce 2020 s vlastním řešením Z-BOX, automatickými výdejními místy, které, jsou napájeny solárními panely a ovládají se skrze mobilní aplikaci. Aktuálně jich v Evropě mají přes 6 200 a jak potvrdil Daniel Tinz, Chief Commercial Officer v Packeta Group, tak v příštím roce plánují jejich počet dále navyšovat. Tyto Z-BOXy navíc neslouží jen k vyzvedávání zásilek, ale i k jejich odesílání. Společnost PPL má aktuálně 750 vlastních PPL Parcelboxů a loni navázali spolupráci s internetovým obchodem Alza, a svou síť tak rozšířili o 1 200 Alzaboxů.





Podle Miloše Malaníka, generálního ředitele DPD bylo v minulosti jednoznačným trendem nechat si doručovat zásilky kurýrem domů, v posledních dvou letech jsou to především v regionu střední a východní Evropy právě samoobslužné boxy, ale i klasická výdejní místa, do kterých si lidé nechávají zasílat své balíčky převážně z e-shopů. Podle jejich předpokladu jejich síť poroste ještě minimálně několik let, protože by zákazníci chtěli mít box/ výdejní místo co nejblíže svému bydlišti. Rostoucím trendem v doručování zásilek jsou bezpochyby tzv. C2C platformy. Tedy „tržiště“, kde si posílají zásilky fyzické osoby mezi sebou – typicky různé bazary a second-hand platformy typu Vinted. Pro ty je rozvoj výdejních míst a boxů zmíněných výše prakticky nezbytný, dodává.

Martin Marek, provozní ředitel DODO Group, podotýká, že pokud jde o místo, kam chtějí zákazníci zboží doručit, stále poměrně jasně vede dodání balíčku domů či do kanceláře. Tento trend podle něj můžeme očekávat i v letošním roce, a to už kvůli tomu, že boxy zdaleka nejsou vhodné pro všechny druhy zásilek. Ať už se bavíme o čerstvém jídle nebo třeba o nadrozměrném zboží.

Na vzestupu je rozhodně také alternativní mobilita, jejíž rozmach urychlí další vývoj umělé inteligence využívané při precizním plánování. Schopnost spolehlivě předpovědět skladbu a lokalizaci objednávek v konkrétní městské části totiž umožní logistické firmě nasadit vždy vhodný mix přepravních prostředků – ať už půjde o drony, robotická vozítka, cargo-kola, elektrické skútry nebo třeba říční plavidla, vyjmenovává s tím, že lze očekávat, že v dohledné době již limitem při nasazování alternativních přepravních prostředků nebude legislativa ani technologie samotných vozidel, ale právě schopnost alokovat je tak, aby bylo dosaženo požadovaného efektu z hlediska rychlosti, nákladů a udržitelnosti. S narůstající komplexitou zboží i přepravních prostředků totiž dramaticky poroste i komplexita rozvozových schémat, která budou muset počítat s rozdílnou nosností daných vozidel, jejich dojezdem na baterii, použitelnost v daném prostředí apod., dodává dále.

Trendem je rychlost

Požadavky zákazníků směrují k rychlému a cenově dostupnému doručení balíku co nejblíže místu aktuálního pobytu a možnost si balík přebrat v libovolný čas. Zákaznici hledají levnější alternativní způsoby doručení zásilky, než na jaký byli doposud zvyklí. Z těchto důvodů roste i zmíněná poptávka po výdejních místech, říká Milan Loidl, ředitel marketingu a business development, PPL CZ.

Jak zdůrazňuje Pavel Včela, stejně tak snadné musí být, zejména pro oblast fashion, i vracení zboží na výměnu. Automatizace se bude prosazovat více v kontaktu s příjemcem než v oblasti vlastní přepravy. Drony a autonomní auta se prosadí spíše ve specifických oblastech. Dříve se tak asi dočkáme nějaké podoby truck trainů (resp. autonomně řízené kolony kamionů) než autonomního doručení na poslední míli. Výrazným technologickým trendem, který zatím český zákazník nevnímá a neocení, je přechod logistiky na bezemisní vozidla, myslí si.

Jeden z hlavních trendů, který jsme mohli v uplynulém roce pozorovat a který potvrdil také spotřebitelský průzkum DODO Group, realizovaný výzkumnou agenturou Behavio napříč 4 evropskými trhy (CZ, SK, DE, HU), je neustále rostoucí obliba rychlého a přesného doručení v den objednání. Tzv. Same-day se podle Martina Marka stane standardem a zákazníci jej budou běžně vyžadovat u online prodejců napříč všemi segmenty. Za takovou službu navíc nebudou chtít platit více, než jsou zvyklí nyní u běžného doručování. Takový trend vyžaduje o to efektivnější plánování a maximální využití dostupných zdrojů, upřesňuje.

Co mají v plánu samotní přepravci?

Ve WE|DO neustále pracují na rozvoji jejich nabídky a zvyšování spokojenosti jejich zákazníků. V DODO věří, že zásadní roli v budoucnosti logistiky poslední míle budou hrát technologické inovace v oblasti automatizace, umělé inteligence a analýzy dat. Jejich hlavním cílem při implementaci umělé inteligence je zvyšovat efektivitu a snižovat náklady za dopravu, a to s ohledem na životní prostředí a komplikovanou dopravní situaci ve městě. V loňském roce představili několik technologických novinek fungujících na jejich vlastní logistické platformě, která analyzuje obrovské množství dat, na základě kterých společnost optimalizuje veškeré procesy a maximalizuje kapacitu vozového parku. Jedná se například o pokročilý AI prediktor. Začali také využívat dynamickou cenotvorbu nebo koncept zónové logistiky.

Také společnost GLS investovala a bude dál investovat do udržitelné logistiky, jak z pohledu zákazníků, tak z pohledu životního prostředí. Automatizace a štíhlé procesy budou zárukou udržitelných nákladů i dopadů na životní prostředí při zachování vysoké kvality služeb. V letošním roce to bude vedle investic do IT a zákaznických software především výrazné posílení sítě vlastních balíkomatů s převahou těch solárních, včetně zvýšení podílu jejich obsluhy pomocí elektromobilů, uvedl Pavel Včela.

V DPD reagují na přání zákazníků ohledně sítě boxů, kterou neustále rozšiřují. Desítky boxů umisťují i společně s jejich partnery, například u sítě supermarketů Tesco. V roce 2024 plánují síť výdejních míst Pickup a boxů v Česku téměř až zdvojnásobit. Chystáme i novou mobilní aplikaci pro příjemce zásilek myDPD. Ta rozšíří dosavadní webový portál a bude dostupná jak pro uživatele Android, tak iOS, kteří budou moci jednoduše ovládat svoji zásilku – například přesměrovávat nebo měnit termíny doručení, prozradil Miloš Malaník. Také v Zásilkovně se plánují zaměřit na rozšiřování jejich infrastruktury, zejména pak Z-BOXové sítě, ale i posílení sítě výdejních míst s cílem uspokojit požadavky všech zákazníků. Také se budou zaměřovat na maximální efektivitu celého provozu a logistiky, aby přinesli klientům tu nejlepší kvalitu služeb a zákaznickou zkušenost na trhu.

Nové, modernější boxy instaluje firma PPL a jejich výdejní místa a boxy se každým dnem rozrůstají o nové lokality. V souvislosti s jejich závazky trvalé udržitelnosti se chystají rozšířit flotilu elektro dodávek a vozidel na alternativní pohon, s čímž souvisí i budování širší sítě dobíjecích stanic. V loňském roce jsme otevřeli dvě nová depa a moderní překladiště, které jsou navrženy s ohledem na energetickou účinnost a šetrnost k životnímu prostředí a které jsou současně vzorem pro renovaci stávajících bodů naší sítě, přidává Milan Loidl.

Zákazníci hledají kvalitu

Jak uvádí Martin Marek, z loňského průzkumu Behavio vyplývá, že zákazníci e-shopů se během nákupu čím dál častěji rozhodují nejen na základě ceny a parametrů samotného zboží, ale také dle rychlosti a kvality doručení. 37 % nakupujících opouští e-shop, pokud jim není nabídnuto dostatečně rychlé doručení, a 75 % dotázaných deklaruje, že je pro ně rychlost doručení důležitým parametrem při rozhodování o nákupu.

Obchodníci by si tak podle něj měli zvolit logistické partnery, kteří jsou technologicky vyspělí, mají vyladěné procesy a zároveň dostatečné kapacity, aby dokázali pružně reagovat na výkyvy v poptávce a garantovat kvalitní službu i v mimořádných situacích. Celkový pozitivní nákupní zážitek, který je zásadní pro image e-shopu, utváří také profesionální práce samotných kurýrů a jejich chování k zákazníkům. I na jejich přístupu často záleží, zda se zákazník rozhodne u obchodníka znovu nakoupit, zdůrazňuje. Pavel Včela radí se především zaměřit na spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb. Zdánlivě levnější služba se může vymstít ztrátou zákazníků nebo dodatečnými vícenáklady, podotýká.

Aleš Kučera by z pohledu příjemce zásilky volil přepravce podle kvality doručení, a to i v průběhu hlavní sezóny, ceny za poskytované služby dopravcem, rychlosti přepravy, variability způsobu doručení (domů, do boxu, na výdejní místo) a kombinace mezi nimi, možnosti přesměrování zásilky a podle konkrétní zákaznické zkušenosti. Ať už ve vztahu k samotné kvalitě doručení (primárně v rámci doručení domů) nebo k zákaznickému servisu. Z hlediska obchodního partnera nebo e-shopu by při výběru přepravce sledoval tyto parametry:

Portfolio služeb, komunikace s obchodníkem (hlavní kontaktní bod ve vztahu k vyjednávání podmínek spolupráce ad.).

Čas svozu zásilek tak, aby byly e-shopy schopny zajistit svým zákazníkům rychlé a kvalitní doručení.

Integrace na skladový/fakturační systém daného obchodního partnera.

Cenu za služby, která v této době může být klíčová, když dojde na cenotvorbu dopravy oproti konkurenci.

Rychlost odplácení dobírky.

Zvážení správného mixu několika dopravců, jelikož část zásilek konkrétního e-shopu nemusí být vhodná pro všechny přepravce.

Miloš Malaník popisuje, že co se týče doručování koncovým zákazníkům e-shopů, dlouhodobě bojují se špatným, ať už záměrným či chybným výběrem přepravy. Hodně e-shopů pro své zákazníky nakupuje nesmyslně službu pro firmy, která nemusí obsahovat dostatečné notifikace pro příjemce a zákazníci jsou pak naštvaní na ně, že jim nepřišlo upozornění a kurýr jim nevolal apod. Jakou přepravu vybere, je v tomto případě zcela v režii e-shopu, stejně jako koncová cena, kterou za přepravu příjemci e-shop naúčtuje. Je tedy důležité, aby si příjemce zásilky uvědomil, že cena za přepravu, kterou zaplatil e-shopu, není v řadě případů stejná cena jako ta, kterou DPD nabízí e-shopu. Některé e-shopy tak dokonce mají na přepravě nemalou marži, podotýká.

Co by přepravci uvítali?

V DODO si uvědomují, že logistika poslední míle zatěžuje provoz ve městech i životní prostředí, a proto se snaží nalézt nejvhodnější kombinaci dopravních prostředků pro jednotlivé městské části i celá města s využitím alternativních způsobů pohonu. V horizontu nejbližších let chceme značnou část flotily převést na elektrický pohon. V cestě nám ale stále stojí překážky v podobě nedostatečné infrastruktury pro nabíjení. I když se situace neustále zlepšuje, počet dobíjecích stanic a jejich pokrytí v českých městech je pro městskou logistiku a větší množství elektroaut stále nedostatečné, říká Martin Marek. Práci by nám usnadnila rozsáhlejší dálniční síť a jasnější legislativa pro výstavbu výdejních a podacích boxů. Výzvou je doručování v centrech větších měst, přiznává Milan Loidl.

Miloš Malaník uvádí, že v nejvytíženějších obdobích, typicky před Vánoci může kvalitu doručování mírně komplikovat i kapacita sdílených sítí (např. sdílených boxů), která v tomto období z důvodu sdílení vícero přepravci může narážet na své limity. V Packeta Group by podle Daniela Tinze rádi eliminovali aktivity některých hráčů na trhu, kteří velmi nezdravou cenotvorbou kazí celý trh a čerpají pouze výhody dotací a nekomerční podpory.

Aleš Kučera zmiňuje, že by uvítali snížení počtu zásilek na dobírku. To totiž generuje více nákladů nejen pro ně, ale i pro samostatné e-shopy. Ačkoli je dobírku možné platit kartou, jsou z tohoto důvodu stále nuceni pracovat s hotovostí a přechod na čistě bezhotovostní kontakt s příjemcem by tak byl značným ulehčením pro obě strany. Problémy/výzvy, co se nízké nezaměstnanosti na českém pracovním trhu týče, jsou pak dalším faktorem, který naše odvětví bezesporu ovlivňuje, doplňuje závěrem.