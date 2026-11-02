Důchod po smrti seniora: ČSSZ vysvětluje, kdy se peníze vracejí. Rozhoduje jediný den

Smrt blízkého člověka přináší nejen bolest a zármutek, ale také řadu praktických starostí. Jednou z nich může být i poslední důchod zemřelého seniora. Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) chodí totitž dopředu a o nároku na konkrétní splátku rozhoduje přesně stanovený den splatnosti.
Pravidla pro vracení důchodu po zemřelém upravuje § 64 o důchodovém pojištění. Přechod nároku na nevyplacené důchodové částky řeší § 63 tohoto zákona.
Důchod se vyplácí dopředu. Rozhoduje datum splatnosti
Důchody se vyplácejí pravidelně každý měsíc, a to buď převodem na bankovní účet, nebo prostřednictvím České pošty. Výplata je nastavena dopředu a jednotlivé důchody mají stanovené dny splatnosti. Důchod náleží vždy od konkrétního dne splatnosti do dne předcházejícího splatnosti následující měsíční dávky. Právě tento princip je zásadní při posuzování nároku na důchod po úmrtí seniora.
Pokud se důchodce dožije alespoň dne splatnosti, náleží mu celá měsíční splátka důchodu, upřesňuje Česká správa soicálního zabezpečení. Úřad v takovém případě nepožaduje vrácení poměrné části za dny, které již senior po výplatě nežil.
Pokud však senior zemře ještě před stanoveným dnem splatnosti, nárok na nejbližší důchodovou splátku zaniká. A to i v případě, že se nedožil výplatního dne pouze o jediný den.
Zemřel den před výplatou. Co to znamená pro rodinu?
Představme si seniora, který má důchod splatný vždy desátého dne v měsíci. Pokud zemře 9. listopadu, na nejbližší důchodovou splátku již nemá nárok. Jestliže zemře 10. listopadu, důchod mu náleží v plné měsíční výši.
Rozhodující tedy není pouze datum, kdy peníze skutečně dorazí na účet, ale především den splatnosti důchodu. Tuto skutečnost potvrzuje přímo Česká správa sociálního zabezpečení. Podle jejího vysvětlení se důchodce musí dožít stanoveného dne splatnosti, aby mu příslušná splátka náležela.
Důchod dorazil na účet až po smrti seniora
V některých případech může vzniknout povinnost vrátit peníze, které byly vyplaceny až po smrti důchodce. ČSSZ se o úmrtí nemusí dozvědět okamžitě. Informace o úmrtí jí zpravidla předávají příslušné matriky, případně se o něm dozví z dalších úředních evidencí. Mezi úmrtím a zastavením výplaty tak může vzniknout časový odstup. Pokud je během této doby na účet zemřelého připsán důchod, na který již neměl nárok, jedná se o přeplatek.
Neoprávněně vyplacené peníze musí být vráceny. ČSSZ může požádat banku o vrácení přeplatku. Pokud na účtu není dostatek prostředků, může povinnost vrácení za určitých zákonných podmínek přejít na další osoby.
Neznamená to však automaticky, že každý pozůstalý musí vracet důchod zemřelého. Záleží na způsobu výplaty, právu disponovat s penězi na účtu a na tom, zda existují osoby, na které zákon povinnost vrácení převádí.
Kdo musí vrátit přeplatek na důchodu?
Situace se liší podle toho, kam byl důchod vyplácen.
Důchod chodil na účet zemřelého
Pokud byl důchod vyplácen na bankovní účet zemřelého, může banka na žádost ČSSZ vrátit neoprávněně vyplacenou částku, pokud jsou na účtu dostupné prostředky. Jestliže na účtu peníze chybí a existuje osoba, která má právo s prostředky na účtu disponovat, může povinnost vrácení přeplatku vzniknout této osobě.
Pokud taková osoba neexistuje, zákon stanovuje další pořadí osob, které mohou být povinny přeplatek vrátit. Jde zejména o manžela či manželku, pokud jim vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, a dále o děti a rodiče, kteří se zemřelým žili v době jeho smrti ve společné domácnosti.
Pokud není žádná taková osoba, považuje se přeplatek za dluh zemřelého a řeší se v rámci dědictví.
Důchod chodil na účet manžela nebo manželky
Pokud byl důchod zemřelého vyplácen na účet jeho manžela či manželky, může být pozůstalý povinen neoprávněně vyplacené peníze vrátit. Stejně tak se postupuje v případě, kdy byl důchod vyplácen jinému oprávněnému příjemci.
Důchod byl vyplácen v hotovosti
Pokud senior pobíral důchod prostřednictvím České pošty, může nastat situace, kdy je důchod po úmrtí ještě převzat. Jestliže byl převzat důchod, na který již zemřelému nevznikl nárok, ČSSZ může požadovat vrácení přeplatku po osobě, která jej převzala.
Pozůstalí nemusí vracet každý důchod
Důležité je rozlišovat mezi důchodem, který senior oprávněně obdržel, a důchodovou splátkou, na kterou již neměl nárok. Pokud se senior dožil dne splatnosti důchodu, náleží mu celá měsíční částka. Pozůstalí tedy nemusí vracet poměrnou část za dobu po úmrtí.
Jiná situace nastává, pokud senior zemřel před dnem splatnosti a na účet mu následně dorazila splátka, která již nenáležela. V takovém případě může ČSSZ požadovat vrácení neoprávněně vyplacených peněz.
Co když senior před smrtí důchod vůbec nepřevzal?
Existují také případy, kdy senior z důvodu hospitalizace, pobytu v nemocnici nebo jiných okolností nepřevzal jednu či více důchodových splátek, na které měl nárok. Takové peníze představují takzvaný nedoplatek důchodu. Na jeho výplatu mohou mít nárok pozůstalí, a to v zákonem stanoveném pořadí.
Nárok postupně získávají manžel nebo manželka, partner či partnerka a vlastní nebo osvojené děti. Pokud žádná z těchto osob neexistuje, nedoplatek se stává součástí dědictví. Pozůstalí však musí o vydání nedoplatku požádat ČSSZ. V některých případech je potřeba doložit také pravomocné usnesení o dědictví.
Povinnost úmrtí důchodce hlásit
Ve většině případů pozůstalí nemusí úmrtí důchodce sami oznamovat. Informace o úmrtí předávají ČSSZ příslušné úřady. Existuje však důležitá výjimka. Pokud byl důchod vyplácen jinému příjemci, například zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo zvláštnímu příjemci, má tato osoba povinnost oznámit úmrtí písemně ČSSZ do osmi dnů. ČSSZ zároveň doporučuje pozůstalým, aby úmrtí oznámili co nejdříve i v ostatních případech. Mohou tak předejít případným komplikacím a vzniku přeplatku.