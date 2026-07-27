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Důchod se neřeší až před penzí. Aplikace vám ukáže, na čem jednou budete

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Smějící se muž, který sedí u počítače.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Na některé věci je dobré myslet s předstihem. Budoucí důchod k nim rozhodně patří. Přehled o tom, jaké doby pojištění má člověk evidované a s jakou penzí může jednou počítat, může pomoci lépe plánovat vlastní budoucnost.
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Když se řekne důchod, mnoho lidí si představí člověka několik let před odchodem do penze, který řeší datum nástupu nebo výpočet důchodu. Ve skutečnosti ale výše budoucí penze vzniká postupně během celého života. Každé zaměstnání, podnikání nebo období, které se započítává do důchodového pojištění, může mít na budoucí nárok vliv.

Právě proto vznikla Informativní důchodová aplikace (IDA), která je dostupná prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Nejde pouze o jednoduchou důchodovou kalkulačku, ale především o nástroj, který umožňuje lidem získat přehled o jejich důchodové historii a plánovat budoucnost. Informativní důchodová aplikace IDA proto není určena jen lidem, kteří už odchod do důchodu řeší.

IDA ukáže, jak na tom člověk s důchodem je

Aplikace IDA dokáže odpovědět na základní otázky, které si dříve nebo později položí téměř každý:

  • Budu mít nárok na starobní důchod?

  • Kdy přibližně budu moci do důchodu odejít?

  • Jak vysoký by můj důchod mohl být?

  • Kolik let důchodového pojištění už mám získáno?

  • Co mi ještě do splnění podmínek chybí?

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Výpočet vychází z údajů, které má ČSSZ vedené ve své evidenci. Zohledňuje například získané doby pojištění, evidované příjmy nebo takzvané vyloučené doby, tedy období, kdy člověk neměl příjem, ale za určitých podmínek se mu započítávají pro důchod.

Mezi vyloučené doby patří například pracovní neschopnost, péče o dítě do čtyř let, péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby nebo pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Chybějící roky pojištění je lepší řešit včas

Jedním z hlavních důvodů, proč se do aplikace podívat už dávno před důchodem, je kontrola údajů. Může se totiž stát, že v evidenci ČSSZ některé období chybí. Člověk například zjistí, že nemá správně zaznamenané určité zaměstnání, část podnikání nebo jinou dobu, která může být pro důchod důležitá.

Pokud se na takový problém přijde až několik měsíců před plánovaným odchodem do penze, může být jeho řešení složité. Doložit staré dokumenty nebo dohledat informace po desítkách let nemusí být vždy jednoduché.

Pravidelná kontrola prostřednictvím IDA proto dává lidem možnost reagovat včas.

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Důchodová aplikace pomáhá plánovat budoucnost

IDA není jen o tom zjistit jedno číslo, tedy odhad budoucího důchodu. Je také pomůckou pro finanční plánování. Ukáže, jak se může vyvíjet očekávaný důchod a umožní člověku porovnat ho s vlastní představou o životě ve stáří.

Pro někoho může být výsledkem zjištění, že bude potřebovat vytvořit větší finanční rezervu. Jiný může zjistit, že má dostatek času promyslet další pracovní kroky nebo možnosti doplňkového spoření. Důležitá je především včasná informace. Kdo ví, jaká je jeho situace, může se podle toho rozhodovat.

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IDA není jen pro důchodce. Největší význam má pro lidi v produktivním věku

Službu IDA mohou využívat pojištěnci od 19 let, pokud už získali alespoň jeden rok důchodového pojištění. Největší přínos má ale především pro lidi, kteří jsou uprostřed pracovního života – tedy zhruba od třiceti let.

Právě oni mají největší možnost ovlivnit, jak bude jejich finanční situace ve stáří vypadat. Mají čas opravit případné chyby v evidenci, doplnit chybějící informace a připravit se na budoucnost.

Už jste vyzkoušeli důchodovou aplikaci od ČSSZ?

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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