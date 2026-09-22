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Důchodci dostanou víc, než ukazuje valorizace. K penzi přijde ještě vysoký příplatek

Jana Knížková
Dnes
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Senior sedí u počítače a přemýšlí
Autor: Shutterstock
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Důchody se od ledna znovu zvýší, tentokrát ale nepůjde o jedinou změnu. Vláda schválila pravidla, podle kterých si senioři polepší nejen v rámci pravidelné valorizace. Peníze navíc je čekají ještě z dalšího opatření.
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Od ledna 2027 se zvýší všechny důchody. Vláda schválila parametry pravidelné valorizace, podle kterých vzroste základní výměra o 270 korun. Zvýší se také procentní část důchodu, a to o 0,2 procenta.

U průměrného starobního důchodu to dohromady znamená 304 korun měsíčně navíc. Jeho průměrná výše tak po valorizaci dosáhne přibližně 22 196 korun.

Kromě pravidelného zvýšení se vláda dohodla také na jednorázovém příspěvku 2 000 korun pro důchodce. Peníze tedy nezvýší měsíční důchod natrvalo, ale důchodci je dostanou jednorázově.

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Každý dostane 270 korun navíc

Základní výměra je stejná pro všechny příjemce důchodu. Od ledna proto vzroste z dosavadní částky na 5170 korun měsíčně. K tomu se zvýší procentní výměra o 0,2 procenta. Právě ta se u jednotlivých lidí liší podle jejich předchozích výdělků a získané doby pojištění.

Celkové zvýšení proto nebude u všech důchodců stejné. U průměrného starobního důchodu bude činit 304 korun měsíčně.

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Vyšší budou i minimální důchody

Od roku 2027 se zvýší také zákonem stanovené minimální procentní výměry důchodů. U starobních důchodů a invalidních důchodů III. stupně bude minimální procentní výměra 5170 korun.

U invalidních důchodů II. stupně a vdovských či vdoveckých důchodů půjde o 2585 korun, u invalidních důchodů I. stupně o 1 724 korun. U sirotčích důchodů bude minimální procentní výměra 2068 korun. K těmto částkám se ještě připočítává základní výměra 5170 korun.

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Valorizace bude stát miliardy

Samotné zvýšení základní výměry si v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu zhruba 9,2 miliardy korun. Další 1,1 miliardy představuje zvýšení procentních výměr nad zákonné minimum. Podle vlády souvisí relativně nízká valorizace s nízkou inflací. Přesto využila zákonnou možnost a důchody zvýšila nad rámec stanoveného minima.

Průměrný starobní důchod by měl po lednovém zvýšení odpovídat zhruba 40,2 procenta průměrné hrubé mzdy.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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