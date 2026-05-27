Důchodci, kteří přišli o příspěvky z „penzijka“, budou moci požádat o jejich vrácení

Daniel Morávek
Dnes
Senioři, kteří po změně pravidel přišli o státní příspěvky ve třetím penzijním pilíři nebo museli své spoření ukončit se ztrátou, získají peníze zpět. Novela zákona jim umožní odejít bez sankcí a požádat o vrácení ušlých částek.

Příslušnou změnu schválila Poslanecká sněmovna. Kdy o vrácení příspěvků půjde požádat, se bude odvíjet od toho, kdy novela vyjde ve Sbírce zákonů ČR. 

Co se dozvíte v článku
  1. Starobní důchodci přišli o příspěvky v třetím pilíři
  2. Konec sankcí pro důchodce
  3. Peníze zpět na základě žádosti
  4. Kolik to bude stát a co se chystá dál

Starobní důchodci přišli o příspěvky v třetím pilíři

V roce 2024 byl starobním důchodcům odebrán nárok na státní příspěvky ve třetím penzijním pilíři, což se dotklo zhruba 200 tisíc lidí, kteří ještě nesplnili podmínku minimální doby spoření, tedy pět let. Bez jejího splnění totiž nelze smlouvu ukončit bez finanční sankce.

Mnozí senioři tak stáli před volbou, ve které se museli rozhodnout, zda budou spořit dál bez státních příspěvků, nebo spoření předčasně ukončí a vrátí státu všechny dosud získané příspěvky. Přibližně 16 tisíc klientů nakonec spoření ukončilo a státní příspěvky skutečně vracelo. 

Konec sankcí pro důchodce

Novela, kterou včera schválila Poslanecká sněmovna, však tato omezení mění. Všichni klienti, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo o penzijním připojištění
před koncem roku 2023 a již je jim přiznán starobní důchod, dostanou možnost penzijní spoření bez
jakékoliv sankce ukončit bez ohledu na to, zda splnili minimální délku spoření, která je jinak
vyžadována pro jeho ukončení bez sankce. (U smluv uzavřených před koncem roku 2023 činí tato
doba 5 let a u později uzavřených smluv 10 let.) Klientů v této situaci zbývá více než 100 000.

Peníze zpět na základě žádosti

Zároveň všichni starobní důchodci, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo
penzijním připojištění před koncem roku 2023 a následně se rozhodli z něj předčasně odejít se ztrátou
dosud připsaných státních příspěvků (neměli odspořeno 5 let nebo nedosáhli požadovaného věku),
popřípadě i se ztrátou vlastních úložek (neměli odspořeny ani 2 roky) dostanou možnost požádat o
navrácení všech ušlých peněz u své penzijní společnosti. Na základě podané žádosti jim budou jejich
peníze vráceny.

Peníze budou vráceny všem klientům, kteří o jejich navrácení aktivně požádají svou penzijní
společnost. Klienti budou mít na podání žádosti lhůtu půl roku od nabytí účinnosti novely.
Navrhovaná účinnost je k 1. dni následujícího měsíce. Pokud by novela prošla zbytkem legislativního
procesu např. do konce června, pak by klienti měli čas na podání žádosti od 1. července do konce
letošního roku. Jakmile bude jasné konkrétní datum, budeme o něm informovat. Jak kompenzace, tak
odemčení jsou nastaveny jako možnost, nikoliv povinnost klientů je využít, vysvětlila ministryně
financí.

Kolik to bude stát a co se chystá dál

Podle odhadů ministerstva financí vyjde kompenzace státní rozpočet přibližně na 60 milionů korun. Resort zároveň připravuje širší změny penzijního systému, které chce představit v polovině roku. Úpravy mají zvýšit atraktivitu spoření na stáří a začít platit od 1. ledna 2027.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

