Důchodkyně trikem se sociálními dávkami získala tisíce navíc

Přibližně dva a půl roku měla zatajovat příjmy své i osoby, se kterou byla společně posuzována při vyplácení sociálních dávek. Sedmdesátiletá žena tak podle policie získala peníze, na které neměla nárok. Škoda dosáhla téměř 61 tisíc korun.
Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí pobírala žena od Úřadu práce ČR. Přestože byla poučena o povinnosti hlásit změny, které mohou ovlivnit nárok na dávky i jejich výši, měla tuto povinnost opakovaně porušit.
Dávky dostávala ve vyšší částce, než jí náležela
Kvůli zatajeným příjmům jí byly v jednotlivých obdobích vypláceny vyšší dávky, než na jaké měla skutečně nárok. V některých případech jí podle policie byly peníze vyplaceny neoprávněně. Celková škoda, kterou měla způsobit, činí 60 986 korun.
Sedmdesátiletá žena nyní čelí trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu. Pokud ji soud uzná vinnou, hrozí jí trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Případ nadále řeší policisté. Vina obviněné zatím nebyla pravomocně prokázána.
Co musí příjemci sociálních dávek hlásit?
Žadatelé o sociální podporu musí uvádět pravdivé a úplné informace potřebné k posouzení nároku. U dávek, které se posuzují podle poměrů domácnosti, mohou hrát roli nejen příjmy samotného žadatele, ale také situace ostatních členů domácnosti.
Příjemci dávky státní sociální pomoci mají povinnost oznámit Úřadu práce ČR změny ve skutečnostech, které uvedli nebo doložili v řízení. Zákon na to stanovuje lhůtu osmi dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo.
Mezi oznamované změny mohou podle konkrétní situace patřit například:
- Změny ve složení domácnosti – například přistěhování nebo odstěhování jejího člena.
- Změny týkající se bydlení – například změna nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu užívání bytu.
- Změny související s výživným – například nové soudní rozhodnutí nebo změna jeho výše.
- Začátek či ukončení studia dítěte, pokud tato skutečnost ovlivňuje nárok na dávku.
Příjmy a náklady na bydlení se u dávky státní sociální pomoci také dokládají v pravidelných obdobích podle platných pravidel. Konkrétní povinnosti se proto mohou lišit podle druhu podpory a situace domácnosti.