Důchodová novela míří do finále. Seniorům přináší bonus 2000 i nové zvyšování penzí

Důchodová novela, kterou vláda předložila Poslanecké sněmovně v červenci 2026, se posunula do další fáze legislativního procesu. Poslanci dokončili jeho druhé čtení. Konečná podoba zákona však zatím není uzavřena.
Změny, které novela přináší
Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří především úprava zvyšování důchodů ve vyšším věku, nové nastavení valorizace pracujících starobních důchodců a jednorázová finanční podpora v roce 2027.
Vyšší důchody pro seniory od 80 let
Novela počítá s pravidelným navyšováním procentní výměry důchodu v závislosti na dosaženém věku. Nově by se důchod zvyšoval o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.
Oproti současnému systému, který počítá s navýšením o 1000 Kč v 85 letech a o 2000 Kč ve 100 letech, by si polepšili zejména osmdesátníci, devadesátníci a lidé ve věku 95 let.
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Výhodnější zvyšování důchodů při pokračování v práci
Další změna se týká lidí, kteří i po přiznání starobního důchodu pokračují ve výdělečné činnosti. Od roku 2028 by se jim měla procentní výměra důchodu zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok práce při současném pobírání důchodu v plné výši.
Zachována má zůstat také sleva na pojistném ve výši 6,5 % z výdělku, kterou mohou pracující důchodci využívat již nyní. Cílem opatření je posílit motivaci seniorů zůstávat na trhu práce.
Jednorázový příspěvek 2000 Kč
Součástí projednávaných změn je také jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč. Nárok by podle návrhu měli mít příjemci důchodů přiznaných před 1. lednem 2027, a to včetně starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů.
Příspěvek by měl být vyplácen automaticky, bez nutnosti podávat žádost. Při souběhu více důchodů by náležel pouze jednou. Jeho výplata se předpokládá nejdříve v březnu 2027, konkrétní termín však bude záviset na datu účinnosti zákona.
Kdy by změny mohly začít platit?
Většina navrhovaných opatření počítá s účinností od 1. ledna 2027. Některé změny, zejména nové zvyšování důchodů pracujících seniorů, mají nastoupit až v roce 2028. V tuto chvíli však stále jde o legislativní návrh. O jeho konečném znění rozhodne až Poslanecká sněmovna ve třetím čtení a následně další ústavní kroky. Do té doby nelze považovat navrhované změny za definitivně schválené.