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Důchodová novela míří do finále. Seniorům přináší bonus 2000 i nové zvyšování penzí

Jana Knížková
Dnes
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Na lavičce v parku sedí pár v důchodovém věku. Muž i žena se usmívají. Muž má na hlavě bílý klobou a drží v ruce hůl.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Změny v důchodovém systému se opět posouvají blíže k realizaci. Vládní novela zákona o důchodovém pojištění prošla v Poslanecké sněmovně druhým čtením a míří k závěrečnému hlasování. Pokud legislativní proces proběhne podle předpokladů, od roku 2027 by se mohly začít uplatňovat nové mechanismy zvyšování důchodů a další opatření zaměřená na podporu seniorů.
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Důchodová novela, kterou vláda předložila Poslanecké sněmovně v červenci 2026, se posunula do další fáze legislativního procesu. Poslanci dokončili jeho druhé čtení. Konečná podoba zákona však zatím není uzavřena. 

Změny, které novela přináší

Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří především úprava zvyšování důchodů ve vyšším věku, nové nastavení valorizace pracujících starobních důchodců a jednorázová finanční podpora v roce 2027.

Vyšší důchody pro seniory od 80 let

Novela počítá s pravidelným navyšováním procentní výměry důchodu v závislosti na dosaženém věku. Nově by se důchod zvyšoval o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.

Oproti současnému systému, který počítá s navýšením o 1000 Kč v 85 letech a o 2000 Kč ve 100 letech, by si polepšili zejména osmdesátníci, devadesátníci a lidé ve věku 95 let. 

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Výhodnější zvyšování důchodů při pokračování v práci

Další změna se týká lidí, kteří i po přiznání starobního důchodu pokračují ve výdělečné činnosti. Od roku 2028 by se jim měla procentní výměra důchodu zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok práce při současném pobírání důchodu v plné výši.

Zachována má zůstat také sleva na pojistném ve výši 6,5 % z výdělku, kterou mohou pracující důchodci využívat již nyní. Cílem opatření je posílit motivaci seniorů zůstávat na trhu práce. 

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Jednorázový příspěvek 2000 Kč

Součástí projednávaných změn je také jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč. Nárok by podle návrhu měli mít příjemci důchodů přiznaných před 1. lednem 2027, a to včetně starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů.

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Příspěvek by měl být vyplácen automaticky, bez nutnosti podávat žádost. Při souběhu více důchodů by náležel pouze jednou. Jeho výplata se předpokládá nejdříve v březnu 2027, konkrétní termín však bude záviset na datu účinnosti zákona. 

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Kdy by změny mohly začít platit?

Většina navrhovaných opatření počítá s účinností od 1. ledna 2027. Některé změny, zejména nové zvyšování důchodů pracujících seniorů, mají nastoupit až v roce 2028. V tuto chvíli však stále jde o legislativní návrh. O jeho konečném znění rozhodne až Poslanecká sněmovna ve třetím čtení a následně další ústavní kroky. Do té doby nelze považovat navrhované změny za definitivně schválené.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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