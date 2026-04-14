Důležitý dokument pro seniory. Kdy budete potřebovat potvrzení o důchodu

V běžné praxi nastávají situace, kdy je potřeba oficiálně prokázat, jak vysoký důchod člověk pobírá a jakého je typu. Jedná se například o chvíle, kdy se posuzuje nárok na různé sociální dávky, příspěvky nebo jiné formy podpory, případně při jednání s bankami či jinými institucemi.
Takový dokument vydává Česká správa sociálního zabezpečení a má charakter úředního potvrzení, které přesně stanovuje výši a druh vypláceného důchodu, včetně případných doplňkových složek, které jsou vypláceny společně s penzí.
Oficiální doklad pro úřady i instituce
Potvrzení slouží jako standardní způsob, jak doložit příjem z důchodu. Úřady ho mohou vyžadovat zejména při rozhodování o sociálních dávkách nebo příspěvcích, ale využívají ho také banky při posuzování finanční situace klienta.
Doklad poskytuje přesné a závazné informace, které nelze nahradit pouhým sdělením nebo neoficiálním výpisem.
Jak potvrzení získat
O vystavení potvrzení je možné požádat přes ePortál ČSSZ. Žadatel si může zvolit způsob doručení. Poštou, do datové schránky nebo osobně.
Standardní lhůta pro vystavení a doručení je až 30 dnů od podání žádosti, proto je vhodné s tímto časovým rámcem počítat.
Online přehled nestačí jako doklad
K dispozici je také online služba, která umožňuje rychlý přehled o výši a druhu důchodu. Ta je ale určena pouze pro informaci a nelze ji použít jako oficiální potvrzení pro úřady nebo jiné instituce.
Jak lze důchod prokázat i jinak
V některých případech není nutné žádat o potvrzení. Výši důchodu lze doložit také například:
- výplatním stvrzením při zasílání důchodu poštou
- výpisem z bankovního účtu při bezhotovostní výplatě