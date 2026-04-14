Důležitý dokument pro seniory. Kdy budete potřebovat potvrzení o důchodu

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Mnoho seniorů potřebuje v praxi doložit, jak vysoký důchod a jaký druh důchodu pobírají. Nejčastěji se s tím setkají například při žádosti o sociální dávky nebo příspěvky na bydlení. Právě k tomu slouží oficiální potvrzení o výši a druhu důchodu.

V běžné praxi nastávají situace, kdy je potřeba oficiálně prokázat, jak vysoký důchod člověk pobírá a jakého je typu. Jedná se například o chvíle, kdy se posuzuje nárok na různé sociální dávky, příspěvky nebo jiné formy podpory, případně při jednání s bankami či jinými institucemi.

Takový dokument vydává Česká správa sociálního zabezpečení a má charakter úředního potvrzení, které přesně stanovuje výši a druh vypláceného důchodu, včetně případných doplňkových složek, které jsou vypláceny společně s penzí.

Oficiální doklad pro úřady i instituce

Potvrzení slouží jako standardní způsob, jak doložit příjem z důchodu. Úřady ho mohou vyžadovat zejména při rozhodování o sociálních dávkách nebo příspěvcích, ale využívají ho také banky při posuzování finanční situace klienta.

Doklad poskytuje přesné a závazné informace, které nelze nahradit pouhým sdělením nebo neoficiálním výpisem.

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Jak potvrzení získat

O vystavení potvrzení je možné požádat přes ePortál ČSSZ. Žadatel si může zvolit způsob doručení. Poštou, do datové schránky nebo osobně.

Standardní lhůta pro vystavení a doručení je až 30 dnů od podání žádosti, proto je vhodné s tímto časovým rámcem počítat.

Online přehled nestačí jako doklad

K dispozici je také online služba, která umožňuje rychlý přehled o výši a druhu důchodu. Ta je ale určena pouze pro informaci a nelze ji použít jako oficiální potvrzení pro úřady nebo jiné instituce.

Jak lze důchod prokázat i jinak

V některých případech není nutné žádat o potvrzení. Výši důchodu lze doložit také například:

  • výplatním stvrzením při zasílání důchodu poštou
  • výpisem z bankovního účtu při bezhotovostní výplatě
Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

