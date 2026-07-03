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Dva červencové svátky před námi. Jak budou mít obchody otevřeno?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Autor: Karel Choc, Internet Info, podle licence: Rights Managed
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Před námi jsou dva červencové svátky a vyvstává tak tradiční otázka, zda mohou zůstat obchody otevřené.
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V obou případech nyní platí, že obchody mohou zůstat otevřené. Do konce roku 2026 bude ale ještě prodej během několika svátků zakázán.

Co se dozvíte v článku
  1. Během červencových svátků lze prodávat
  2. Platí celá řada výjimek
  3. Lidovci chtějí zákaz prodloužit i na další dny, ODS chce zákon zcela zrušit

Během červencových svátků lze prodávat

Blíží se dva červencové svátky, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července) a Den upálení mistra Jana Husa (6. července). První svátek připadá na neděli, druhý na pondělí. U obou nicméně platí stejná pravidla a obchody mohou zůstat otevřené. 

Platí celá řada výjimek


Zákon o prodejní době se nevztahuje na obchody s prodejní plochou pod 200 metrů čtverečních, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních, ale také prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště či nádraží, autobusové zastávky, a v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Od roku 2019 se zákaz netýká ani velkoobchodů.

Do velikosti prodejní plochy se započítává celková plocha, kam zákazníci mají přístup včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a dále plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Kdy mají obchody dle zákona zavřeno?

  • 1. ledna – Nový rok
  • Velikonoční pondělí
  • 8. května – Den vítězství
  • 28. září – Den české státnosti
  • 28. října – Den vzniku samostatného Československa
  • 24. prosince – otevírací doba jen do 12 hodin
  • 25. prosince – 1. svátek vánoční
  • 26. prosince – 2. svátek vánoční


Pokud dojde k porušení zákazu prodeje, hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun. Jestliže se jedná o opakované porušení, je možné dostat pokutu až 5 milionů korun.

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Lidovci chtějí zákaz prodloužit i na další dny, ODS chce zákon zcela zrušit

Je ovšem možné, že zákon se bude měnit. Opoziční lidovci totiž předložili před několika dny novelu, která zákaz prodeje rozšiřuje na všechny svátky. Chceme konečně nastavit jednoduchá, srozumitelná a předvídatelná pravidla pro zaměstnance, obchodníky i zákazníky. Dnes totiž lidé často nevědí, o kterém státním svátku jsou obchody otevřené a o kterém zavřené. Náš návrh tento zmatek odstraňuje a sjednocuje pravidla, napsal na síti X poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, který návrh spolupředložil. 

Ve Sněmovně se ale již delší dobu nachází také návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě také zpřehledňuje, a to tím, že ho ruší. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko. Podobný návrh předložili občanští demokraté i v předchozím volebním období a přestože ODS měla premiéra a z vlády i nejvíce poslanců, návrh nebyl ve Sněmovně ani projednán.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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