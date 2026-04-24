Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?

Zatímco 1. května mohou obchody zůstat otevřené, 8. května musí zavřít.
Dva květnové svátky a během každého je situace jiná
Blíží se dva květnové svátky, Svátek práce (1. května) a Den vítězství (8. května). Oba svátky letos připadají na pátek. V případě 1. května nejde o svátek, během kterého musí obchody zavřít a ty tak mohou zůstat otevřené. Stejně tak budou moci lidé nakoupit v průběhu víkendových dnů.
Jiná situace je ale u svátku 8. května, během kterého musejí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřené.
Platí celá řada výjimek
Zákon o prodejní době se nevztahuje na obchody s prodejní plochou pod 200 metrů čtverečních, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních, ale také prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště či nádraží, autobusové zastávky, a v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Od roku 2019 se zákaz netýká ani velkoobchodů.
Do velikosti prodejní plochy se započítává celková plocha, kam zákazníci mají přístup včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a dále plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.
Kdy mají obchody dle zákona zavřeno?
- 1. ledna – Nový rok
- Velikonoční pondělí
- 8. května – Den vítězství
- 28. září – Den české státnosti
- 28. října – Den vzniku samostatného Československa
- 24. prosince – otevírací doba jen do 12 hodin
- 25. prosince – 1. svátek vánoční
- 26. prosince – 2. svátek vánoční
Pokud dojde k porušení zákazu prodeje, hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun. Jestliže se jedná o opakované porušení, je možné dostat pokutu až 5 milionů korun.
Poslanci ODS chtějí zákon zrušit
Ve Sněmovně se nachází návrh novely z pera opozičních poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě ruší. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko. Podobný návrh předložili občanští demokraté i v předchozím volebním období a přestože ODS měla premiéra a z vlády i nejvíce poslanců, návrh nebyl ve Sněmovně ani projednán.