Dva roky pandemie a omezení, počet OSVČ hlavních ale překvapivě rekordně vzrostl

Oproti konci roku 2020 přibylo 23 tisíc OSVČ hlavních, což je nejvyšší meziroční nárůst za posledních 12 let. Počty OSVČ vedlejších se naopak, jak se zdá, blíží svému vrcholu. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které zpracoval server Podnikatel.cz.

Počet OSVČ hlavních rekordně vzrostl

Jak ukazují data (ČSSZ), ke konci roku 2021 v Česku podnikalo 634 205 OSVČ hlavních, což je o 23 tisíc více než před rokem. Oproti rekordnímu roku 2011 sice úřady registrují o 16 tisíc méně OSVČ hlavních, loňský meziroční nárůst byl však rekordní. Tolik OSVČ hlavních nepřibylo za posledních 12 let.

Množství OSVČ se tak zvýšilo navzdory pandemii a opatřením, která trvají prakticky již dva roky. Celkově v ČR aktuálně podniká o 36 tisíc OSVČ hlavních víc než na konci posledního předpandemického roku 2019.

Počet OSVČ OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem K 31. 12. 2021 634 205 443 891 1 078 096 K 31. 12. 2020 611 383 439 796 1 051 179 K 31. 12. 2019 598 086 433 279 1 031 365 K 31. 12. 2018 590 705 420 650 1 011 355 K 31. 12. 2017 582 226 409 218 991 444 K 31. 12. 2016 577 818 403 537 981 355 K 31. 12. 2015 578 544 397 408 975 952 K 31. 12. 2014 586 112 386 244 972 356 K 31. 12. 2013 602 395 374 833 977 228 K 31. 12. 2012 627 596 366 492 994 088 K 31. 12. 2011 649 990 351 774 1 001 764 K 31. 12. 2010 640 406 336 663 977 069 K 31. 12. 2009 648 941 306 718 955 659

Zdroj: ČSSZ

OSVČ vedlejších zůstává stabilně okolo 444 tisíc

OSVČ vedlejších k 31. prosinci 2021 v ČR působilo 443 891. Oproti předloňskému konci roku jde o nárůst o 4 tisíce, a oproti konci roku 2011 je to dokonce o 92 tisíc více. Ačkoli přibylo i OSVČ vedlejších, jejich množství se zvyšuje stále méně a v posledních několika čtvrtletích zůstává stabilně okolo 444 tisíc.

Psali jsme: Počet OSVČ v Česku je opět rekordní, nejvíce jich přibylo ve Středočeském kraji

Celkově ke konci roku 2021 v ČR podnikalo 1 078 096 OSVČ, což je o 27 tisíc více než před rokem. Oproti rekordnímu konci loňského září je to jen o 2 tisíce OSVČ méně. Jak navíc ukazují dlouhodobá data, jde o tradiční sezónní výkyv. Na konci roku je vždy počet OSVČ nižší v porovnání s letními měsíci v roce. Je to způsobeno hlavně tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují nebo přerušují činnost. Během léta zase počty zvyšují sezónní práce.

Kdo je OSVČ vedlejší

Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

vykonávala zaměstnání.

měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.

měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.

vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.

byla nezaopatřeným dítětem.

Nestojí za nárůstem švarcsystém?

Zůstává nicméně otázkou, zda za nárůstem OSVČ hlavních nestojí částečně i tzv. švarcsystém, jelikož tlak na jeho využití v koronakrizi zesílil. Už v minulých letech odborníci upozorňovali, že kvůli vysokým nákladům práce se pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem často transformují do smluv mezi odběratelem konkrétní služby a jejím dodavatelem.

Podle Hospodářské komory ČR (HK ČR) to někdy má podobu jasného porušení zákoníku práce, jindy je to hůře prokazatelné obcházení zákona, často je to ale i nejen formálně právně vyprecizovaná transformace vztahu, ale i z hlediska obsahové kvality zcela jiný vztah, kdy se obě zúčastněné strany vědomě a korektně čehosi zříkají, aby cosi jiného získaly. Sotva lze předpokládat, že by nejistoty spojené s pandemií zatraktivňovaly drobné podnikání. Řada OSVČ měla existenční problémy, které řešila čerpáním státního kompenzačního bonusu. Problémy měli a mají zaměstnavatelé, kteří v rámci úsporných opatření mohli namísto standardních zaměstnaneckých smluv a dohod přejít ke spolupráci s drobnými dodavateli v postavení OSVČ, uvedl před časem serveru Podnikatel.cz Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR.