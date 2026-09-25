Dva tisíce pro důchodce rozbouřily sítě: „Úplatek před volbami,“ zní z diskusí

Schválení jednorázového příspěvku ve výši 2 000 korun pro důchodce okamžitě zažehlo plamenné debaty na sociálních sítích. Zatímco vláda novinku prezentuje jako pomoc seniorům vedle pravidelné valorizace, lidé v diskusích neskrývají skepsi.
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„Děláte z nás nenáviděnou skupinu,“ píší na Facebooku
O příspěvku informovalo například Ministerstvo práce a sociálních věcí na svém facebookovém profilu. Tam doplnili, že nárok budou mít příjemci starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů.
U příspěvku se objevilo přes tisíc komentářů. „Jako přál bych důchodcům důchody klidně 50 000 Kč, ale když se musí republika (nejen kvůli tomu) zadlužovat, tak mi to nepřijde jako správný krok. A je jedno, kdo tam zrovna sedí, budu kritizovat každou vládu, která zanechá takovou sekeru,“ zní jeden z nich. „Děláte z důchodců ohroženou a nenáviděnou skupinu,“ myslí si jeden uživatel. „Zbytečné, na to jaký máme schodek, tak tohle si mohli odpustit, důchodce to nevytrhne,“ přidává další.
Jiná uživatelka to důchodcům přeje, protože tu po sobě hodně zanechají. Ale tohle jí přijde jako výkřik do tmy, který u těch s velmi malým důchodem nic moc neřeší, 2 tisíce jednorázově. „Akorát ucpávání huby k tomu, co zbytečně naslibovali na úkor budoucnosti. Zřejmě lepší, než řešit opravdu kvalitu života těm, co si to zaslouží,“ doplnila. „Jsem invalidní důchodce, ale byla bych raději, aby příspěvek dostaly matky samoživitelky, ty to mají v téhle době hodně těžké…,“ píše jiná uživatelka.
Důchodci dostanou víc, než ukazuje valorizace. K penzi přijde ještě vysoký příplatek
Dva tisíce na charitu i přirovnání k „rouškovnému 2.0“
Na sociální síti X někteří uživatelé přepočítávají, co by za tento příspěvek bylo možné pořídit, jiní přiznávají, že peníze pošlou na dobrou věc. „Drazí důchodci, ve svém věku nepotřebujete jednorázový úplatek. Potřebujete kvalitní a dostupné zdravotnictví. Za těch 5,6 MILIARD, co teď dostanete, abyste volili Babiše, mohl tenhle stát postavit jednu plně vybavenou nemocnici. Kterou jednou potřebovat budete. Vaše volba,“ píše jeden uživatel. „Premiér této země se pokusil uplatit důchodce částkou, za kterou by Ostrava pořídila dvoje Bazaly,“ přidává další.
V součtu mluvíme v případě jednorázových 2 000 Kč přibližně o 5,5–6 miliardách korun ze státního rozpočtu.— Adam Wollný (@adam_wollny) September 21, 2026
To je…
🏫 zhruba 12 nových základních škol za 500 mil. Kč
🏟️ přibližně 40 sportovních hal za 150 mil. Kč
🏠 kolem 1 200 obecních bytů za 5 mil. Kč
🚒 přibližně 600 nových… https://t.co/kmJt97MtxW
„Ani nevíte, jak se mi tyhle příspěvky čtou jako důchodkyni těžko, i když jim rozumím. Minulý předvolební dárek 5000 od AB jsem poslala slečně z DD, která ”vyrážela” do samostatného života. Teď dostane 2000 Dárek pro Putina. V mém okolí jsou samí rozumní důchodci, ale vím, statistiky,“ přiznává důchodkyně na X. „Jen informace: Ano, jsem dědek. Žiju z předdůchodu, za půl roku jsem regulérní starobní důchodce. Ale nikdy, NIKDY nepodpořím tu svoloč, co tam teď je. Neházejte mě do jednoho pytle. Dík,“ dodává jiný uživatel.
Co tak kolem sebe čtu, hodně lidí v důchodu, ten nesmyslný dáreček v hodnotě 2000 Kč, pošlou na nějaký smysluplný projekt. Ukrajina, Dárek pro Putina, psí a kočičí útulky, sbírky na Donio.— ↝𝓓𝓲𝓽𝓪 ↜ (@DitkaDoditka) September 23, 2026
Díky, za takové lidi. 🙏🍀
Babiši @AndrejBabis , tohle ti úplně nevyšlo. 🖕
„Juchelkovi v nestřežené chvíli začala radit Jana Maláčová, nebo jak si mám tohle rouškovné 2.0 vyložit?“ ptá se uživatelka a další přidává dotaz v podobném duchu: „Měl bych takovou až plytkou otázku. Kde na to vezmeme peníze?“
Na email volby@mv.gov.cz (řeď. Jírovec) jsem odeslala stížnost na protiprávní úplatek pro důchodce ze strany Strakovky před volbami. Jsem zvědavá, zda někdo odpoví.— Michaila Džakovová (@MDzakovova) September 22, 2026
„Nárůst důchodů o 304 Kč. Nejnižší za posledních 10 let. K tomu 2000 Kč jednorázový příspěvek. Tak vypadá realizace hesla Andrej Babiš „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“. Takhle si z důchodců nevystřelil ještě nikdo. A hlavně si to musí vzpomenout ve volební místnosti,“ zmiňuje v závěru další uživatel.