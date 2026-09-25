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Dva tisíce pro důchodce rozbouřily sítě: „Úplatek před volbami,“ zní z diskusí

Jana Langerová
Dnes
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Seniorka má radost, že dostala peníze
Autor: Shutterstock
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Na začátku tohoto týdne vláda schválila novinky, mezi které patřil kromě pravidelného zvýšení důchodů také jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun pro důchodce. Na sociálních sítích zní kritika jak od mladší generace strachující se o státní dluh, tak od samotných důchodců.
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Schválení jednorázového příspěvku ve výši 2 000 korun pro důchodce okamžitě zažehlo plamenné debaty na sociálních sítích. Zatímco vláda novinku prezentuje jako pomoc seniorům vedle pravidelné valorizace, lidé v diskusích neskrývají skepsi. 

Co se dozvíte v článku
  1. „Děláte z nás nenáviděnou skupinu,“ píší na Facebooku
  2. Dva tisíce na charitu i přirovnání k „rouškovnému 2.0“

„Děláte z nás nenáviděnou skupinu,“ píší na Facebooku

O příspěvku informovalo například Ministerstvo práce a sociálních věcí na svém facebookovém profilu. Tam doplnili, že nárok budou mít příjemci starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů.

U příspěvku se objevilo přes tisíc komentářů. „Jako přál bych důchodcům důchody klidně 50 000 Kč, ale když se musí republika (nejen kvůli tomu) zadlužovat, tak mi to nepřijde jako správný krok. A je jedno, kdo tam zrovna sedí, budu kritizovat každou vládu, která zanechá takovou sekeru,“ zní jeden z nich. „Děláte z důchodců ohroženou a nenáviděnou skupinu,“ myslí si jeden uživatel. „Zbytečné, na to jaký máme schodek, tak tohle si mohli odpustit, důchodce to nevytrhne,“ přidává další.

Jiná uživatelka to důchodcům přeje, protože tu po sobě hodně zanechají. Ale tohle jí přijde jako výkřik do tmy, který u těch s velmi malým důchodem nic moc neřeší, 2 tisíce jednorázově. „Akorát ucpávání huby k tomu, co zbytečně naslibovali na úkor budoucnosti. Zřejmě lepší, než řešit opravdu kvalitu života těm, co si to zaslouží,“ doplnila. „Jsem invalidní důchodce, ale byla bych raději, aby příspěvek dostaly matky samoživitelky, ty to mají v téhle době hodně těžké…,“ píše jiná uživatelka.

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Dva tisíce na charitu i přirovnání k „rouškovnému 2.0“

Na sociální síti X někteří uživatelé přepočítávají, co by za tento příspěvek bylo možné pořídit, jiní přiznávají, že peníze pošlou na dobrou věc. „Drazí důchodci, ve svém věku nepotřebujete jednorázový úplatek. Potřebujete kvalitní a dostupné zdravotnictví. Za těch 5,6 MILIARD, co teď dostanete, abyste volili Babiše, mohl tenhle stát postavit jednu plně vybavenou nemocnici. Kterou jednou potřebovat budete. Vaše volba,“ píše jeden uživatel. „Premiér této země se pokusil uplatit důchodce částkou, za kterou by Ostrava pořídila dvoje Bazaly,“ přidává další.

„Ani nevíte, jak se mi tyhle příspěvky čtou jako důchodkyni těžko, i když jim rozumím. Minulý předvolební dárek 5000 od AB jsem poslala slečně z DD, která ”vyrážela” do samostatného života. Teď dostane 2000 Dárek pro Putina. V mém okolí jsou samí rozumní důchodci, ale vím, statistiky,“ přiznává důchodkyně na X. „Jen informace: Ano, jsem dědek. Žiju z předdůchodu, za půl roku jsem regulérní starobní důchodce. Ale nikdy, NIKDY nepodpořím tu svoloč, co tam teď je. Neházejte mě do jednoho pytle. Dík,“ dodává jiný uživatel.

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„Juchelkovi v nestřežené chvíli začala radit Jana Maláčová, nebo jak si mám tohle rouškovné 2.0 vyložit?“ ptá se uživatelka a další přidává dotaz v podobném duchu: „Měl bych takovou až plytkou otázku. Kde na to vezmeme peníze?“

„Nárůst důchodů o 304 Kč. Nejnižší za posledních 10 let. K tomu 2000 Kč jednorázový příspěvek. Tak vypadá realizace hesla Andrej Babiš „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“. Takhle si z důchodců nevystřelil ještě nikdo. A hlavně si to musí vzpomenout ve volební místnosti,“ zmiňuje v závěru další uživatel.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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