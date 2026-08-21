Nová povinnost pro e-shopy, budou muset mít tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Počítá s tím novela, která transponuje evropskou směrnici a kterou tento týden schválil Senát.
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E-shopy budou muset mít tlačítko pro odstoupení
Senát schválil tento týden novelu, kterou se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku a která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU. Jednou z věcí, která se mění, je i oblast odstoupení od smlouvy sjednané na dálku v online rozhraní. Půjde o novinku, která se bude vztahovat na všechny obchodníky (podnikatele), tj. na jakýkoli online prodej zboží nebo služeb.
Aktuálně platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Pokud e-shop spotřebitele nepoučí o právu odstoupit od smlouvy, prodlužuje se lhůta na jeden rok. Zároveň platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nicméně není povinností.
Nově budou mít e-shopy (a další online podnikatelé) za povinnost nabídnout zákazníkům možnost odstoupit od smlouvy, kromě jiných způsobů, také přímo na svém webu, a to prostřednictvím tzv. tlačítka pro odstoupení od smlouvy (či obdobným ovládacím prvkem pro odstoupení od smlouvy). Tlačítko bude muset být zobrazeno výrazným způsobem, snadno přístupné, dostupné nepřetržitě po celou lhůtu pro odstoupení od smlouvy a bude muset být označeno snadno čitelným nápisem „Odstoupit od smlouvy“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.
Co má jít snadno vyplnit
V prohlášení o odstoupení od smlouvy pak má mít spotřebitel možnost snadno vyplnit nebo potvrdit
- své jméno,
- údaje o smlouvě, od níž chce odstoupit,
- údaj o elektronickém prostředku pro zaslání potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy podle odstavce 5.
Aby se zabránilo nezamýšlenému uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, spotřebitel odstoupení potvrzuje prostřednictvím tlačítka pro potvrzení, které musí být opět čitelně označeno slovy „potvrdit odstoupení od smlouvy“ nebo stejně jednoznačnou formulací, dodává důvodová zpráva.
Poté, co zákazník pošle prohlášení o odstoupení od smlouvy, bude muset e-shop bez zbytečného odkladu potvrdit spotřebiteli v textové podobě prostřednictvím elektronického prostředku přijetí tohoto prohlášení, včetně jeho obsahu a data a času jeho odeslání spotřebitelem.
V souvislosti s tlačítkem vznikne e-shopům i informační povinnost a v rámci sdělení o právu na odstoupení od smlouvy budou muset spotřebitele informovat také o možnosti odstoupit od smlouvy prostřednictvím tlačítka pro odstoupení od smlouvy a o jeho umístění (např. hypertextovým odkazem).
Tlačítko musí být jednoduché nalézt
Cílem navrhovaných změn je umožnit spotřebiteli odstoupit od smlouvy stejně snadno, jako ji uzavřel.
Pro spotřebitele by mělo být snadné a jednoduché toto tlačítko nalézt a mít k němu přístup. Spotřebitel by například neměl mít povinnost provádět úkony za účelem nalezení tlačítka nebo přístupu k němu, jako například stáhnout si aplikaci, pokud prostřednictvím dané aplikace nebyla uzavřena dotčená smlouva. Podnikatel může usnadnit spotřebiteli přístup k tlačítku pro odstoupení například poskytnutím hypertextového odkazu, píše se v důvodové zprávě k zákonu.
Přesné umístění tlačítka (například, zda musí být na homepage) ale zákon neřeší a je tak možné, že v této oblasti dojde ke sporům mezi e-shopy a kontrolními orgány. Po nabytí účinnosti novely v lednu 2027 bude moci být chybějící, nefunkční nebo špatně umístěné tlačítko posouzeno jako přestupek podle zákona o ochraně spotřebitele. Následná pokuta pak může činit až pět milionů korun.