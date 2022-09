E-shopy nemají jasno o cenách energií, ani vládní pomoci. Jaká dělají opatření?

Dodavatelé zvyšují ceny

Jak na úvod říká Pavla Hobíková, PR manažer a tisková mluvčí Mall.cz, ke zdražování dochází v posledních dvou letech průběžně a promítla se do něj jak pandemická situace, zdražování námořní dopravy i vstupních surovin, růst cen obalového materiálu, tak i v současné době geopolitická situace a válka na Ukrajině. Dodavatelé nám nezmiňují konkrétní důvody navyšování cen, ale předpokládáme, že to vše se do současné vlny zdražování a rostoucích cen promítá, doplňuje.

Firma Comgate, která poskytuje platební brány a platební terminály, provedla průzkum mezi svými klienty z řad e-shopů napříč segmenty. Z něho vyplynulo, že co se týče obtíží u dodavatelů, zde dominuje téma navýšení cen a mezi další komplikace patří výpadky nebo omezení sortimentu nabízeného zboží, prodloužení dodacích lhůt nebo změna platebních a jiných obchodních podmínek dodavatelů. Navýšení cen zboží ze strany dodavatelů se týká všech kategorií e-shopů bez rozdílu s tím, že největší tlak je na obchody z oblasti elektroniky a elektrospotřebičů pro domácnost, drogerie a kosmetiky nebo auto-moto.

Graf týkající se obtíží u dodavatelů zboží Autor: Comgate, podle licence: Rights Managed

Fixní ceny energií nejsou samozřejmostí

Ve společnosti HP TRONIC provozující mimo jiné e-shop Datart mají v oblasti energií podobně jako domácnosti zajištěny s dodavateli fixní ceny. Nyní probíhá nákup energií na příští období, ale tyto samozřejmě nakupujeme za vyšší ceny, podotýká ředitel Petr Zavadil. Karel Klodner, ředitel e-shopu Lékárna.cz, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že oni s jejich dodavateli energií žádný fix nastavený nemají.

Mění se i ceny zboží?

Výše popsaný průzkum dále ukazuje, že největším důvodem pro navyšování prodejních cen e-shopů je růst velkoobchodních cen, růst cen dopravy a energií a také zdražování obalových materiálů nebo pronájem skladů. Náklady vzrostou každému v celém řetězci nákupu a prodeje. Takže i když je zvýšení cen pro zákazníka to poslední, co bychom si přáli, zřejmě se mu stejně jako ostatní nevyhneme. A nejen my, ale i naši dodavatelé zboží i služeb, dodává Karel Klodner.

V Datartu jim výše zmíněná fixace od dodavatelů energií umožnila udržet cenu zboží a služeb pro zákazníky na stávající úrovni. V Mall.cz pravidelně pracují s cenovými srovnávači s tím, že chtějí zákazníkům i nadále nabízet zboží za atraktivní ceny. Zároveň nemůžeme ignorovat zdražování všude kolem nás. S cenami pracujeme průběžně a úprava se dotkla několika kategorií, které jsou do České republiky dováženy, ale i těch, kde je česká výroba závislá na zahraničních subdodavatelích. K žádnému plošnému navyšování cen jsme nepřistoupili, popisuje Pavla Hobíková.





E-shopy provádí opatření

Podle Karla Klodnera v tomto okamžiku stále ještě bohužel neví přesně, na co se mají připravit. Monitorují proto situaci a zatím jen odhadují, že v rámci zdražení v oblasti elektřiny a energií mohou platit až třikrát víc než loni. Šetřit s energiemi bude v celé společnosti nutné, i my v největší lékárně na českém internetu se k šetření aktivně hlásíme a připravujeme vlastní úsporné aktivity, například snížení teploty v kancelářích a halách o 2 stupně Celsia, doplňuje. V HP TRONICu zavádí opatření ke snížení spotřeby energií, jako je například nastavení nižší teploty vytápění v kancelářích a ve skladech. Dlouhodobě také eliminují spotřebu elektrické energie využíváním úspornějších LED svítidel. Prověřujeme i možnost využití alternativních energetických zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely, kogenerační jednotky apod., prozradil Petr Zavadil.

V Mall.cz se jejich technologickou infrastrukturu snaží optimalizovat průběžně během celého roku, přičemž cílem je maximální snížení spotřeby energie a vody. Pozornost v tomto směru věnují jak kancelářským prostorům, tak distribučním centrům. V reakci na rostoucí ceny energií tak veškeré energetické toky v provozech i administrativních prostorách před nedávnem zrevidovali, a to od vytápění a osvětlení až po využití klimatizace a spotřebu vody. Naše kanceláře jsou vybaveny chytrým osvětlením, které svítí jen v nastavených časech. Mimo tyto časy se automaticky vypíná, aby nebylo v chodu v době, kdy ho nikdo nevyužívá. Klimatizaci máme nyní nastavenou na 23 stupňů s možností úpravy 3 stupňů, a to podle preference jednotlivých kolegů, popisuje Pavla Hobíková. Ta dále dodává, že na začátku letošního roku také kompletně vyměnili osvětlení v jejich distribučním centru v Jirnech u Prahy a nahradili tak klasická svítidla za svítidla typu LED. Tímto způsobem se nám podařilo dosáhnout úspory více než 40 %, přičemž plánujeme v podobných krocích pokračovat i nadále, upřesňuje.

Obchody potřebují mít jasno