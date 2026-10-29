EET 2.0 či Kobra 26 se samy neudělají. Chystá se nábor stovek nových úředníků

Noví úředníci by nicméně neměli vykonávat jen agendu EET 2.0. Půjde převážně o zaměstnance působící v kontrolních útvarech, kteří budou mít na starost kromě EET 2.0 i další kontrolní a související agendy finanční správy.
Co se dozvíte v článku
- Provoz EET 2.0 vyjde na stovky milionů korun
- Zda se budou najímat noví úředníci, není jisté, říkalo ministerstvo
- Najmou se stovky nových úředníků, říká nyní ministerstvo
- Jak se liší EET 2.0 od EET 1.0? Pusťte si video
- Noví úředníci vyjdou na 200 milionů korun
- Na kolik EET 2.0 vyjde podnikatele, ministerstvo nevyčíslilo
Provoz EET 2.0 vyjde na stovky milionů korun
Od roku 2027 odstartuje EET 2.0. Ministerstvo financí v důvodové zprávě odhadovalo, že systém přinese do veřejných rozpočtů 14 až 15 miliard korun ročně. Samotný provoz EET 2.0 však bude také něco stát. Náklady na straně státu vzniknou zejména z důvodu implementačních nákladů (aplikace, software, vybavení pro dohled, správní trestání, analýzy a informační podpory a vymáhání) a nákladů provozních (personální náklady, náklady na osobní vozidla, vystrojení a technické prostředky, bezpečnostní dohled a služby).
Ve zprávě RIA pak ministerstvo vyčíslilo, že na straně finanční správy budou iniciační náklady ve výši cca 200 mil. Kč (nejvyšší budou v roce 2026 cca 145 mil. Kč, v roce 2027 se sníží přibližně na třetinu a v roce 2028 budou cca 10 mil. Kč a do roku 2030 budou nulové). Průměrné běžné roční výdaje budou ve výši cca 250 mil. Kč. Roční personální výdaje předpokládalo ministerstvo ve výši cca 290 mil. Kč.
U celní správy ministerstvo očekávalo počáteční náklady ve výši 12,1 mil. Kč (zahrnující zejména osobní automobily, výstroj a technické vybavení, vzdělávání a ostatní technické náklady). Roční náklady personální včetně vstupních nákladů byly vyčísleny na 38,6 mil. Kč (37 pracovníků dohledu na subjekty a 2 pracovníci analýzy a informační podpory) a náklady trvalé (roční, provoz vozidel, ostatní provozní náklady, kontrolní nákupy, 8 let obnova automobilů, 5 let obnova technických prostředků) se předpokládaly ve výši 10,6 mil. Kč.
Zda se budou najímat noví úředníci, není jisté, říkalo ministerstvo
Při projednávání návrhu zákona nicméně ministerstvo tvrdilo, že poměrně vysoké personální náklady nutně neznamenají, že se budou najímat stovky nových úředníků.
Cílem RIA je zhodnotit administrativní nároky, bez ohledu na to, z jakých zdrojů budou pokryty. Údaje v RIA mají primárně zobrazovat, kolik funkčních míst má být na daný projekt případně alokováno, aby byla zajištěna jeho efektivita. Samotná RIA ale nijak neřeší, zda půjde o nově vytvořená funkční místa nebo funkční místa přesunutá z jiných agend, případně kombinace těchto způsobů. V tuto chvíli proto nelze sdělovat nějaké počty, vše totiž bude řešeno až v rámci diskusí ohledně návrhu státního rozpočtu na rok 2027 s tím, že samozřejmě podkladem budou i kalkulace uvedené v RIA, doplnil v dubnu serveru Podnikatel.cz David Polák z tiskového oddělení ministerstva financí.
Najmou se stovky nových úředníků, říká nyní ministerstvo
Jak ale nyní serveru Podnikatel.cz potvrdilo ministerstvo financí, stovky úředníků se nakonec skutečně budou najímat. V souvislosti s personálním a organizačním zajištěním agendy EET 2.0 bude ve finanční správě postupně zřízeno celkem 280 systemizovaných míst. S ohledem na postupný náběh agendy EET 2.0 a s tím související kapacitní potřeby je personální zajištění rozloženo do tří navazujících fází:
- K 1. říjnu 2026 bylo zřízeno 110 míst.
- K 1. lednu 2027 bude zřízeno dalších 110 míst.
- Ve třetí fázi, předpokládané k 1. červenci 2027, bude zřízeno zbývajících 60 míst.
Je však třeba zdůraznit, že zaměstnanci zařazení na těchto místech nebudou vykonávat výhradně agendu EET 2.0. Půjde převážně o zaměstnance působící v kontrolních útvarech, kteří budou vedle činností souvisejících s EET 2.0 vykonávat rovněž další kontrolní a související agendy finanční správy, včetně činností realizovaných v rámci projektu KOBRA 26. Z tohoto důvodu nelze počet zaměstnanců ani personální náklady jednoznačně přiřadit pouze k agendě EET 2.0, uvedla serveru Podnikatel.cz Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva financí.
Jak se liší EET 2.0 od EET 1.0? Pusťte si video
Noví úředníci vyjdou na 200 milionů korun
Co se týče personálních nákladů spojených se zřízenými místy v roce 2026, bude je možné vyčíslit až na základě jejich skutečné obsazenosti.
Pro rok 2027 se na tato místa počítá s prostředky na platy ve výši 153 mil. Kč. Po započtení povinných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a přídělu do FKSP činí celkové personální prostředky 206,3 mil. Kč, upřesnila Šárka Pavlasová.
U celní správy se pak problematice EET 2.0 bude podle ministerstva financí věnovat 40 stávajících celníků, kteří budou tuto agendu vykonávat společně s dalšími svěřenými agendami, tzn. nebude se jednat o výlučnou činnost v oblasti EET 2.0 a nevzniknou tak žádná nová systemizovaná místa s dalšími personálními náklady.
Na kolik EET 2.0 vyjde podnikatele, ministerstvo nevyčíslilo
Provoz EET 2.0 však nebude stát prostředky jen úřady, ale i samotné podnikatele. Budou si totiž muset obstarat vhodné pokladní zařízení nebo aktualizovat software stávajícího. Jaké budou celkové náklady podnikatelského sektoru, však ministerstvo v důvodové zpráva ani ve zprávě RIA nevyčíslilo. Když se EET rušilo, roční úspora nákladů podnikatelského sektoru byla odhadnuta na 1,5 mld. Kč.
Pro ty, kteří již mají zařízení, do kterého své tržby již zaznamenávají, se bude zpravidla jednat o náklad, který bude součástí běžné „maintenance“. V některých případech však bude nutné vynaložit určité náklady za „update“. Tyto náklady nelze paušalizovat a budou se lišit dle individuálního technického řešení poplatníka. Nicméně by měly být významně nižší než při původní evidenci tržeb. Nebude např. potřeba kvůli evidenci tržeb vybavovat pokladní zařízení tiskárnou pro tisk účtenky, čímž budou eliminovány související náklady, píše se v důvodové zprávě k nynějšímu návrhu.
V praxi se celkové náklady budou lišit:
- dle velikosti podnikatele,
- dle oboru činnosti (v některých segmentech může existovat určité specifikum výkonu, které může klást nadstandardní požadavky na zařízení – např. při prodeji pod „širým nebem“ existuje zpravidla zvýšený požadavek na odolnost zařízení),
- ve vazbě na předchozí vybavení podnikatele,
- podle požadavků na hardware a software ze strany podnikatele,
- podle toho, zda eviduje pomocí stávajícího vlastního zařízení (mobil, tablet, PC atd.), či zda potřebuje nové nebo speciální zařízení pro evidenci tržeb,
- podle toho, zda je plátcem DPH (popř. potřebuje vydávat účtenky a uvádět na ní údaje, např. dle zákona o ochraně spotřebitele),
- podle toho, jaký je počet transakcí,
- podle toho, zda se jedná o rychloobrátkový prodej apod.
Zejména pro menší subjekty bude připraveno k využití softwarové řešení/aplikace, které bude k dispozici zdarma. Pro toto řešení lze použít např. chytrý mobilní telefon, tablet nebo počítač s připojením k internetu – s ohledem na digitální rozvoj lze očekávat, že zařízením tohoto typu již dnes disponuje praktický každý podnikající, uzavřela důvodová zpráva.