EET 2.0: Kdy začne, koho se týká, co všechno se bude evidovat a jaké hrozí pokuty

Kdo bude muset tržby evidovat, které všechny platby budou do EET spadat, kdo bude moci získat výjimku a jaké sankce hrozí za porušení povinností? Přinášíme detailní přehled v otázkách a odpovědích.
Kdy EET 2.0 odstartuje?
EET 2.0 začne v lednu 2027. Povinnost evidovat tržby se bude týkat všech podnikatelů, kteří splní podmínky pro evidenci, najednou. Na rozdíl od původní EET se tedy nepočítá s postupným zaváděním. Oficiálně EET 2.0 odstartuje 1. ledna 2027, ministerstvo financí nicméně počítá s tím, že leden bude sloužit jako pilotní provoz a ostrý start nastane 1. února 2027.
Budou se v rámci EET 2.0 evidovat všechny platby?
Ne. Klíčovým pojmem EET 2.0 bude tzv. kontaktní platba. Evidence se bude týkat jen plateb, ke kterým dojde při osobním kontaktu se zákazníkem nebo které budou uskutečněny v provozovně. Půjde například o hotovostní platby, některé bezhotovostní platby, platby prostřednictvím virtuálních aktiv, šekem či směnkou a další obdobné formy plateb.
Kontaktní platbou může být za stanovených podmínek také hotovostní platba uskutečněná mimo osobní kontakt či provozovnu.
Co přesně znamená „kontaktní platba“?
Pro posouzení, zda jde o kontaktní platbu, budou rozhodující dva znaky:
- při úhradě dochází k osobní interakci,
- nebo je transakce uskutečněna v provozovně.
Stačí přitom splnit jeden z nich.
U plateb v provozovně ale musí existovat souvislost mezi objednáním či převzetím zboží nebo služby a platbou. Pokud například zákazník učiní objednávku přes e-shop pomocí svého mobilního telefonu a současně vydá příkaz k její úhradě, bude skutečnost, že se v té chvíli nachází v nějaké provozovně, relevantní pouze tehdy, pokud takto objednané zboží nebo službu v této provozovně v daném čase, kdy se v provozovně nachází, převezme či zkonzumuje. Objednává-li zboží nebo službu, které s danou provozovnou nesouvisí, nepůjde o kontaktní platbu.
Jak bude vypadat EET 2.0 a doprovodné daňové změny? Připravili jsme detailní přehled
Budou e-shopy muset evidovat všechny platby?
Ne. Právě podmínka kontaktní platby znamená, že se řada e-shopů EET vyhne. Online platby z účtu na účet, při kterých nedochází k osobnímu kontaktu se zákazníkem ani k relevantní platbě v provozovně, evidenci podléhat nebudou.
EET se nebude týkat ani běžných plateb faktur. To platí i v případě, kdy zákazník fakturu zaplatí například přímo v provozovně, aniž by o tom prodávající v okamžiku platby věděl.
Naopak platby kartou uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem budou do evidence spadat.
Budou muset podnikatelé evidovat platby kartou?
Ano, pokud půjde o platbu kartou při osobním kontaktu se zákazníkem nebo jinou platbu, která splní podmínky kontaktní platby. Ministerstvo financí se tak vrací k evidenci karetních transakcí. U původní EET přitom Ústavní soud platby kartou z evidence vyňal. Podle ministerstva se ale mezitím změnily podmínky a samotná bezhotovostnost platby už podle něj neznamená, že je transakce pro finanční správu dostatečně dohledatelná.
Začnou všichni podnikatelé evidovat tržby ve stejnou dobu?
Ano. EET 2.0 nemá mít několik vln jako původní systém. Pokud podnikatel splní podmínky pro evidenci, povinnost se ho bude týkat od začátku systému.
Jak rychle bude nutné tržbu zaevidovat?
Tržbu bude nutné zaevidovat nejpozději v okamžiku jejího uskutečnění. Podnikatel odešle údaje o tržbě finanční správě datovou zprávou, která bude autentizována certifikátem pro evidenci tržeb.
Zákon ale počítá i s technickými problémy. Pokud se při evidenci překročí podnikatelem nastavená mezní doba odezvy, bude možné data odeslat dodatečně. Musí tak učinit bezodkladně po odstranění problému, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby.
Budou existovat různé režimy EET?
Ne. EET 2.0 bude mít pouze jeden režim evidence. Výjimkou bude možnost některých nejmenších OSVČ využít systém označovaný jako EET OFF, který jim umožní se evidenci zcela vyhnout.
Kdo bude moci využít EET OFF?
EET OFF bude určen některým OSVČ v prvním pásmu paušální daně.
Podmínky budou:
- účast v prvním pásmu paušální daně,
- roční příjmy maximálně 1 milion Kč,
- placení měsíční paušální daně ve výši 1500 Kč a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Režim se během zdaňovacího období nebude měnit. Pokud podnikatel limit příjmů překročí, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Vyplatí se EET OFF nejmenším OSVČ?
Zpravidla ne. Přestože je režim prezentován jako možnost pro nejmenší podnikatele, při nízkých příjmech se paušální daň obecně nevyplatí, a to zvláště pro OSVČ vedlejší. Část z nich navíc ani do paušálního režimu vstoupit nemůže.
Podle propočtů vychází hranice výhodnosti při 40% výdajovém paušálu zhruba na 643 tisíc Kč příjmů ročně a při 60% paušálu na 950 tisíc Kč. U 80% paušálu se podle původního propočtu paušální daň v této souvislosti nevyplatí vůbec.
Které tržby budou z EET úplně vyňaty?
Zákon stanovuje poměrně široký seznam výjimek. Evidence se nebude týkat například některých tržeb státu a veřejných institucí, bank, pojišťoven, investičních společností či obchodníků s cennými papíry. Výjimky se týkají také některých specifických podnikatelských činností. Z evidence budou vyňaty například některé tržby z osobní železniční přepravy, letecké dopravy, poštovních služeb, hazardních her nebo energetiky.
Evidovat se nebudou ani tržby z prodejních automatů. Za stanovených podmínek se evidence vyhne také některým samoobslužným zařízením mimo provozovnu. Výjimku budou mít rovněž někteří nevidomí podnikatelé, pokud splní zákonem stanovené podmínky.
Z EET 2.0 budou vyňaty také tržby z provozování veřejných toalet a prodeje sladkovodních ryb v období od 18. do 24. prosince, pokud budou v dané provozovně v tomto období uskutečňovány pouze tyto tržby.
Které údaje bude podnikatel posílat finanční správě?
Do systému se budou posílat například:
- identifikační číslo poplatníka,
- označení evidenční jednotky,
- označení pokladního zařízení,
- pořadové číslo tržby,
- datum a čas uskutečnění tržby,
- celková částka tržby,
- identifikace datové zprávy.
V některých případech se budou posílat také údaje o platbách určených k následnému čerpání nebo zúčtování.
Budou muset podnikatelé zákazníkům vydávat účtenky?
Ne. EET 2.0 povinné vydávání účtenek neobsahuje, a to ani v elektronické podobě. Podnikatel tedy nebude muset zákazníkovi automaticky tisknout ani elektronicky posílat účtenku pouze proto, že tržbu zaevidoval.
Budou muset podnikatelé vyvěsit ceduli o EET?
Ani to už nebude povinné.Podnikatelé nebudou muset v provozovně vyvěšovat informační oznámení o tom, že evidují tržby.
Co musí podnikatelé před startem EET 2.0 udělat?
Podnikatel, kterého se EET týká, bude muset získat certifikát pro evidenci tržeb a nainstalovat jej do pokladního zařízení. Certifikáty bude možné získat prostřednictvím daňové informační schránky. Jejich počet se bude zpravidla odvíjet od počtu evidenčních jednotek, podnikatel ale bude moci jeden certifikát použít i pro více evidenčních jednotek.
Před získáním certifikátu bude podnikatel povinen prostřednictvím daňové informační schránky oznámit údaje o svých evidenčních jednotkách, pokud alespoň v jedné z nich uskutečňuje evidované tržby. Oznamovací povinnost se může týkat i jednotek, ve kterých podnikatel přijímá pouze neevidované tržby, pokud má současně jinou jednotku, kde evidované tržby uskutečňuje.
Co je evidenční jednotka?
Evidenční jednotkou může být například:
- provozovna nebo její samostatná funkční část,
- internetová stránka, její část nebo aplikace umožňující přístup ke zboží či službám,
- dopravní prostředek, v jehož rámci jsou poskytovány zboží nebo služby,
- samotný poplatník, pokud podniká mimo výše uvedené jednotky.
Které údaje bude podnikatel o evidenční jednotce oznamovat?
Půjde například o informace umožňující její identifikaci, její druh, převažující podnikatelskou činnost nebo informaci, zda se v ní uskutečňují evidované tržby. Pokud se některý z těchto údajů změní, bude nutné změnu oznámit. Oznámení musí podnikatel provést před první evidovanou tržbou po změně, nejpozději však do 15 dnů od jejího vzniku.
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
Jak budou finanční úřady EET kontrolovat?
Kontroly mají být založeny především na datové analytice. Finanční správa bude moci porovnávat podnikatele se subjekty, které podnikají ve stejném oboru a za obdobných podmínek. Pokud analytika odhalí významné odchylky, může následovat kontrola přímo u podnikatele.
Finanční správa bude mít i nadále možnost provádět kontrolní nákupy. Podle ministerstva by ale neměly být standardním nástrojem, nýbrž reakcí na konkrétní podezření či zjištěné nesrovnalosti.
Jak vysoká bude pokuta za porušení EET?
Maximální pokuta bude činit až 500 000 Kč. Stejný maximální limit se týká i některých porušení oznamovací povinnosti. Kromě sankcí podle zákona o evidenci tržeb se mohou v určitých případech uplatnit také sankce podle daňového řádu.
Dostanou podnikatelé za EET nějakou daňovou úlevu?
Ano. Vrací se sleva na evidenci tržeb. Základní výše slevy bude zpravidla 5000 Kč. Její skutečná výše ale může být nižší v závislosti na výši základu daně a uplatněné základní slevě na poplatníka. Slevu bude možné využít pouze jednou, a to v prvním zdaňovacím období, ve kterém podnikatel podle nové EET poprvé zaeviduje tržbu, kterou má povinnost evidovat.
Daňovou slevu 5000 Kč na EET budou moci využít jen OSVČ a navíc ne každá v plné výši
Bude existovat bezplatná aplikace pro EET?
Ano. Stát plánuje nabídnout vlastní bezplatnou aplikaci pro podnikatele, kteří nemají vlastní řešení a nechtějí za software pro EET platit.
Jak bude aplikace zdarma vypadat
Co se změní u spropitného v restauracích?
Spropitné bude za stanovených podmínek osvobozeno od daně z příjmů a pojistného. Osvobození se bude týkat zaměstnanců restaurací, kaváren a hospod, například číšníků, servírek, barmanů nebo kuchařů. Limit bude činit 7 % měsíčních tržeb restaurace.
Na podnikatele samotné se toto osvobození vztahovat nebude. Pokud spropitné obdrží OSVČ v rámci své samostatné činnosti, bude podléhat zdanění a pojistnému.
Bude se spropitné také evidovat v EET?
Ne. Ministerstvo financí potvrdilo, že osvobozené spropitné nebude podléhat ani EET. Podnikatel ale bude muset spropitné oddělit ve vlastní evidenci kvůli mzdové agendě a prokázání, že nebyl překročen limit 7 % měsíčních tržeb.
Co tedy EET 2.0 přinese v kostce?
Nejdůležitější rozdíl oproti původní EET spočívá v tom, že se nebude evidovat každá platba. Rozhodující bude především to, zda půjde o kontaktní platbu. Podnikatelé nebudou muset vydávat účtenky ani vyvěšovat informační oznámení. Naopak budou muset řešit certifikáty a oznamování evidenčních jednotek.
Současně se s návratem EET pojí rozsáhlý balík dalších daňových změn. Vrátí se například sleva na dani pro studenty a školkovné, u restaurací se změní spropitné a DPH na nealkoholické nápoje a firmám nově nastaví zdanění zaměstnaneckých benefitů.