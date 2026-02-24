Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto nebo miliony

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto nebo miliony

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
EET se vrací. Zjistěte, jak funguje elektronická evidence ve světě, kde s ní začali už v roce 1951 a proč se Česko inspirovalo v Chorvatsku.

Evidování tržeb v různých podobách funguje ve světě už desítky let a najdeme jej například pod termíny jako fiskalizace nebo online cash registers, případně online POS.

Co se dozvíte v článku
  1. Průkopníkem byla Itálie
  2. Účtenková loterie je velká motivace
  3. Chorvatsko jako zdroj inspirace
  4. Jak to vypadá v jiných státech?
  5. Co má u nás přinést EET 2.0?

Obecně ve světě existuje více modelů a přístupů. Mezi ty hlavní patří hardwarový, softwarový a digitální podpis. U prvního má v sobě pokladna zapečetěnou paměť, kterou nelze smazat. Softwarový model je založený na tom, že se každá transakce hned pošle na server státu. Oproti tomu se ve třetím případu nemusí účtenky posílat hned online, ale musí obsahovat unikátní kód. Tento systém využívá například Rakousko nebo Německo.

Průkopníkem byla Itálie

Jak uvádí Wikipedia, fiskalizace je systém navržený tak, aby se zabránilo podvodům maloobchodníků v maloobchodním sektoru. Zahrnuje používání speciálních registračních pokladen nebo softwaru pro přesné hlášení tržeb, což pomáhá předcházet daňovým únikům. První zemí, která zavedla fiskální zákon, byla Itálie, a to už v roce 1983. Tento zákon se týkal používání specifických fiskálních zařízení a jeho cílem bylo bojovat proti šedé ekonomice. Druhým státem bylo Řecko a tento model se postupně vyvinul až k dnešnímu digitálnímu systému.

Kořeny moderní fakturace a evidence vedou do Latinské Ameriky, kde státy jako je Chile, Brazílie a Mexiko zavedly tyto systémy. Podobně jako v Evropě byla důvodem vysoká míra šedé ekonomiky a potřeba efektivně vybírat daně bez nutnosti fyzických kontrol.

Účtenková loterie je velká motivace

Součástí první vlny EET v České republice byla i takzvaná účtenková loterie (Účtenkovka), která v určité podobě fungovala také na Slovensku. Její cílem byla motivace lidí, aby si říkali o účtenku. Loterii se jako první ve velkém proslavil Tchaj-wan už v roce 1951. Zavedl ji tehdejší ministr financí a byla označována názvem Uniform Invoice Lottery. Podle Wikipedie místní obyvatelé získávali účtenky za každý nákup u podniků s určitým měsíčním obratem. V důsledku loterie tehdy ministerstvo financí v daném roce vybralo v přepočtu 1,6 milionu dolarů, což představovalo 75% nárůst oproti loňskému roku.

Například v Itálii funguje účtenková loterie Lotteria degli scontrini od roku 2021 a jejím cílem je podporovat elektronické platby. Losování je rozděleno na roční, měsíční a týdenní a ceny mohou získat jak zákazníci, tak obchodníci. Nejvyšší výhrou v losování konajícím se jednou za rok je pět milionů eur.

Chorvatsko jako zdroj inspirace

Inspirací pro český model EET bylo Chorvatsko, které v roce 2013 zavedlo systém Fiskalizacija. Ten jako jeden z prvních v Evropě fungoval na principu zasílání dat v reálném čase na servery finanční správy. Základem byl zákon „o fiskalizaci v hotovostním provozu“ definující povinnosti, obsah účtenky i proces fiskalizace. Tento model přímo nespecifikuje zařízení, jaké je nutné používat a k evidování je tak možné využít jak registrační pokladny, tak mobilní telefon, notebook nebo stolní počítač. O systému se začalo mluvit v dubnu roku 2012 a v následujícím roce už byl využíván s tím, že byl zaváděn ve vlnách obdobně jako u nás.

Nově Chorvatsko zavádí povinné elektronické faktury. Zákon je označovaný jako Fiskalizace 2.0 a zavádí povinné e-faktury pro všechny podniky v rámci systému DPH. Jak v článku uvádí Ladislav Horák, ekonomický diplomat z Velvyslanectví ČR v Záhřebu, podle odhadu chorvatských úřadů má tato změna firmám ušetřit až 120 milionů eur ročně na administrativních nákladech. Chorvatsko chce zlepšit transparentnost, bojovat s šedou ekonomikou a modernizovat daňové hlášení. Změny přímo nepřinášejí žádné nové povinnosti pro spotřebitele. Zátěž je zcela na podnicích a podnikatelích, dodává.

Jak to vypadá v jiných státech?

Chorvatsko je inspirací pro českou verzi EET, ale ve světě i v Evropě najdeme různé přístupy ke kontrole tržeb a digitalizaci. Například rakouský systém fiskalizace byl zavedený v letech 2016/2017 a využívá kombinovaný model hardwaru a softwaru. Na Slovensku byl systém plošně spuštěn 1. července 2019 a v současnosti se rozšiřuje o další digitální funkce.

Maďarsko v roce 2014 zavedlo online pokladny a nyní chystá elektronické pokladny. Jejich nový software má umožnit vytvářet elektronické i papírové účtenky a je k dispozici ve dvou formátech. Buď může být začleněn do nové generace pokladen pro podniky, které musí vydávat strojově generované účtenky nebo bude dostupný v cloudu jako mobilní aplikaci. Plné zavedení systému elektronických účtenek je naplánováno na 1. září 2026, ale do 1. července 2028 má být možné stále používat stávající online pokladny.

V Portugalsku byl nový systém pro registraci a kontrolu faktur zaveden v roce 2013. Původně se daňové úřady soustředily na tři ekonomické oblasti: kavárny a restaurace, kadeřnictví a kosmetické salony a autoservisy. Posléze se tyto oblasti rozšířily a zahrnují například vzdělávání, zdravotnictví nebo bydlení. Součástí systému je i účtenková loterie a daňoví poplatníci zde ve snaze minimalizovat své daňové povinnosti a možná i vyhrát auto využívají tuto službu k deklarování svých příjmů. Mohou to dělat prostřednictvím webového prohlížeče, nebo různých mobilních aplikací poskytovaných daňovými úřady.

Jako stát s přísnějšími podmínkami může být vnímáno Polsko, které kombinuje fiskální a online pokladny s detailním reportováním DPH. Od letošního roku by zde navíc měly být povinné e-faktury v systému KSeF (Národní systém elektronických faktur). Jak na webu popisuje Matúš Kmeť z advokátní kanceláře AKKSP, podnikatelé působící v Polsku se musí připravit na nové požadavky týkající se vystavování a přijímání faktur. Novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty totiž zavádí povinnost vystavovat strukturované faktury a tyto požadavky se mohou týkat i zahraničních podnikatelů.

EET se vrátí od roku 2027, spolu s ní začnou platit i daňové úlevy Přečtěte si také:

EET se vrátí od roku 2027, spolu s ní začnou platit i daňové úlevy

Co má u nás přinést EET 2.0?

Elektronickou evidenci tržeb (EET) 2.0 představila ministryně financí Alena Schillerová ve středu 18. února s tím, že by měla začít platit od roku 2027. Jak jsme psali, oproti první verzi evidence například nebude nutné vydávat účtenky a bude i výjimka z EET pro některé OSVČ.

školení AI

Nová podoba evidence tržeb má mít tyto parametry:

  • kompatibilita s EET 1 (možnost využít a updatovat stávající zařízení)
  • účtenka dále pouze na vyžádání zákazníkem (žádná povinnost tisku kvůli EET)
  • minimální rozsah evidovaných údajů (ID poplatníka, datum, čas, pořadové číslo, provozovna a částka)
  • evidence i plateb kartou
  • daňové změny v oblasti slev na dani a DPH
  • osvobození spropitného od daní
  • bezplatné řešení finanční správy pro mobil, tablet i počítač určené pro nejmenší podnikatele
  • výjimka pro některé OSVČ s paušální daní při placení vyšší částky

Co přinese tato verze a jestli se opět inspiruje ve světě, ukáže až praxe v roce 2027.

