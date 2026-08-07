EET 2.0 sice odstartuje v lednu 2027, první měsíc ale půjde jen o pilotní provoz

Funkce EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně, včetně zpřístupnění možnosti generování pokladních certifikátů pro evidenci tržeb, by pak měly být k dispozici již od letošního listopadu. Ostrý provoz evidence tržeb má začít od února 2027.
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Technická dokumentace k EET byla zveřejněna
Návrh zákona o evidenci tržeb nyní čeká na projednání v Senátu. I kdyby jej však Senát Sněmovně vrátil, vládní koalice má dost hlasů na přehlasování senátního veta a nedá se tak očekávat, že by EET 2.0 nabrala nějaká zpoždění. Zákon o evidenci tržeb tak na 99 % nabyde účinnosti 1. ledna 2027. Podnikatelé se však nemusí obávat, že na ně hned na začátku nového roku naběhnou kontroly z finančních úřadů a začnou jim rozdávat pokuty. Finanční správa totiž počítá s tím, že během ledna půjde teprve o pilotní provoz.
V průběhu ledna 2027 mají podnikatelé prostor k případnému „doladění“ nastavení pokladního systému, tak aby plně vyhovovalo zákonným požadavkům na formát a strukturu datové zprávy obsahující údaje o evidované tržbě. V tomto měsíci se počítá s tzv. pilotním režimem projektu, který umožní ověřit fungování systému v praxi a včas řešit případné technické nebo provozní komplikace. Finanční správa se v tomto období zaměří především na metodickou podporu a pomoc podnikatelům se správným nastavením pokladních systémů, uvedla finanční správa na svém webu s tím, že ostrý provoz odstartuje až od února 2027.
Od listopadu bude možné generovat certifikáty
Stejně jako u první EET bude nutné i u EET 2.0 nainstalovat do pokladního zařízení certifikát, skrze který bude vlastní evidence tržeb prováděna. Certifikáty půjde získat prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+) od 1. listopadu. Počet certifikátů se zpravidla bude odvíjet od počtu evidenčních jednotek, které poplatník používá k činnosti, jež mu zakládá povinnost evidovat tržby. Bude nicméně i možnost mít jeden certifikát pro více evidenčních jednotek.
Od listopadu budou moct podnikatelé rovněž hlásit údaje o všech svých evidenčních jednotkách, pokud v nejméně jedné z nich uskutečňuje evidované tržby. Oznamovací povinnost se vztahuje pouze na poplatníky, kteří jsou povinni evidovat tržby. Bude-li podnikatelská činnost poplatníka segmentována do více evidenčních jednotek, z nichž pouze část naplní podmínky pro povinnou evidenci tržeb, uvede poplatník v rámci plnění oznamovací povinnosti veškeré evidenční jednotky.
Od července funguje testovací prostředí pro vývojáře
Už na začátku června zveřejnila finanční správa technické informace a dokumentaci k EET 2.0, které obsahují základní technické podklady potřebné pro přípravu a integraci systémů pro evidenci tržeb, která by měla odstartovat na začátku roku 2027. Technická dokumentace je k dispozici na adrese eet.gov.cz.
Na startu července pak finanční správa dala vývojářům pokladních systémů k dispozici testovací prostředí Playground pro EET 2.0. Playground slouží k testování služeb datového rozhraní při vývoji pokladních systémů a aplikací pro evidování tržeb a je přístupný na URL adrese https://pg.trzbyeet.gov.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v4.
Na uvedenou URL je možné odeslat testovací datovou zprávu s evidovanou tržbou a ověřit komunikaci pokladních systémů se systémem EET 2.0. Playground bude vracet potvrzovací datovou zprávu, popřípadě zprávu s uvedením zjištěné chyby.
Jaký je harmonogram EET?
Harmonogram a klíčové termíny projektu EET 2.0:
- 5. června 2026 - Zveřejnění technické dokumentace k EET 2.0 pro vývojáře pokladních zařízení a systémů.
- 23. června 2026 – Seminář pro vývojáře pokladních systémů v Praze.
- 1. července 2026 – Zpřístupnění testovacího prostředí Playground – příjmové strany evidence tržeb, pro vývojáře.
- 1. listopadu 2026 – Dostupnost funkcí EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně, včetně zpřístupnění možnosti generování pokladních certifikátů pro evidenci tržeb
- 1. prosince 2026 – Spuštění aplikace pro evidenci tržeb – MOJE EET, určené pro malé subjekty.
- 1. ledna 2027 – Zahájení běžného provozu systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá s pilotním režimem projektu.
- 1. února 2027 – Ostrý provoz EET 2.0.