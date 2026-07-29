Ekzém dcery ji přivedl k mydlářství. Vyrábí i mýdlo podle receptury staré 2000 let

Kateřina Almqvist je matkou čtyř dětí a zakladatelkou značky přírodních mýdel Mýdlovar, kterou vede v Hluboké nad Vltavou. K mydlářství ji přivedl ekzém, kterým trpěla jako miminko její první dcera. Běžné čisticí prostředky se pro citlivou dětskou pokožku nehodily, a tak si mýdla začala vyrábět sama. Značku Mýdlovar založila o šest let později, když se jí kromě dalších dvou dětí narodila i dvojčata a rodina hledala způsob, jak se uživit. Dnes má v nabídce na 25 druhů mýdel a kromě mydlářství se věnuje i psychoterapii.
Co se dozvíte v článku
- Od dětského ekzému ke společnému rodinnému podniku
- Čistě veganské složení a receptura stará dvě tisíciletí
- Vývoj vůní trvá měsíce, vzory připomínají míchání pudinku
- Spolupráce i po rozchodu a balanc v psychoterapii
- Tip na další příběh
Od dětského ekzému ke společnému rodinnému podniku
Historie mýdlařství sahá do starověku. Mýdlo tehdy nebylo určené pro osobní hygienu, ale k praní, a hlavně k léčebným účelům. Co bylo pro vás tím impulsem pustit se do výroby mýdla?
Tím impulsem bylo opravdu něco léčebného. Když se narodila první dcera, objevily se u ní potíže s ekzémem, a já jsem zjistila, že nějaký Persil nebo Ariel s miminkem namalovaným na krabici, který jsem měla jako prvomatka nachystaný, vůbec neodpovídá tomu, co je potřeba pro citlivou kůži dětí. Ani zdravou, a už vůbec ne nějak narušenou třeba ekzematickými potížemi.
Ze začátku jste vyráběla mýdlo jen pro svou rodinu. Kdy jste se rozhodla založit značku Mýdlovar?
To bylo o šest let později, kdy se mi narodila dvojčata k dalším dvěma dětem. Prostřední syn měl navíc postižení: nechodí, nemluví, je vážně postižený. Byly mu necelé dva roky, do toho se narodila dvojčata. Tři miminka najednou fakt nešlo zvládnout v jednom člověku, to si dodnes pamatuju.
Musela jsem manžela požádat, aby dal v práci výpověď a staral se o ně se mnou. Vymýšleli jsme, co budeme dělat, jak se budeme živit. On říkal: „Vždyť děláš ta mýdla, vždyť to mají lidi hrozně rádi.“ A z toho vznikl nápad, že to zkusíme nabídnout lidem. Bydleli jsme v malém městě a měli jsme pocit, že nám lidi budou chtít v naší situaci usnadnit ty první začátky, že si třeba nějaké mýdlo koupí a my se budeme moct starat o naše děti. A tak to taky bylo. Ze začátku to byl pokus, jak přežít rok, dva s miminky.
Kdy jste se rozhodla, že se to stane nejen vaším koníčkem, ale i celoživotní vášní?
Asi v momentě, kdy začaly chodit moc dobré reference na moje mýdla, kdy mi lidi začali psát. To je něco, co mě těší dodnes, že chodí řada e-mailů a zpráv, že je to nejlepší mýdlo, které kdy měli, že třeba měli suchou pokožku a teď už se nemusí natírat, a že jsou ta mýdla úžasná. Mám pocit, že lidi, kteří mají rádi tuhá mýdla, hodně ocení tu kvalitu, kterou jim dávám.
Řekla jsem si, že je budu dělat tak, jako když jsem je dělala pro naše děti, s využitím nejkvalitnějších surovin a bez jakékoli chemie. Takže i bez parfemace, která je vždycky taky nějak syntetická, a bez živočišných produktů, to bylo taky přání mých zákazníků, kteří chtěli, aby byly jen rostlinného původu. Tak jsem přestala používat třeba hovězí lůj, z kterého je jinak mýdlo moc dobré a šetrné na pokožku, ale udělali jsme z toho i takovou veganskou značku. Byly to asi fakt reference od zákazníků, kteří nás v tom hodně podporovali.
Čistě veganské složení a receptura stará dvě tisíciletí
Čím jsou vaše mýdla výjimečná?
Myslím, že je to ta receptura. V současné době máme v nabídce asi 25 mýdel a každé má jinou recepturu. Mýdlo se vždycky skládá zhruba ze 40 % z tuhých tuků, jako je kakaové máslo, bambucké máslo a kokosový olej, a z 60 % z tekutých olejů: meruňkového, konopného, mandlového, slunečnicového, řepkového.
Každý olej nebo pevný tuk, který se do mýdla dává, má jiné vlastnosti. Některé víc čistí, to je třeba kokos, proto je v pracím mýdle, které také máme. Kokosový olej má nejvíc čisticí schopnosti. Ale samozřejmě je pro pokožku taky vysušující. Máme širokou řadu mýdel, z nichž je každé vhodné na jinou pokožku, některá i na obličej. Ta z kokosu obsahují třeba jen do 5 % a jinak mají v sobě spíš tuky, které jsou zvláčňující a mají i hydratační vlastnosti.
Taky každé mýdlo má jiné procento nezmýdelněných tuků. Když máte tu kostku mýdla, tak 5 až 10 % z toho mýdla je opravdu kakaové máslo v nezmýdelněné podobě, takže se vlastně myjete, čistíte a zároveň se tak trochu, dá se říct, natíráte i tím olejem. Pro suchou pokožku je vhodné mýdlo, kde je víc procent necháno nezmýdelněných, a pro mastnější pokožku je zase vhodnější, aby tam těch tuků zůstalo málo, aby byly skoro všechny zmýdelněné a bylo tam víc kokosu, aby víc čistil a odmašťoval.
Ještě používáme kyselinu mléčnou, která je při výrobě dalším krokem navíc. V mýdle zreaguje na laktát, což je přesně ta složka, která je účinná a hydratační ve všech mýdlech, jež obsahují třeba kozí mléko. Tak to je právě ten laktát, ta kyselina mléčná a tu my tam dodáváme a necháváme ji tam taky zreagovat. Takže všechna ta mýdla jsou, jako kdyby byla i z kozího mléka, jsou fakt extra zvláčňující, a vlastně to nejde udělat víc pečujícím způsobem, než to děláme.
I když je to drahé, a vlastně i v současné době s ekonomickou krizí a se zdražujícími se surovinami bohužel i naše mýdla jsou čím dál méně profitující, v surovinách nechci jít dolů a zlevnit to. Radši bychom to opustili, než abychom museli slevovat z těch vysokých standardů.
Saháte po osvědčených recepturách, nebo zapojujete i vlastní fantazii, když vymýšlíte nový druh mýdla?
Receptury mám všechny vlastní, kromě vavřínového mýdla. Pochází ze Sýrie, říká se mu aleppské mýdlo, je v něm vavřín a olivový olej. Je to nápad, který v Sýrii vymysleli už před 2000 let, a funguje skvěle i na potíže s lupénkou, na svědící pokožku hlavy, na ekzémy, na akné i na opruzené zadečky miminek. Vavřínové mýdlo je takové nejvíc hojivé z naší řady, je to osvědčená tisíciletá receptura.
Jinak si recepty vymýšlím sama, to umí asi každá mydlářka, která to dělá jako koníček. Existují různé online mýdlové kalkulačky, kam zadáváte procenta tuků, které chcete, a ono vám ukáže, jak moc bude mýdlo hydratační, jak moc čisticí a jak moc pevné, aby se neblemcalo a neroztékalo. Chemik nejsem, tak na to potřebuju nějaký nástroj, naštěstí existuje. Pak už jen upravujete a pohrajete si s těmi procenty, než najdete to, co potřebujete.
Vývoj vůní trvá měsíce, vzory připomínají míchání pudinku
A co se týká vůní?
Co se týká vůní, používáme jen esenciální oleje, aby dál odpovídaly péči pro citlivou pokožku. Mám hodně čich, to mám odmalička, až je to otravné, jak dobře cítím, i to špatné. Takže s tím si umím hezky hrát, a to mám ráda.
Jednou za čas děláme vývoj nových vůní a kombinuji je. Máme třeba 30 esenciálních olejů, z nich dělám různé kombinace, použijeme je do mýdla a necháme mýdlo vyzrát, protože kombinace olejů voní úplně jinak nakapaná do misky než pak zmýdelněná v mýdle. Po nějaké době pak k těm očíslovaným vzorkům čicháme a vybíráme, který je extra povedený a který už naopak určitě nikdy nezkoušet.
Jak tahle fáze dlouho trvá?
To trvá i měsíce, protože se inspirujeme i různými kombinacemi, které už jsou známé, takže dlouho trvá, než vymyslíme, co zkusíme. Pak je to samotné tvoření a vyrábění mýdel, a to je na etapy. Trvá určitě 14 dní, než mám všechny vzorky s různými vůněmi očíslované.
Pak se musí čekat, než mýdlo uzraje, protože reakce zmýdelňování probíhá třeba rok. Tak dlouho už se pak vůně nezmění, ale minimálně dva měsíce ho musím nechat vyzrát, a potom ještě po dalších dvou měsících k nim znovu čicháme, jestli se něco nezměnilo. Někdy se stane, že mýdlo voní nádherně, když je čerstvě uvařené, a po třech měsících z toho začne být nepříjemná vůně.
Dalo by se říct, že to je běh na dlouhou trať, taková výroba mýdla.
To jo. Ten vývoj nových vůní určitě ano.
Vaše mýdla mají nádherné mramorování. Jak vzniká?
To jsou různé mydlářské techniky, na tom si dáváme záležet, protože nepoužíváme nic jiného než mýdla, žádné sprchové gely s hezkými flakonkami. Takže naše mýdla mohou i zdobit, těšit oko a být takovým estetickým prvkem v koupelně. To je další věc, daleko složitější než přijít na to, jaké mýdlo voní, naučit se hezké techniky a mít na to správné formy. Sleduju trendy, každou chvíli někdo přijde s něčím novým a já přemýšlím, jak to udělat v našich formách. Ne každá technika totiž jde pro formu, kterou používám na mýdla.
Jednu techniku jsme i vymysleli sami s manželem: mícháme víc barev, různě se to diagonálně lije, a to mýdlo má, když je uvařené, konzistenci pudinku. Naliju to do různých džbánů, obarvím každý jinak, a pak si pohrávám s tím mícháním, jako kdyby člověk měl dva pudinky a chtěl je dohromady nějak míchat a dělat z nich vzorce.
Spolupráce i po rozchodu a balanc v psychoterapii
Zmínila jste, že vám hodně pomáhá váš manžel. Je pomocníkem, nebo i kritikem?
Můj manžel, už teda nějakou dobu bývalý, vždycky byl tím správným kritikem. Říkal si kontrolor kvality, je hodně zaměřený na detail a perfekcionistický. Vždycky jsme to mýdlo spolu vyvíjeli k úplné dokonalosti. Dokud nebylo dokonalé, nenechali jsme ho být, a až bylo dokonalé mýdlo, řekli jsme si: „Tak, teď je to úplně perfektní.“ Bylo to fajn. A i když jsme se rozešli, dodnes spolupracujeme a pomáháme si.
Vás a celou vaši rodinu osud nešetří. Co vás v životě posiluje a jaké je vaše životní motto?
Já jsem takový věčný optimista. Mě vlastně posiluje mít život poskládaný z víc dílků a nespoléhat jenom na jednu věc. Kromě Mýdlovaru jsem psychoterapeutka a mám svou psychoterapeutickou praxi, která mě hrozně těší a je nemenším koníčkem než výroba mýdla. Myslím, že kdybych měla jen jedno, byla bych z toho hodně vyčerpaná. Baví mě mít klienty a pak si o tom přemýšlet u výroby mýdel. To mi asi dělá dobře, že je to takhle nakombinované a že mám kam se obrátit, když se z jednoho cítím vyčerpaná, tak si můžu odpočinout u druhého.
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